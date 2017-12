Spustili novú internetovú televíziu Braňa Krála

Spojiť výhody internetu a televízie sa rozhodol bývalý moderátor jednej z komerčných televízií Branislav Král, ktorý založil internetovú televíziu www.tvin.sk.

15. nov 2004 o 13:17 (sita, tasr)

BRATISLAVA 15. novembra - Pri dnešnej generálke ju v priestoroch štúdia na bratislavských Zlatých pieskoch pokrstili šampanským. S oficiálnou štvorhodinovou vysielacou štruktúrou sa internetová televízia predstaví od 1. decembra a do konca januára pobeží v skúšobnej prevádzke. V tomto čase Král plánuje "vychytať všetky muchy". V súčasnosti je stránka vo výstavbe a pribúdajú na ňu rôzne linky.

Od 8:00 do 10:00 by mala televízia divákom ponúkať stabilné relácie Dobré ránko, Vitajte v práci a chat so známou osobnosťou. Od 10:00 do 12:00 bude obmieňať viaceré polhodinové bloky venujúce sa napríklad IT technológiám, právnemu poradenstvu, móde či motorizmu a súčasťou tejto štruktúry bude tiež politická talkshow, hitparáda a koncerty. Pre tých, ktorí nemôžu sledovať vysielanie dopoludnia, budú celý blok reprízovať aj od 12:00 do 16:00 a od 16:00 do 20:00. Televízia by zatiaľ mala vysielať od pondelka do piatka, cez víkend prinesie koncerty a zostrihy najzaujímavejších relácií z celého týždňa.

Král plánuje prejsť s internetovou televíziou postupne aj do externého prostredia a sprostredkovať vstupy z tlačových besied, rokovaní vlády či aktuálnej dopravnej situácie. Chat, ktorý bude súčasťou stránky, sa bude podľa neho využívať najmä pri politických diskusiách, aby vznikla pevnejšia väzba medzi diskutujúcimi a divákmi. Pribudnúť by malo aj archívne vysielanie a postupne by sa malo objavovať menej záznamových relácií. Ako Král podotkol, internetovú televíziu prihlásil aj na patentový úrad a má ochrannú známku.

Zamestnancami internetovej televízie sú okrem Krála, ktorý je generálnym riaditeľom a dohliada aj na vysielanie, kameraman, režisér, strihač, programátor a odborník, ktorý sa stará o ďalší server. Moderátori by mali byť známi do 15 dní, dokedy Král plánuje vybrať šesť alebo sedem adeptov na tieto posty. Ako skonštatoval, oslovil viacerých ľudí z televízií a rádií, mená však zatiaľ nekonkretizoval. Internetová televízia bude financovaná z reklamy. "Nepodliehame kontrole Rady pre vysielanie a retransmisiu, platia iba všeobecné pravidlá reklamy," skonštatoval Král. Práve to by podľa neho malo byť pre klientov zaujímavé.

"Chceme spojiť výhody internetu a možnosti televízie," povedal na krste novinárom Král. "Nastavili sme cestu prudkej interaktivity," uviedol.

Riaditeľ sa neobáva nedostatku finančných prostriedkov. Podľa neho má internetová televízia možnosť ponúknuť kvalitnejší priestor pre reklamu, lebo internet udáva presne čísla sledovanosti. "Odberatelia si môžu pozrieť, akú budeme mať fluktuáciu v jednotlivých hodinách," spresnil. Sledovanosť televízie odhaduje rádovo na desaťtisíce divákov. "Diváci budú môcť interaktívne vnímať reklamu a hneď sa pozrieť na internetové stránky spojené s produktom," uviedol.

Král ďalej poprel, že by účasť jeho bývalých kolegov na krste mala predznamenávať ich neskoršie pôsobenie v novom projekte.