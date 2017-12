Reklamné video a info k The Getaway: Black Monday

16. nov 2004 o 14:08 Juraj Chrappa

Po dvoch rokoch sa opäť ocitáme vo filmovom príbehu kriminálneho thrilleru The Getaway: Black Monday, ktorý sa odohráva v centrálnej časti Londýna. Autentické, fotorealistické prostredie skladajúce sa zo 40 km štvorcových, nám umožní prežiť slobodu z jazdy v rôznych licencovaných autách či motocykloch. Počas hry vystriedame tri rôzne postavy (Mitch, Eddie, Sam), pričom káždá má rôzne schopnosti. Jedna je expert na zbrane, druhá na boj bez nich a tretia sa zase vyzná v kradnutí. Brutálny a filmový príbeh nadväzuje v poňatí na jednotku, a aj preto je hra určená len pre dospelých. Ani v pokračovaní nemáte nijaký ukazovateľ zdravia alebo iný "budík", ktorý by rušil autentický zážitok z hry. Dej prebieha nelineárne a jeho ďalší vývoj závisí od vašich akcií.

Sériu The Getaway má na svedomí londýnske SOHO štúdio, ktoré má okrem prvého dielu na svedomí aj originality typu Singstar, EyeToy alebo This is Football. O pôvodnom The Getaway máme niekoľko zaujímavých štatistických faktov:

Dĺžka vývoja: 3,5 roka

Digitálne zmapovaná oblasť Londýna: 40 km2

Veľkosť vývojového tímu: 60 ľudí

Množstvo hercov: 22

Normohodiny strávené produkciou: 268 000

Dĺžka kino scén: 73 minút

Celková dĺžka hrania: 17 hodín

Produkčný rozpočet: 12 miliónov dolárov

Celkový predaj: 3,3 milióna kusov

Celkový objem tržieb k súčasnému dňu: 150 miliónov dolárov

Odhadovaný čas, ktorý hráči strávili hraním hry: 62 miliónov hodín

Zdroj:PR