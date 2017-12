Need for Speed: Underground 2 – rýchlo a zbesilo na počítači

Mesto sa ponorilo do tichej noci, ulice sa pomaly vyprázdňujú a cesty sú takmer prázdne. Bežní ľudia sa poberajú do postelí, aby dopriali svojmu telu oddych, občas ich zo spánku vyruší rev motora a vôbec nepomyslia na to, že sa práve niekto valí po ulici

16. nov 2004 o 1:05 Ján Kordoš

150 km rýchlosťou v šmyku na svojej upravenej Toyote. Každý má svoj zmysel života...

Automobil považujem za jeden z najlepších vynálezov ľudstva. Samozrejme sa nájdu jedinci nadávajúci na znečisťovanie životného prostredia, vysávanie ropy z našej matičky Zeme, vysokú nehodovosť a stres pri zápchach. Tieto reči bravúrne prehliadam (teda až na zvyšujúce sa ceny pohonných hmôt) z jedného jediného dôvodu. Nič sa nevyrovná pocitu rýchlosti v „plechovej rakve“. Odreagovanie za volantom je jedným z najlepších relaxov a niekoľko bláznov si z neho spravilo zmysel svojho života. Bežné autá sú fádne a ich výkon je smiešny oproti dostupným možnostiam. Svet tuningu sa začína pomaly rozvíjať aj u nás a síce niektoré úpravy vzbudzujú skôr úsmev (napríklad neónové osvetlenie na staručkej MBčke 120), ale ono to príde. Neverili by ste, čo sa dá spraviť z obyčajného Peugeotu 206, ktorý používa mamička na nákupy. Stačí sa rozumieť trochu motorom, nevypichnúť si oko skrutkovačom, mať nejaké financie a výkon auta vzrastá do nebeských výšin. Nielen o tom je však tuning. Výzor nie je zrovne všetko, ale hrá dôležitú úlohu. Vitajte do undergroundového sveta plného vysokých otáčok, NOSu a pekných dievčat.

História nás už niekoľkokrát naučila, že evolúcia je fajn vec, ale hráči radšej prijímajú úpravy fungujúcich princípov. V hlavách vývojárov istotne koluje množstvo nápadov, ale zdravý rozum im nahovára o zachovaní si chladnej hlavy a finančnej istoty. Rovnako vznikol prvý NFS: Underground. V praxi ide o akčné závody v noci, zvezené sa na vlne popularity filmu Fast and Furious (Rýchlo a Zbesilo) a jemu podobných. Nelegálne závody nočných jazdcov sú pre hráčov atraktívne z jednoduchého dôvodu – na začiatku máte úplne obyčajné auto, ktoré stretnete bežne na uliciach a výhrami v súťažiach si ho vylepšujete. Neuveriteľne starý a jednoduchý princíp, ale je funkčný a v podaní Electronic Arts aj zábavný. Začiatkom septembra sme sa mali dočkať konkurenta od skrachovaného Acclaimu – Juiced, ale ten mal znovu presunutý dátum vydania na budúci rok. Takže si škrtám Juiced zo svojho tohtoročného zoznamu očakávaných hier. Druhé sklamanie nasledovalo s príchodom demoverzie na Need for Speed: Underground 2. Jednoducho mi nesadla a celé mi to pripadalo také nemastné - neslané. Môj úvodný pesimistický odstup od Undergroundu 2 vystriedalo však zaujímavé „hmm“, po hodinke „dobrééé“, neskôr „woooow“ a nakoniec som si povedal, že spánok je len pre slabochov a musím predsa niečo zvládnuť a po pár hodinách spánku som čakal v škole/práci na moment, kedy končene prídem domov a na monitore sa zjaví Brooke Burke.

Brooke Burke je kočka a zaslúži si za to vlastný odstavec. Sprevádza vás celou hrou, „hrá“ hlavnú úlohu v príbehu a to je možno pre niekoho šok, ale celá story má jednoduchú zápletku a Brooke do dejstva výborne zapadá... a samozrejme je na ňu radosť pozrieť. Všetko sa začína pol roka dozadu, kedy hlavná postava patrí k najlepším jazdcom a pokúsi sa ho zlanáriť konkurenčný tím a odmietnutie ponuky si vyžiada jeho haváriu, po ktorej strávi zopár mesiacov v nemocnici. Je však odhodlaný sa vrátiť späť a telefonát od priateľky Rachel (Brooke Burke) ho povzbudí a let do mesta Bayview ho necháva v napätí, čo ho po príchode na letisko čaká. Samé pekné veci – nádherné auto s nádhernou Rachel. Tá sa stane manažérkou Kordiho (alebo aké meno dáte svojmu virtuálnemu ja) a začína sa naháňačka za peniazmi, novými autami a slávou. Black Box z Electronic Arts (EA Canada) vedia zaujať hráča a príjemné je oznamovanie dôležitých správ formou sms-iek na váš mobil. Rovnako ako v skutočnosti občas otravujú, ale to je daň za cenné informácie.

Circuit - klasický okruh na niekoľko kôl je dnes už evergreenom všetkých pretekov a ani v NFS: Underground tomu nie je inak. Sprint - musíte sa dostať z bodu A do bodu B skôr ako súper a keďže trať je priemerne dlhá, aj menšie zaváhanie môže rozhodnúť o nechcenom reštarte hry. Drag – mód tuning charakterizujúci a dokazujúci, že úpravy vo vozidlách dokážu divy a i niekoľko stotín sekundy rozhoduje. O čo ide? Takmer rovná a krátka trať dá vyniknúť vašim schopnostiam radiť rýchlosti v ten správny moment a zároveň sa vyhýbať prekážkam, kde hrá dôležitú úlohu drafting (zavesenie sa za protivníkom získavate výhodu v aerodynamickom „okne“) za súperom a máte tak možnosť rýchlejšieho zrýchlenia. Náročné na prevedenie, ale ak získate cit pre správne využívanie nitra, poskytne vám tento mód hodiny zábavy. Drift - podľa mňa najzábavnejšia časť pretekania. Vaša úloha je jednoduchá len na prvý pohľad. Musíte získať väčší počet bodov ako súper za prevedenie šmykov. Na klzkej trati šmyk nie je problémom, ale dostať sa do riadeného šmyku už problémom je. Čím trvá dlhšie, tým viac bodov dostanete, ale za akýkoľvek stret s mantinelom/protivníkom/civilným autom sa vám započíta veľké hnedé a smutné oči pri 25 tisícovom drifte často i u vás vyvrcholia k nechcenému výbuchu agresivity. Street X – predstavuje klasický súboj ako Circuit, len na tratiach z módu Drift a keďže súper pobral dosť inteligencie a snaží sa jazdiť na hranici svojich možností, musíte i vy do úsilia vložiť trochu agresivity, inak vás protivníci vytlačia na zvodidlá a dobehnete ich len precíznou jazdou. Trate sú však krátke, preto sa treba sústrediť po celý čas. Náročné, ale adrenalínové. Ultimate Racing League – tiež niečo na spôsob Circuit, len pretekáte na klasických okruhoch mimo mesta. Mnou neskutočne ospevovaný Free Run, ktorý predstavuje voľnú jazdu mestom vás istotne zabaví tiež, teda ak máte radi autá a rýchlosť. Nejde o žiadnu malú dedinku, celková dĺžka tratí presahuje 200 km a ich architektúra je takmer dokonalá, nájdeme tu klasické centrum, obchvaty v podobe diaľnic a nechýbajú ani klasické predmestie s obydliami ľudí.

Ale aby ste sa k tomuto výberu dostali, stačí si zvoliť v menu jednu z položiek – Kariéra alebo Rýchla Jazda. Druhá položka ponúka okamžitý výber daného módu a i výber vozidla, ktoré si môžete zdarma upraviť k svojmu obrazu. Kariéra je náročnejšia, ale zábavnejšia. Na začiatku dostanete jedno z najlacnejších vozidiel bez akýchkoľvek úprav a je len na vás, čo začnete robiť. Potulky nočným Bayview vydržia dlho, ale túžba po úprave vozidla je silnejšia a tak som sa po hodinke bláznivého preháňania mestom rozhodol zarobiť nejaký „cash“. Na mapke mesta máte označené miesta výskytu ponuky na rôzne druhy pretekov, stačí prísť do vyznačenej zóny a súhlasiť s ponukou a závod môže začať. Trať je vyznačená červenými neónovými šípkami, cez ktoré neprejdete. Za úspešné umiestnenie (do cieľa dorazíte ako prvý) získate cenné peniaze a po nasyslení väčšieho množstva sa môžete pobrať do obchodov.

Návšteva obchodov však už nie je tiež tak jednoduchá ako v prvom Undergrounde, musíte ich totiž manuálne navštíviť na mape a väčšinu dokonca aj nájsť. Aby to nebolo tak zložité, sú označené na klasických značkách, ktoré v skutočnosti vyznačujú informácie o mestách, v Undergrounde 2 informujú o najbližších obchodoch, kam máte zatočiť, aby ste ich našli. Každý ma charakteristickú farbu a podľa svetiel na pouličnom osvetlení zistíte prítomnosť určitého obchodu. V Bayview nájdeme predajňu automobilov, rôzne garáže, kde si nakúpite nové diely i nastriekate vlastnú farbu na vozidlo. Určite to je výrazné plus a vyzerá to konečne živšie. Tieto všetky aspekty vytvárajú dojem voľnosti a reálnejšieho života a táto dávka oživenia hre len prospieva. Už to nie je len výber položky v menu a ide sa jazdiť. Takto popísané to znie možno chabo, ale ak si to vyskúšate, po starom Undergrounde ani len očkom nehodíte.

Aby ani prechádzky mestom neboli fádne (pre mňa vôbec neboli a vydržal som doslova hodiny preháňať sa nočnými ulicami mesta), pripravili nám tvorcovia príjemné chytľavé prekvapenie v podobe novinky Outrun. Jedná sa o klasickú naháňačku so súperom. Po meste sa ich prechádza vo svojich kárach dostatočne veľké množstvo, aby ste na niekoho narazili behom niekoľkých desiatok sekúnd. Stačí k nemu prísť na bližšiu vzdialenosť a aktivovať mód. Hráč, ktorý vedie sa musí od svojho soka vzdialiť na viac ako 300 metrov a ten druhý musí stratu dobehnúť a dostať sa do čela a potom on určuje trasu a protivník naháňa. Znie to jednoducho a vyzerá to ako zábavka na 5 minút, ale keď som si pred tromi hodinami odskočil od písania recenzie na 5 minút zahrať si Outrun, zrejme to nebude len z núdze cnosť.

Automobilov je neúrekom, nájdete tu množstvo európskych i amerických a samozrejme ázijských značiek, len peňazí je málo. Kúpu nového tátoša treba zvážiť, ale investovať sa oplatí kvôli zlepšeniu výkonu, o to smutnejšie bolo rozlúčenie sa s mojim naboostovaným Peugeotom 206. Ako príklad jednotlivých značiek dúfam postačí táto krátka ukážka: Toyota (Celica, Corolla, Supra. Lexus), Mitshubishi (Eclipse, Lancer Evo 8), VW Golf, Subaru Imprezza WRX, Mazda (Miata, RX7, RX8), Hyundai Coupé, Audi A3, Peugeot (206, 106), Ford (Focus, Mustang GT) a Hummer. Určite ste si povšimli aj prítomnosť „vanov“, ale mňa osobne príliš neoslovili, preto som sa im ani nevenoval. Každé auto vám ukáže svoje skutočné vnady až po aplikácií vylepšení (vnútorných i vonkajších) a možností je neúrekom. Na aute si môžete vylepšiť takmer všetko, kombinácií je neskutočne veľa a každá súčiastka ovplyvní celkový výkon. Rovnako ako aj pridanie rôznych spojlerov, prítlačného krídla alebo karbónové doplnky takmer celej kapoty. Raj pre fanúšikov. Vyfintenie vozidla nálepkami, farebnými kreáciami nemá vplyv len na váš subjektívny dojem o nádhere, ale i na atraktivitu v meste a čím novšie, krajšie a výstrednejšie doplnky, tým stúpa viac i hodnotenie vzhľadu vozidla v očiach časopisov, ktoré takto prejavujú záujem o vyfotenie krásavca na titulku.

Mohol by som opisovať kopec zážitkov pri hraní, ale priestor pre text recenzie sa už naplnil a ja som neprešiel ani na hodnotiacu časť a preto, aby som sa vyhol šomraniu na dĺžku recenzie, vrhnem sa radšej na hodnotenie jednotlivých položiek.

GRAFIKA 9 / 10

Oslnivá, nádherná, rýchla, detailná a kopec ďalších adjektív. Stačí si pozrieť zopár screenshotov. To sa jednoducho nedá popísať, bude vám musieť stačiť konštatovanie, že grafika je neskutočne prepracovaná. Prostredie je plné detailov, architektúra mesta živá, všade samé efektné odlesky, chuchvalce dymu pri draftingu... všetko vyzerá neopísateľne podmaňujúco. Trochu som bol sklamaný z absencie poškodenia vozidla a teda neuvidíme žiadne zdeformované plechy, ale i tak vyzerajú vozidlá oslňujúco. Na screenoch to možno neuvidíte, ale v skutočnosti sa mi chcelo plakať od dojatia nad grafickým spracovaním ako prostredia, tak i áut.

Hardvérové nároky sú trochu vyššie ako pri predchádzajúcom diely, ale to sa dalo logicky čakať. Po chvíli konfigurovania sa mi podarilo hru dostať do oslnivého šatu bez jediného seknutia. Stačí sa pohrať s nastaveniami a nájdete vhodný kompromis medzi výkonom a výzorom. Odporúčam však ako minimum 512 MB RAMky, hra jej spapá dostatočne veľké množstvo a sekanie je krajne nevhodné pri rýchlych závodoch, akých je v Undergrounde 2 neúrekom.

V opisnej časti som spomínal príbeh. Ten je nahodený do komixového šatu, ktorý hre sedí ako... veď to poznáte s tým šerbľom. Kamera nazoomuje na jeden obrázok z celej stránky, prehovorí sladký hlas Rachel, nikde žiadna animácia, len prezeranie úžasných a pre dej dostatočných statických obrázkov je... nebudem sa opakovať. Ak stále nechápete, ide niečo na štýl Maxa Payna, len tu sa kamera pohybuje pri prechádzaní na ďalšie príbehové okno.

Ešte by som mohol spomenúť nádherné efekty pri daždi, keď kvapky na monitore vyzerali ako skutočné, pri použití NOSu sa obraz rozmaže a pretiahne, pri vyšších rýchlostiach sa všetko okolo vás len mihá a mnoho ďalších vecí, ale znovu by som tým zaplnil celú stránku.

INTERFACE 9 / 10

Ovládanie je bez jedinej chybičky. Hranie na klávesnici je neskutočne prepracované a pokrok je vidieť v správaní sa vozidla, ktoré je plne vo vašich rukách. Aby ste hľadanie inkriminovaného miesta v meste nemali príliš obtiažne, určite oceníte výskyt mapky a systému GPS – navigácia k vami určenému miestu, ale príliš som ho nevyužíval, šípka sa totiž menila len pár desiatok metrov pred zákrutou a to vo vysokých rýchlostiach (pochybujem, že pri voľnej jazde budete dodržiavať maximálku, keď si to môžete svišťať po uliciach v 200 kilometrovej rýchlosti) predstavuje obrovský problém. Ale máme to tu a mapka v rohu vám stačí a šípku môžete veselo ignorovať.

Pohyb v hernom menu sa príliš oproti minulému dielu nezmenil a je z neho cítiť konzolovitosť na sto honov, to však nemení nič na tom, že je nadpriemerne uživateľsky príjemné, len ak ho ovládate pomocou klávesnice. Myšku môžete využiť tiež, ale nie je to ono.

HRATEĽNOSŤ 10 / 10

Mal som tú možnosť hrať Ford Racing 3 (recenzia čoskoro) a princíp hry je síce s Undergroundom 2 takmer zhodný (akčné preteky), sú hry v hrateľnosti neporovnateľné. Underground 2 nudu nepozná, stále sa niečo deje, autá sa správajú o niečo reálnejšie, už neplávajú na komunikácií tak arkádovo ako v jednotke, tlmiče reálne simulujú náklon podvozku, každé auto má diametrálne odlišné vlastnosti, ktoré sa menia úpravami a je to cítiť pri každej zákrute. Ak sa vám podarí skrotiť niekoľko stoviek koní pod kapotou, bude zážitok i z obyčajnej jazdy „neskutočná podívaná“ pre náhodných okoloidúcich, ktorí sa náhle zmenia na okolostojacich so sánkou padnutou až na zem. Ako príklad uvediem svojho otca, ktorý sa chcel okamžite natlačiť za počítač, ale predtým som mu predviedol svoju jazdu a zhabal mi kľúče od auta. Šmyky, tesné uhýbanie sa civilným autám je neskutočne chytľavé.

Zamrzí nemožnosť zdemolovať vozidlo a to je tak jediná chyba hry. Arkádovosť je tým pádom v absolútnej prevahe a mohli sa aspoň meniť parametre výkonu, avšak nedeje sa ani to. STOP! Zabudol som na ňu a po pár sekundách hrania a som bol v siedmom nebi bez jedinej kritickej myšlienky. Tak som ostal i po pár dňoch a stále som v rovnakom vytržení, stále ma baví preháňať sa po nočných uliciach, kupovať si nové doplnky. Dnes si už ani nespomeniem na starý Underground, Underground 2 je atmosferická bomba.

Vymenovanie všetkých kladov je príliš rozsiahle a preto len zopár v skratke, ktoré maximálne ovplyvňujú hrateľnosť a tým pádom aj zábavu: veľký výber vozidiel, náhradných dielov, súčiastok, farebných kreácií, úplná sloboda, výborne vybalancované módy, výborný akčný fyzikálny model bez plávania, ktorý bez problémov zachytáva dojem z rýchlosti, inteligentní protivníci, výborné technické spracovanie, množstvo bonusov, Outrun, Brooke Burke... Teraz, keď nad tým rozmýšľam, mal som radšej napísať, že mi na hre vadila len absencia demolačného modelu a bolo by to kratšie.

MULTIPLAYER 9 / 10

Hra pre viac hráčov sa zrejme nestane modlou Progamingu, ale nič to nemení na jeho chytľavosti. Rovnaké vzrušenie len so skutočnými protivníkmi? Wooow!

ZVUKOVÉ EFEKTY 10 / 10

Za všetko hovorí podpora systému THX, ktorá zaručuje na kvalitných zvukovkách (a hlavne reproduktoroch) dokonalý zážitok. Využitie Dopplerovho javu (šírenie sa zvukových vĺn prostredím v závislosti od zmeny vzdialenosti zdroju a prijímača) sa prejaví vo svojej celej kráse behom hrania a ten pocit treba zažiť. Všetko zvučí tak ako má a preto bez väčších rozporov som musel ohodnotiť zvuky maximálnou možnou možnosťou.

HUDBA 9 / 10

Ako vždy, teda ako u každej známej hre od EA, sa dočkáme licencií na známych i neznámych tvorcov a ani tentoraz to nebude inak. Zastúpenie má rockový a rapový štýl, nechýba ani štipka techna, ale dva hlavné prúdy majú maximálne zastúpenie. U každej skladby si môžete vybrať, kde ju budete počuť (v menu, pri jazdení, v menu i pri hraní alebo ju vypnete). Najväčším hitom je určite exkluzívny track špeciálne pre Need for Seed: Underground 2, ktorý naspieval známy Snoop Dogg s pomocou hitu od The Doors Riders on the Storm. Úžasná pieseň v úžasnom prevedení. Až mi je ľúto, že si ju takmer určite nevypočujeme v žiadnom rádiu. Škoda, bola by to výborná reklamná kampaň na hru. Ani ostatní interpreti nezaostávajú a ja spomeniem iba niekoľkých: Capone (I Need Speed), Cirrus (Back On a Mission), Killing Joke (The Death & Resurrection Show), Ministry (No W), Paul Van Dyk (Nothing But You), Queens of the Stone Age (In My Head), Spiderbait (Black Betty), Unwritten Law (The Celebration Song) a kopec ďalších.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 9 / 10

Protivníci sú výbornými partnermi pri pretekoch a nič vám nedarujú. Chyby robia i oni, atakujú sa aj sami medzi sebou a celé to potom vyzerá ako neskutočné divadlo, kedy nie ste len vy stredobodom pozornosti a nejdú len po vašom krku. Ich kvalitu meníte voľbou náročnosti vo voľnej jazde (easy, medium, hard) a dokážete si tak hru výborne sami vybalancovať. Hraciu dobu si netrúfam odhadnúť, všetko záleží na vašej pozitívnosti k štvorkolesovým miláčikom. Ak máte autá radi, rátajte tak s minimálne 50 hodinami. Nejde totiž len o úspešné ukončenie všetkých úloh (je ich dosť veľa), i normálna jazda je zážitkom a len na Outrune som vydržal dlhšie ako pri samotnom hraní napr. naposledy hraného Ford Racingu 3. Možno to niekoho môže začať nudiť (preto pol hviezdičky dole), ale stačí sa na to vyspať a garantujem vám, že abstinenčné príznaky sa objavia neuveriteľne rýchlo. Hovorím z vlastnej skúsenosti :).

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 9 / 10

Absolútne hodnotenie hre neudelím. Stačila totiž jediná chybička (nemožnosť zapnúť si model poškodenia) a hra tak stratila kúsok svojho šarmu. To je však zbytočné frflanie, možno sa tejto možnosti dočkáme v treťom Undergrounde, ktorý dúfam príde znovu za rok a to potom bude najlepšia závodná hra všetkých čias. Takto musím ohodnotiť Need for Speed Underground „LEN“ ako najlepšie akčné preteky súčastnosti. Underground 2 by som prirovnal k neobvyklej kombinácii pekného a zároveň inteligentného dievčaťa (týmto zdravím všetky baby, ktoré poznám... pre istotu, nikdy neviete, ktorá vám vyškriabe oči;). Je nádherná na prvý pohľad, nevidíte žiadny chybný centimeter štvorcový na jej dokonalom tele. Síce má občas vyššie nároky, ale odmení sa vám za to božským pohľadom na jej vnady. Aj keď neveríte, že to je pravda, prvý dotyk s ňou vás presvedčí o opaku. Nemá na sebe nič umelé a dokáže vás zabaviť vtipom, porozprávať sa nezáväzne o všeobecných veciach i len tak kecať. Jediná jej chyba je, že s ňou neskončíte v posteli. Nemá totiž model poškodenia... dobre, tu moje prirovnanie trochu škrípe. Need for Speed: Underground 2 je jednoducho jeden z adeptov na hru roka 2004 a i keď ju vďaka silnej konkurencii (Doom 3, Half-Life 2, The Sims 2) zrejme nevyhrá, bude dôstojným súperom.