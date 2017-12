Bluetooth zariadenia, ktoré doplnia váš mobilný telefón

Čoraz viac mobilných telefónov má v sebe integrovanú technológiu Bluetooth, či infraport, ktorý umožňuje bezdrôtové prepojenie telefónu s externým zariadením.

15. nov 2004 o 8:52 Marián Pavel - SME online

Najčastejšie vidieť bezdrôtové slúchadlá s futuristickým dizajnom, no vybrať si môžete z oveľa bohatšej ponuky.

Nokia Wireless Image Headset

Nokia začne tesne pred Vianocami predávať zaujímavé zariadenie, ktoré môžete nosiť na krku. Do malej škatuľky s displejom 128 x 128 bodov zobrazujúcim 4096 bodov môžete naimportovať 250 kontaktov a zvoliť si vlastný wallpaper alebo slide-shows. Okrem toho môžete na displej napísať vlastný textový odkaz. Pri prichádzajúcom hovore vidíte na displeji, kto vám volá. V kontaktoch môžete nielen vyhľadávať, ale ich aj priamo vytočiť pomocou malého diskrétneho joysticku. Ak vám to nestačí, kontakty môžete zavolať aj hlasovým príkazom.

Medailón

Ak chcete vyzerať originálne, rozhodne neprehliadnite štýlový Medallion od Nokie. Súčasťou náhrdelníku s koženou šnúrkou je farebný displej s rozlíšením 96 x 96 bodov. Po odpojení šnúrky nájdete dômyselne ukrytý konektor na nabíjačku. Snímky môžete do náhrdelníka kopírovať cez infraport. Zobraziť môžete buď jeden obrázok, alebo si môžete nastaviť slideshow. Na jedno nabitie vám módny doplnok vydrží 15 hodín.

Bezdrôtové slúchadlo Akono HBH-300

Nechajte svoj telefón v aktovke a použite na volanie, prijímanie a odmietanie volaní bezdrôtové slúchadlo. Dobíjateľná batéria v slúchadle ponúka 10 hodín času na hovory a 300 hodiny času v pohotovostnom režime. Slúchadlo má zlepšenú technológiu spracovania zvuku a volaný si tak nevšimne, že nehovoríte do svojho telefónu. S mobilom sa prepája cez Bluetooth.

Bluetooth handsfree do auta

Používanie bezdrôtovej súpravy do auta robí telefonovanie oveľa pohodlnejším. Jednoducho nechajte váš telefón vo vašom vrecku alebo taške, zapnite kľúčik zapaľovania a môžete uskutočniť, prijať alebo odmietnuť hovory počas riadenia. Súprava HCB-300 od Sony Ericsson dovoľuje súpravu používať až piatim užívateľom, ktorí sa rozlišujú tzv. identifikáciou farbou. Po zapnutí zapaľovania sa HCB-300 automaticky spojí s Bluetooth™ telefónom v dosahu a zobrazí prednastavenú farbu daného telefónu. Ak osoba A s modrou farbou riadila auto ako posledná, na displeji sa zobrazí Bluetooth™ spojenie modrou farbou. Ak nasleduje osoba B so zelenou farbou, HCB-300 sa pokúsi o spojenie s "modrým" telefónom, pretože bol naposledy použitý v aute. Jednoduchým stlačením tlačidla môže užívateľ B prepnúť Bluetooth™ spojenie na "zelený" telefón (alebo jednoducho počkať, kým HCB-300 nájde telefón).

Autosada Siemens

Ak chcete používať svoj mobilný telefón bezpečne a pohodlne aj počas jazdy, aj autosúprava Bluetooth HKW-600 od Siemensu ideálne splní vaše potreby. Inštalačná súprava navrhnutá špeciálne na použitie vo vozidle s vaším mobilným telefónom komunikuje prostredníctvom rozhrania Bluetooth. Kdekoľvek sa váš telefón v aute nachádza, vy vďaka externému displeju vidíte, kto volá. Okrem toho môžete na diaľku ovládať pomocou displeja súpravy jeho hlavné funkcie a tiež vytáčať a prijímať hovory. Potrebujete už len mobilný telefón podporujúci Bluetooth od spoločnosti Siemens alebo iného dodávateľa.

Bezdrôtové slúchadlo Motorola HS805

Aj Motorola má vo svojej ponuke bohaté portfólio bezdrôtových slúchadiel. Tak ako každý iný výrobca, aj Motorola má svoju špecialitku – v tomto prípade je to slúchadlo napájané ceruzkovou batériou. Bluetooth slúchadlá totiž majú jednu slabinu – chýba im väčšia výdrž batérie. S prídavnou batériou vydrží nové slúchadlo od Motoroly podstatne viac – 22 hodín hovoru alebo 16 dní v pohotovostnom režime. Slúchadlo má aj zlepšený prenos zvuku a novú praktickú funkciu: ak je mimo dosahu mobilného telefónu viac ako 10 minút, automaticky sa vypne.