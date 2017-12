Prvé dojmy z hrania Half-Life 2 plus screeny z hry

16. nov 2004 o 12:51 Juraj Chrappa

Začiatok hry a príbehu sa nesie v duchu pôvodného Half-Life - rozbieha sa pomaly. Ako Gordon Freeman vlakom prichádzate do mesta City 17, kde vládne doslova stanné právo. Ozbrojení vojaci striehnu na každom rohu a ak sa im niečo znepáči alebo ich na slovo neposlúchnete, hneď sa na vás vrhnú s elektrickým obuškom. Napríklad nás zbadal jeden vojak, zhodil z blízkeho odpadkového koša plechovku a prikázal ju zdvihnúť. Keď sme tak po niekoľkých varovaniach nespravili, rozbehol sa k nám s nažhaveným elektrickým obuškom. Našťastie sa medzi vojakov podarilo infiltrovať našim priateľom vzdorujúcim súčasnému diktátorskému režimu. Tí nám pomôžu vyhnúť sa mozog vymývajúcim procedúram, zachovať si zdravý rozum a nasmerovať nás ďalej.

Hneď ako sa dostaneme von, doslova vás omráči žijúce prostredie naokolo. Oblohu križujú vtáky, drôty elektrického napätia sa kýmacajú vo vetre, po uliciach sa prechádzajú chodci, ktorých môžete osloviť a oni vám odpovedia. Hliadky dozerajú na dianie v meste. Atmosféra sa na vás z monitoru rynie v prúdoch tsunami a vo vzduchu sa vznáša ťaživé napätie. Niečo zlé sa celkom určite stane už o chvíľu. Všetko to umocňuje fakt, že k prvej zbrani sa dostanete až o hodnú chvíľu neskôr.

Udalosti príbehu vám nebudeme prezrádzať, radšej si v skratke povedzme, ako vyzerá hra, keď sa so zbranou v ruke prebíjate cez zatopené kanály City 17. Zatiaľ sme narazili na tri-štyri druhy nepriateľov - vojakov s pištolkami respektíve samopalmi, dva druhy nepríjemných, lietajúcich ozbrojených kamier a ťažko ozbrojenú helikoptéru známu z viacerých videí. Letmo zhliadnete aj obrovského Stridera, mechanického pavúka. Na stropoch nájdete staré známe príšerky, ktoré vytiahnu všetko, čo pod nimi prejde. To môžete veľmi dobre využiť vo váš prospech a občas im poslať darček v podobe horiaceho sudu (ten ich samozrejme zničí). Už z tak krátkeho hrania je vidno, že umelá inteligencia nepriateľov sa pohybuje veľmi vysoko. Nenechajú sa len tak odstreliť, uhýbajú sa, pobehujú a keď im tečie do topánok, radšej sa kryjú za okolité prekážky (smola keď sú to sudy s trhavinou;). Uvidíme, ako to bude vyzerať v neskorších fázach hry.

Okrem fantastickej grafiky a prepracovaného dizajnu herného sveta, vás od začiatku upúta toľko ospevovaný fyzikálny model. Pravda však je, že výrazne prispieva k hrateľnosti a vďaka nemu môžete občas riešiť problémy viacerými spôsobmi. Takmer každý predmet v hre môžete uchopiť do ruky, potom ho šmariť do iného a keď je to ten druhý sklo, môžete si byť istý, že sa rozbije. Určite strávite nejednu chvíľu zabávaním sa s predmetmi, na ktoré platia všetky fyzikálne zákony.

Half-Life 2 sme síce hrali len krátko, ale už teraz by sa o ňom dalo rozprávať hodiny. Podrobné zhodnotenie hry však necháme na finálnu recenziu, keď bude HL2 pokorený a všetky jeho (ne)kvality odhalené. Čakanie na recenziu nech vám spríjemní takmer stovka screenshotov, ktoré sme pre vás pripravili z úvodu hry.

Zdroj: vlastnáspráva