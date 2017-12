Tribes Vengeance - akčné prekvapenie roka

15. nov 2004 o 1:09 Roman Konečný

Parafrázou: „Dynamix zomrel, nech žijú Irrational Games!“, by sa dali stručne osvetliť okolnosti vzniku tretieho dielu Tribes, dnes už kultovej FPS série. Ľudí od Vivendi Universal Games určite nenechával obchodný potenciál Tribes série chladnýmch a ceste k novému titulu nesmel prekážať ani zánik pôvodného tvorcu. Voľba, ktorá nakoniec padla na Irrational Games - z ich dielne vyšli Freedom Force alebo System Shock 2 (v príprave BioShock - by chrupi) bola určite až príliš racionálna a pripomínala skôr šikovnú kalkuláciu, pretože súčasťou predtým čisto multiplayerovskej záležitosti sa mal stať po prvýkrát obsiahly singleplayer.

Jeho dej sa odohráva stovky rokov pred udalosťami známymi z predchádzajúcich častí. Boj rodov Phoenix a Blood Eagles o moc naberá na obrátkach, pričom častou spoločnou prekážkou im je, ešte stále pri koryte sa držiaca Imperiálna vláda. Aby neprehľadnosť intríg na vás dopadla celou svojou váhou, počas jednotlivých misií sa dostanete do „kože“ viacerých postáv z rôznych frakcií a to v rozpätí dvoch dekád. Časovú alebo logickú súvislosť je lepšie niekedy vôbec nehľadať, nasledujúca misia vás môže preniesť rovnako dobre o niekoľko rokov dopredu ako aj vzad. Spolu s výmenou postáv sa tak môže stať, že v novej misii bude cieľom vaša postava z tej predchádzajúcej. I keď je vďaka týmto aspektom dejová osnova nejasná a niektorí pochopia o čo vlastne išlo až na samom konci, prípadne vôbec, nie sú tieto časové a osobnostné presuny vôbec na škodu. Nováčik v Tribes svete aspoň trochu pochopí, z čoho vzišla miestna rodová vendeta. Celá zápletka, respektíve jednotlivé intrigy, nie sú, v tomto prípade našťastie, tak prekombinované ako v Dune (myslí sa kniha, nie hra), ktorú matne pripomína, ale rozhodne je tým lepším vo svete počítačových hier. Zároveň takéto oboznámenie sa so zákonitosťami prežitia v tomto malom súkromnom vesmíre prináša komplexnejší pohľad než čítanie nejakého úvodného, v podstate nezáživného textu.

Singleplayer prekvapí rozmanitosťou úloh, v ktorých sa nájde miesto pre teamovú akciu, deathmatch i sniperské misie, čím dôkladne pripraví hráča na vstup do multiplayeru, ktorý je stále hlavným ťahákom Tribes. Trochu na škodu je rozťahanosť a prílišná „stupňovitosť“ niektorých, inak vydarených, misií. Typickým príkladom sú boje v Aréne. Dôležité je, zvyknúť si svoj progres priebežne zálohovať, pretože Auto Save vás môže občas vrátiť až príliš dozadu a zmariť vaše krvou, potom a slzami vykúpené úsilie.

Pätnásť nových máp a päť rôznych módov ponúka multiplayer. Základnou hrou je Capture the Flag, v ktorej sa jednotlivé tímy snažia dostať na kobylku protivníkovej vlajke, pričom musia neustále dbať aj o prevádzkyschopnosť vlastnej základne a jej zariadení. Arena je miestny výraz pre deathmatch. V Ball je potrebné získať loptu a prehnať ju protivníkovou, dobre stráženou, bránkou. Ďalšou možnosťou je Rabbit, v ktorom sa z jedného hráča stáva „králiček“ a ostatní „chrti“ prahnú po jeho krvy. Pravda, kto ho dostane, mení sa z lovca na korisť. Asi najzaujímavejším módom je Fuel, kde sa dva tímy snažia čo najviac doplniť svoje zásoby paliva po určité množstvo. Deje sa tak vysielaním „obchodných zástupcov“ vyhľadávajúcich cenné kanistre v teréne, alebo menej džentlmensky priamo v protivníkových skladoch.

Fenoménom Tribes sa stal Jetpack – trysky pripevnené k vášmu obleku. Tento „batoh“ vás hravo prenesie nielen do, ale aj cez hory. Jeho výhoda je, že k svojej činnosti nepotrebuje extra palivo, je napájaný z rovnakého zdroja ako brnenie a zbrane. Vďaka tomuto aspektu ho možno používať prakticky bez obmedzenia a rýchlo si ho zamiluje snáď každý, pretože sa nielen ľahko ovláda, ale hlavne umožňuje rýchly presun a rozširuje obálku útočných i obranných manévrov. Svojou architektúrou mu je prispôsobené aj herné prostredie – vnútorné priestory sú dostatočne rozsiahle a vertikálne bohato členené, v otvorenej krajine sa objavujú rozsiahle pustatiny, ako aj členité hory. Ďalšou zvláštnosťou hry je tzv. „lyžovanie“. Na daný povel prestanú vaše „težký botky“ klásť odpor podkladu a hoci to s vami pôjde z kopca, nestrácate pevnú pôdu pod nohami. „Lyžovanie“ sa objavilo už v prvých Tribes ako programová chyba a tvorcovia mu dali punc oficiality až v dvojke. Odvtedy je neoddeliteľnou súčasťou hry, výborne dopĺňajúcou Jetpack. Na úspech predchádzajúcich technických finesov chce teraz nadviazať hák, umožňujúci po miestnostiach pohyby v rytme Spidermana.

Zmeny zasiahli aj Tribes arzenál. Stále sú jeho súčasťou klasiky alá rotačný kanón, granátomet, mínomet a populárny vrhač neolympijských diskov – Spinfusor, ale ostatné fanúšikom známe hračky boli nahradené novými zbraňami. Pozornosť určite pritiahne Buckler – štít s vlastnosťami bumerangu, plameňomet s romantickým názvom Burner, alebo doteraz chýbajúci raketomet. Ak sa vám počas hry začne zdať, že ste inventár nezvolili príliš premyslene, stačí poslať k zemi niektorého z protivníkov a slušne, in memoriam, vybrakovať jeho zásobičky. Takto zabijete dve muchy jednou ranou, odpadne nielen súper, ale aj iritujúci návrat do menu spojený so zmenou zbrane. Pravda, za lietajúci army shop vás budú považovať aj súperi, takže pozor, aby ste kvôli ich túžbam sami „nenakúpili“.

V Tribes si tradične možno zvoliť z troch typov brnenia – Light, Medium a Heavy. V ľahkom brnení ste veľmi rýchly, ale rýchle môže byť aj vaše účinkovanie na scéne, pretože vás dostatočne nechráni. Ťažké brnenie je už skôr bojový oblek, za ktorý by sa nehanbili ani Starship Troopers Roberta Heinleina. Výber brnenia bude záležať aj od typu misie, respektíve vašej úlohy v nej, pričom každý oblek je prispôsobený určitým zbraniam, no vždy ich unesie najviac tri. Užitočnými doplnkami výstroja sú Energy Pack, Shield Pack, Speed Pack a Repair Pack, zlepšujúce menované vlastnosti.

K použitiu sa núka štvorica vehiklov urýchľujúcich presuny a násobiacich vašu palebnú silu. Dvojmiestna bugina zvaná Rover je vybavená, okrem už tradičného 4x4, aj energetickým delom. Zabudované vertikálne trysky dokážu Jump Tank pekne vyhecovať, takže ak zlyhá jeho kanón i guľomet, zadupe skokom vašich protivníkov pod čiernu zem. Aerial Assault Ship ponúka miesto pilotovi a dvom bočným strelcom žhaviacim energetické delá a terén pod sebou; jednomiestny Fighter Pod je naopak čistokrvným stíhačom.

GRAFIKA 8 / 10

Jej základ tvorí vylepšený Unreal Engine a hoci nedosahuje kvalitu grafiky Quake 3, stále je vynikajúca. Pri najvyššom rozlíšení a maximálnych detailoch navodzuje dokonca ilúziu 3D, čo je z časti dané možnosťou pohybu v troch rovinách, členitým prostredím a nezanedbateľnou rýchlosťou Jetpack-u . Pravda nastavenie grafických nastavení na maximum má aj primerané nároky na váš počítač a zachovaniu plynulosti animácie musí zodpovedať použitý hardware. Zaujímavá je aj výtvarná stránka, každý z rodov má vlastné, preň charakteristické farby, architektúru, dizajn zbraní a brnenia.

INTERFACE 6 / 10

Úvodne menu sa nevymyká zvykom zaužívaným v iných FPS hrách, takže sa v ňom dá nastaviť všetko - od grafiky, cez zvuk, až po výzbroj a výstroj. Počas hry máte k dispozícii prehľadné, i keď oproti Tribes 2 niekedy príliš zjednodušené, informácie o energii, zdraví, munícii, zbraniach a smere postupu, umožňujúce plne sa koncentrovať na splnenie misie. Problémom sú ale dlhé načítavania, ktorými hra trpí, či už sa jedná o spustenie programu samotného, alebo novej misie. Svoje muchy má aj už spomenutý Auto Save.

HRATEĽNOSŤ 8 / 10

Ovládanie je jednoduché a intuitívne, presne reaguje na povely bez ohľadu na to, či ste na zemi, vo vzduchu alebo riadite niektoré z vozidiel. Vďaka tomu sa hráč plne sústredí na hru samotnú a vychutnáva si ju. Jetpack a „lyže“ vnášajú do pohybov postáv prvky odlišujúce Tribes od iných FPS-iek. Prínosom je možnosť zvoliť si pohľad tretej osoby.

MULTIPLAYER 9 / 10

Stále najsilnejšia stránka celej hry kombinujúca rýchlu akciu s tímovou stratégiou, v ktorej zelenáči rýchlo nájdu svoj horký koniec. Na pätnástich mapách sa dá navoliť päť vyššie popísaných módov. Každá strana má na mape jednu, najviac dve základne, ktoré od seba „oddeľuje“ nejaký ten terén. V prípade, že sa do hry zapojí maximálny počet, teda 32 hráčov, prejaví sa nedostatočná veľkosť máp, takže akákoľvek tímová taktika musí ísť do úzadia a v chumli bojovníkov dostáva prednosť hrubá sila. Teda nie, že by mapy boli vyslovene malé, to nie, ale ako už bolo povedané, Jetpack dáva rýchlosti presunu úplne iné dimenzie. V opačnom prípade, keď je hráčov menej, je najväčším záporom absencia botov.

ZVUKOVÉ EFEKTY 7 / 10

Vonkajšie ruchy ako kroky, ozveny, streľba, explózie sú vynikajúce. Horšie to je s hlasmi, ktoré sú občas príliš tiché, alebo naopak príliš hlasné. Dialógy tiež neašpirujú na Oscara, za ich lakonickosť by sa nehanbil ani Arnold Schwarzenegger ako Running Man. Zvukové efekty síce patria k slabším stránkam hry, ale určite ju ani nekazia.

HUDBA 7 / 10

Rýchlosti akcie odohrávajúcej sa na obrazovke vášho PC sa bude plynulo prispôsobovať tempo techno soundtracku, v ktorom sa opakuje niekoľko základných motívov. Prestrihové scény majú svoju vlastnú hudbu, tiež elektronickú, no znejúcu viac dramaticky. Použitý techno sound dobre vystihuje futuristický dych hry, ale chcelo by to viac motívov.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 7 / 10

Oproti predošlým dvom častiam sa AI zlepšila. Vaši protivníci rozhodne budú vedieť ako správne využiť Jetpack, aby sa rýchlo skryli pred vašou ostrou muškou alebo naopak, vyslali vaším smerom smrtonosný náklad olova. No občas stále „čumia do blba“, zatiaľ čo vy sa snažíte odstreliť im kokos. Ak sa vám po čase bude zdať, že už viete, z ktorého smeru sa objavia, po akej trajektórii budú letieť alebo kde pristanú, navoľte si vyššiu náročnosť. Tie sú celkovo tri - Easy, Medium a Hard. So vzrastajúcou náročnosťou ste zraniteľnejší, vaši protivníci výkonnejší, takže väčšina gamesníkov bude už pri medium nastavení umierať rýchlo, často a naozaj tvrdo.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 9 / 10

Tribes Vengeance sú dôstojným pokračovateľom populárnej série. Zámer, ktorým bolo zaujať tak tvrdé jadro odchované na multiplayeri, ako aj prilákať nových fanúšikov, sa určite vydaril. Výrazne tomu napomáha najprevratnejšia novinka Tribes vesmíru - singleplayer. Určite chytí za srdce skoro každého, u slabších jedincov rýchlo vyvolá závislosť a predovšetkým vychová hráčov pre multiplayer, ktorý je v Tribes vždy až na prvom mieste.