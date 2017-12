Jackie Chan Adventures - ikona honkongských filmov na PS2

Po Jet Li sa ďalšia ikona honkongských martial arts filmov dočkala vlastnej hry. Ako ste iste už z názvu zistili, ide o Jackieho Chana, majstra komediálnych kung-fu filmov, ktorého určite netreba nikomu detailne predstavovať.

17. nov 2004 o 16:12 Milo Gracík

Samotná hra nie je prekvapivo založená na niektorom Jackieho filmovom dobrodružstve, ale na rovnomennom animovanom seriály pre mládež, ktorý u však v našich končinách nie je veľmi známy. A keďže za týmto celkom úspešným seriálom stojí Sony Pictures, bolo len otázkou času, kedy sa objaví aj jeho herná podoba z produkcie Sony Computer Entertainment. Dnes sa pozrieme na zúbok demo verzii tohto titulu.

Jackie Chan Adventures je akčná adventúra á la Tomb Raider, tiež hlavnú postavu rovnako vidíte z pohľadu tretej osoby. Nájdete tu teda nielen kopec súbojov, ale aj logických hádaniek a prvkov známych z plošinoviek. Hra využíva dnes modernú cel-shade grafiku, ktorá je priam stvorená pre prevedenie animovaného seriálu do hernej podoby, čo môže potvrdiť aj jej úspešné využitie v iných hrách, napr. v Legend of Zelda: Wind Waker, Teenage Mutant Ninja Turtles, Sly Racoon, či XIII. A treba povedať, že aj bez použitia textúr to vyzerá dosť dobre, aj keď i vizuálna stránka je poplatná pôvodnému seriálu a veku publika.

Po grafickej stránke hre niet čo vytknúť, až na občasné prelínanie objektov a nedostatok poriadnych vizuálnych efektov. No autori by mali ešte zapracovať na engine hry, pretože ten v kvalite za grafikou zreteľne pokrivkáva. Pre ilustráciu vypichnem iba niekoľko výrazných nepríjemností, ktoré tento celkom zaujímavý titul strhávajú pod priemer. Za najzávažnejší problém považujem neodladenú interakciou postavy s objektmi v hre, pre ich použitie musíte byť postavený v správnom uhle voči objektu, čo v praxi znamená šialené behanie a nastavovanie postavy okolo inkriminovaného predmetu. Menší problém je vidieť i pri súbojoch, kedy raz začatú sériu pohybov v jednom smere nie ste schopný včas prerušiť a reagovať na útok z iného smeru. Ďalšou rušivou vadou krásy je obligátna nočná mora všetkých 3D hier, zmätená automatická kamera. I keď ju môžete pravým analógom plné ovládať, pri tesnom priblížení k nejakej stene, alebo v úzkej chodbičke sa záber kamery prepne do neskutočne nepraktického (doslova slepého) uhlu, vďaka ktorému máte veľký problém sa z tesného priestoru vymotať. Verím však, že väčšina týchto problémov je spôsobená iba nedoladenosťou hry v čase vydania dema a vo finále už budú odstránené. Ovládanie je jednoduché a intuitívne, chýba mu však potrebná dávka presnosti v reakcii prostredia na vaše akcie, čo spôsobuje napr. niekoľkonásobné opakovanie skoku, pretože skoro superman Jackie nie je schopný sa zachytiť okraja rímsy len pár centimetrov prevyšujúcej jeho hlavu.

S prihliadnutím na vek cieľovej skupiny hráčov, to vyzerá byť na zaujímavý a konkurencie schopný titul, i keď medzi vianočnou nádielkou herných trhákov na PS2 to bude mať dosť ťažké. Možno práve preto vychádza v predstihu už teraz, takže onedlho sa s Jackiem stretneme nad recenziou tejto hry.