ST nesúhlasí, že reklama na rodinný internet je v rozpore s etickým kódexom

16. nov 2004 o 14:38 TASR

Bratislava 16. novembra (TASR) - Slovak Telecom (ST), a. s., nesúhlasí s nálezom Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu, že jeho reklama na rodinný internet je v rozpore s Etickým kódexom.

ST sa nestotožňuje s nálezom komisie, pretože reklama nemôže nahradiť podrobné podmienky poskytovania telekomunikačnej služby. Ako uviedol Patrik Steller zo Slovak Telecomu, reklama informovala zákazníkov o existencii rodinného internetu a oboznamovala ich, kde nájdu podrobné informácie. Vo všetkých médiách bolo uvedené ako zdroj informácií Centrum služieb zákazníkom, vo väčšine prípadov aj internetová stránka ST. S odvolaním na to, že zákazník bol dostatočne informovaný, odmieta Slovak Telecom tvrdenia o nevhodnosti sloganu "neobmedzené pripojenie". "ST trvá na tom, že rodinný internet poskytuje neobmedzené pripojenie bez ohľadu na dĺžku stráveného času či prenesený objem dát v každý pracovný deň od štvrtej poobede do siedmej ráno a cez víkendy nonstop," dodal Steller.

Arbitrážna komisia sa nedávno na podnet súkromných osôb zaoberala viacerými prvkami reklamy Rodinný internet. Boli to cena tohto produktu, použitie slovného spojenia "neobmedzené pripojenie" a chýbajúca informácia o nutnosti príslušného technického vybavenia vrátane príslušnej hlasovej služby. Komisia dala za pravdu sťažovateľom len do určitej miery. Na základe posúdenia sťažnosti dospela k záveru, že uvedená reklama je v rozpore s Etickým kódexom, nakoľko ST nezvolil adekvátny slogan. Použitý slogan "neobmedzené pripojenie" nie je podľa komisie vhodný, pretože nejde o neobmedzené pripojenie. Pripojenie do internetu totiž možno realizovať len vo vyhradenom čase. Navyše, produkt uvádzaný v reklame pripojenie ani neumožňuje. V skutočnosti ide o nahradenie tarifných poplatkov pri samotnom pripojení paušálnou sumou. Komisia sa však vo svojom náleze stotožnila s tým, že nie je potrebné osobitne zdôrazňovať nevyhnutnosť modemu pre produkt Rodinný internet.