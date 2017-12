Half-Life 2 už o niekoľko hodín, napätie narastá

15. nov 2004 o 18:20 Juraj Chrappa

Half-Life 2 je pravdepodobne najčastejšie spomínanou hrou v herných médiach po celom svete za celú históriu počítačových hier. Aj tá najbezvýznamnejšia informácia bola novinármi do detailu rozobraná a hráčmi na fórach prediskutovaná. Dnešným dňom však kolotoč informácií končí a nastáva čas zúčtovania. Stojí hra za všetky tie tisícky noviniek, stovky preview, videí, rozhovorov, v ktorých vychvaľovala svoju revolučnosť? Zahraničné herné média tento oriešok rozlúsknu už niekoľko hodín, keď uplynie embargo na online recenzie. Stovky tisíc hráčov však stále netrpezlivo čaká so stiahnutou verziou hry na odomykací kľúč (hru musíte zaregistrovať cez internet, aj keď chcete hrať iba singleplayer), aby sa po prvýkrát po dlhých rokoch mohli opäť ponoriť do vytúženého sci-fi sveta Half-Life vylepšeného po každej stránke.

HRY.SME.sk taktiež čoskoro prinesú podrobnú recenziu tohto očakávaného titulu. Dovtedy si môžete pozrieť aké množstvo noviniek sme o hre za rok a pol od verejného oznámenia vývoja popísali, prečítať naše preview alebo recenziu na Counter-Strike: Source.

[UPDATE 15.11. 2004 21:59] Vinou našich chybných prepočtov časových pásiem sme pôvodne uviedli nesprávnu informáciu o vydaní HL2 cez Steam už dnes o 21:00. Správna je samozrejme informácia, že Half-Life 2 cez Steam vyjde 16.11. 2004 okolo 9:00 ráno. Za uvedenie nesprávnej informácie sa ospravedlňujeme.

[UPDATE 16.11. 2004 09:08] Half-Life 2 bol odomknutý a všetci majitelia hry môžu začať hrať!

Zdroj: vlastnáspráva