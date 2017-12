Predaj hier rástol v októbri závratným tempom

15. nov 2004 o 16:05 Juraj Chrappa

Samozrejme, októbrový nárast predaja by nebol taký znateľný bez najnovšieho GTAčka od Rockstaru. Ak by sme predaj tejto hry odpočítali od tohtoročných októbrových výsledkov, medziročný rast by bol len smiešne 4 percentá. Bude zaujímavé sledovať, čo s predajnosťou spraví vydanie ďalších koncoročných hitov ako Half-Life 2, Metroid Primes: Echoes na Gamecube a Halo 2 pre Xbox. V každom prípade herný priemysel čaká jeden za najlepších rokov histórie.

Zaujímavým prieskumom nákupnych zámerov hráčov sú tiež ich preferencie pri výbere herných zariadení. Podľa tejto štúdie bude Playstation 2 opäť najvyhľadávanejším herným zariadením týchto Vianoc. Viac ako štvrtina domácnosti plánuje kúpiť tento rok ďalší herný systém - či už to bude PS2, Xbox alebo dokonca PC. Spôsobili to nižšie ceny, nové a inovácie produktov. Vo výskume sa zúčastnilo vyše 30 000 ľudí, z ktorých takmer 25 000 vlastní elektronické herné zariadenie, čo je viac než dostatočná reprezentatívna vzorka, aby sme mohli považovať údaje za smerodajné. Tieto údaje sa nevzťahujú na slovenský ale bližšie nešpecifikovaný zahraničný trh.

