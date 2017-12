Nokia 6260: netradičný manažérsky mobil s displejom na otočnom kĺbe

Na trhu nie je veľa telefónov v tvare V s operačným systémom Symbian. Prvou lastovičkou bol japonský Panasonic, ďalším výrobcom, ktorý zvolil takúto cestu je Nokia ...

15. nov 2004 o 11:31 Marián Pavel - SME online

Na trhu nie je veľa telefónov v tvare V s operačným systémom Symbian. Zaujímavé, že prvou lastovičkou bol japonský Panasonic, ktorý do útleho véčka X700 integroval Symbian Series 60.

Ďalším výrobcom, ktorý zvolil takúto cestu je Nokia, no tá svoje véčko koncipovala trochu netradične. Je väčšie, masívnejšie, má novšiu verziu Symbianu a displej na otočnom kĺbe. Zaujalo vás to? Nás rozhodne áno.

Dizajn a klávesnica

Nokia nie je tradičným výrobcom telefónov v tvare V, do svojho produktového radu ich zaradila prvý raz len tento rok. Niektoré véčka tomuto známemu fínskemu výrobcovi telefónov príliš nevyšli, no Nokia 6260 patrí do elitného klubu. Nemalou mierou k tomu prispel povrchový plastový materiál, ktorý vytvára ilúziu kovu. Telefón má hranaté tvary, ktoré sú len účelovo doplnené o oblinky v rohoch a na otočnom kĺbe.

Na prednej strane je perforovaný kryt, uprostred ktorého sa nachádza logo výrobcu a dióda. Obvyklý servisný displej chýba. Na pravej strane sú vtri tlačidlá: jedno na spustenie fotoaparátu a dve na korekciu zvuku. Naľavo je v hrane mobilu umiestnený fotoaparát. Toto riešenie je netradičné, zatiaľ sme ho mali možnosť naživo vidieť len v módnom telefóne Panasonic X400.

Ďalšie netradičné riešenie do v spodnej a vrchnej časti telefónu – Nokia vymenila umiestnenie konektorov na pripojenie externých zariadení a nabíjačky (sú hore).

Otočný kĺb displeja je prekvapujúco ohybný – displej si nastavíte až v ôsmich rôznych polohách.

Telefón sa pritom dá používať v troch základných polohách:

- štandardne: displej je otvorený vo vrchnej časti, klávesnica je v spodnej

- otočený displej – displej je na kĺbe otočený o 180° a telefón je zatvorený. Tým pádom sa dá používať na základné úkony bez klávesnice, netreba ho otvárať

- displej tvorí s telom mobilu uhol 90°- táto poloha sa používa pri fotografovaní

Ak telefón otvoríte v štandardnej polohe, opäť narazíme na neštandardné riešenie – všetky funkčné klávesy sú pod displejom vo vrchnej časti krytu.

Klávesnica je umiestnená štandardne v tele mobilu, pričom je posunutá na jeho hornú hranu. Spodná polovica tela mobilu je nezvykle prázdna.

Klávesy sú veľké, zapustené do povrchu krytu, sú tvrdé, no dostatočne pružné.

Podsvietené sú ľadovobielym svetlom.

Ovládanie

Ako sa telefón ovláda s oddelenými funkčnými klávesmi? Dobre i zle, záleží na tom, pod akým uhlom sa na problém pozrieme.

Nokia klávesy umiestnila pod displej do vrchnej časti krytu z jedného jednoduchého dôvodu: aby sa dal telefón používať aj v zatvorenom stave s otočeným displejom.

Ak telefón používate v štandardnej otvorenej polohe, ovládanie je pomerne nešikovné, pretože na všetky klávesy nedosiahnete jednou rukou. Ak chcete pohodlne písať, potrebujete obidve ruky a to môže obťažovať.

Ak si otočíte displej a telefón zatvoríte, pomocou funkčných kláves môžete nielenže zodvihnúť či odmietnuť hovor, ale dostať sa do menu a spúšťať jednotlivé funkcie či aplikácie.

Toto riešenie je už veľmi praktické a počas celého testu sa nám javilo optimálnejšie, ako používať telefón v štandardnom režime. Malý problém je však v tom, že návrhári nedokázali zabezpečiť zodvihnutie telefónu jedným stlačením tlačidla.

Displej

Displej má štandardné rozlíšenie 176 x 208 pri zobrazení 65000 farieb. Je dobre čitateľný na dennom svetle, ale aj v tmavom prostredí vďaka rovnomernému podsvieteniu. Farby zobrazuje verne, vrátane bielej a má dobrý kontrast.

Menu telefónu

Telefón pracuje s operačným systémom Symbian 7.0 Series 60, menu je preto zhodné s inými telefónmi postavenými na tomto systéme, napríklad dotovanou 7610.

Na obrazovke sa zobrazujú tri ikony v riadku, riadkov menu je dohromady desať. Pre užívateľa je pri takomto množstve ikon dôležité si jednotlivé položky premiestniť podľa vlastných preferencií (napríklad podľa toho, čo najčastejšie používate).

Aj Nokia 6260 umožňuje aj vlastné nastavenie dvoch funkčných kláves pod displejom.

Telefón podporuje grafické skiny, takže výzor jednotlivých ikoniek možno ľubovoľne meniť. Tri predinštalované základné témy však nie sú príliš príťažlivé.

Funkcie

Výbava Nokie 6260 je bohatá so záberom na manažérov.

Telefónny zoznam

V telefóne je vyhradených 3,5 MB pamäte na kontakty, SMS, zvonenia, obrázky a záznamy v kalendári.

Počet kontaktov je teda obmedzený len kapacitou tejto pamäte. Ku každému kontaktu je možné pridať až 30 položiek, pričom Nokia prakticky v základnom móde zobrazuje len deväť najdôležitejších.

Kontakty na SIM karte nie sú príliš podporované – dostanete sa k nim veľmi zložito v menu. To patrí medzi najväčšie slabiny Symbianu.

Záznamy hovorov

Sedmičkový Symban prešiel veľkými zmenami – konečne sa dá napríklad pracovať so záznamom hovorov, či už neprevzatých, alebo realizovaných. Priamo zo zoznamu môžete s číslom ľubovoľne pracovať, alebo na neho poslať správu.

Správy

V telefóne nájdete všetko: SMS, MMS, e-mail s podporou protokolov SMTP, POP3 a IMAP4. E-mailový klient nemá žiadne problémy s otváraním príloh, ani s diakritikou.

Manažérske funkcie

Už tradične je v sérii 60 k dispozícii báječne navrhnutý kalendár. Vďaka výbornému grafickému riešeniu sa v ňom dobre orientuje.

Zobraziť môžete denné poznámky, týždenný i mesačný prehľad.

Nechýba ani pripomienkovač, poznámky, hlasový záznamník (maximálna dĺžka klipu je 60 sekúnd, môžete si vybrať, či chcete zapisovať do pamäte telefónu alebo na pamäťovú kartu. Dĺžku klipu to neovplyvní.), kalkulačka, prevodník veličín a trestuhodne jednoduchý budík bez možností nastavenia.

Medzi ďalšími funkciami praktickými pre každodenné použitie môžeme spomenúť hlasové ovládanie, hlasové vytáčanie, súborový manažér, správcu aplikácií „peňaženku“ na praktické a bezpečné uloženie citlivých informácií.

Pribudli dve mimoriadne atraktívne aplikácie: prehliadače dokumentov Word a PowerPoint.

Pri skúškach sme do mobilu nakopírovali niekoľko súborov Wordu vo verzii 2003, prehliadač nemá najmenší problém s diakritikou, ale ani s formátovaným textom – zobrazuje polotučné a podčiarknuté písmo, ale aj kurzívu. Problém nemá ani so zalomením textu do strán. Zobrazený typ písma je dostatočne veľký, veľmi dobre sa číta. Text je rozdelený podľa šírky displeja, prehliadač nemá problém ani s veľkými súbormi,.

Skúšali sme aj zobrazenie tabuliek – tie prehliadač nedokáže celkom interpretovať a bunky oddeľuje tabulátorom. Pri troche šikovnosti a sústredenia však dokážete prečítať aj tabuľku.

Prehliadač QuickPoint dokáže čítať powerpointové prezentácie, no s diskutabilným výsledkom. Prezentácie v PowerPointe sú zväčša veľké grafické súbory s množstvo textu a znakov. Častokrát sú zle čitateľné na plátne prednášajúceho a tak na displeji mobilného telefónu majú skutočne len reprezentačný charakter a o praktickom využití nemožno hovoriť.

Okrem toho je prehliadač vzhľadom k veľkým súborom veľmi pomalý a nepružný. Ťažko povedať, niektorým manažérom možno umožní v teréne skontrolovať prezentácie, nám sa však nezdal príliš praktický a atraktívny. Ani posledný problém nás nepresvedčil – program nedokáže prehrať uzatvorený súbor *.pps, ale len otvorenú prezentáciu *ppt.

Zaujímavá je aj položka Try & Buy, v ktorej sa nachádzajú plne funkčné verzie rôznych programov, avšak s obmedzeným počtom spustení (potom ich treba zakúpiť):

Active Desk – program na úpravu spúšťacej obrazovky, čosi ako systém v Microsoft Windows Mobile

Mobile Fax – bez komentára

PDF+ - výborný prehliadač PDF súborov s množstvom nastavení

PhotoBase – program na fotografovanie a úpravu obrázkov

Rock It Pinball – hra

Wayfinder – lokalikzačný program

Ani pri tomto všetkom sa však nové funkcie Nokie 6260 nekončia.

V telefóne je integrovaná technológia Push To Talk, podporuje pripojenie cez VPN (virtuál private network) a môžete k nemu pripojiť bezdrôtovú klávesnicu na rýchlejšie a hlavne pohodlnejšie písanie správ.

V telefóne sú aj ďalšie aplikácie, ktoré slovenskí mobilní operátori nepodporujú: určenie polohy (lokalizačný softvér), Moja účasť (čosi ako ICQ v mobile) a program na chatovanie.

Multimédiá

Telefón prehráva len polyfonické zvonenia vo formáte MIDI, v základnej ponuke nie sú príliš atraktívne. V základnej dodávke je predinštalovaný aj prehrávač videa RealPlayer. Príjemným prekvapením je integrované FM rádio, ktoré môže vyplniť chvíľky čakania.

Telefón umožňuje vymieňať farebné témy a ikony grafického prostredia. Základná sada je však príliš „obyčajná“, ak chcete niečo originálne, treba priplatiť.

V telefóne sú predinštalované tri hry – Bounce, CardDeck a Snake EX. Ak chcete ďalšie, dajú sa stiahnuť a nainštalovať vďaka podpore Java MIDP 2.0.

Konektivita

Nokia uvádza, že je v telefóne GPRS triedy 6, no pravdepodobne ide o tlačovú chybu a aj v tomto telefóne bude štandardne GPRS triedy 10. V telefóne je aj prehliadač internetových stránok s podporou WAP 2.0.

S externými zariadenia sa spojíte cez bluetooth, infraport a káblom cez PopPort.

Pamäť

V telefóne je len 6 MB pamäte, z toho 3,5 MB je vyhradených pre používateľa. Pod zadným krytom sa skrýva slot pre RS MMC kartu, ktorá sa dá vkladať aj vyberať bez potreby vypnutia telefónu. V štandardnej dodávke k mobilu je karta s kapacitou 32 MB.

Synchronizácia

Telefón je možné synchronizovať s PC pomocou dodávanej aplikácie PC Suite.

Fotoaparát

V Nokii 6260 je len štandardný VGA fotoaparát. Zaujímavé je jeho umiestnenie: je v bočnej hrane tela mobilu. S telefónom sa teda fotí „na hranu“, pričom si môžete pohodlne natočiť displej tak, ako potrebujete.

Fotoaparát fotí v troch režimoch – štandard, šero, portrét. Nemá žiadne ďalšie nastavenia kvality snímania. Zachytiť dokáže aj video.

Batéria

Nokia v telefóne použila batériu Li-Ion s kapacitou 760 mAh. Pri intenzívnejšom používaní vydrží na jedno nabitie 1 – 1,5 dňa, pri bežnom používaní aj 3 dni.

Celkové hodnotenie

Nokia 6260 je netradične vymyslený manažérsky mobil. Vyhovovať bude predovšetkým tým používateľom, ktorí majú radi v ruke robustný a ťažší mobilní telefón. Všetkým ostatným budú korpulentnejšie tvary pravdepodobne prekážať.

Plusy

Kvalitný displej na otočnom kĺbe

Dobrá softvérová výbava

VPN klient

Bezdrôtová klávesnica

Mínusy

Slot na pamäťovú kartu pod krytom batérie

Nedobre ovládateľné tlačidlá pod displejom

Nevyhovujúce tlačidlo na zapnutie/vypnutie telefónu

GPRS Class 6 (štandard je dnes 10)

Absencia technológie EDGE

Pomalšie odozvy operačného systému