Ako sa darí blogom na Slovensku

9. nov 2004 o 22:15 Tomáš Ulej

Ovplyvňujú spravodajstvo najväčších svetových periodík a menia prístup ľudí k informáciám. Motivujú k slobodnému prejaveniu svojho názoru. Stoja za revolúciou internetového obsahu a postupne nahlodávajú všetky, stáročia staré dogmy papierovej žurnalistiky. Reč je o blogoch. Dorazili už aj na Slovensko a získavajú si čoraz väčšiu obľubu.

Čo je to (we)blog

Približnú predstavu o blogoch nadobudnete, ak si predstavíte malý interaktívny internetový denník plný textu a s minimom grafiky. Píše ho zväčša jednotlivec, ktorý si jednoducho zapisuje, čo považuje za dôležité. Môžu to byť úvahy, názory či komentáre, alebo hocičo iné.

Popularita blogov za posledné roky prudko stúpla, najmä pre ich jednoduchosť. Svoj blog si dnes už môžete založiť štyrmi kliknutiami myšou. Možno i preto dnes blogujú politici, novinári, známe osobnosti i celebrity. Vďaka záznamom z weblogov, ktoré si píšu zamestnanci Microsoftu, môžu odborníci hádať ďalšie kroky tohto softvérového giganta, hoci aj pár mesiacov dopredu. Vďaka tým z Google zasa dopredu zistiť, aký obrázok sa zjaví na nový rok namiesto klasického loga vyhľadávača.

Tvorcovia weblogov sa navzájom čítajú, reagujú na seba a vymieňajú si informácie o odbore, ktorému sa na svojich stránkach venujú. Blogy tak nadobúdajú i sociálny rozmer a postupne združujú čoraz viac ľudí. Kým vo svete blogy ovládli internet a postupne menia jeho tvár, Slovensko bloggerská revolúcia ešte len čaká.

Slovenská blogerská scéna

Nedá sa presne povedať, koľko blogov sa v súčasnosti na Slovensku nachádza. Väčšina sa zhoduje, že by ich mohla byť približne stovka, tých aktívnych možno pár desiatok, celkom dobre známych šesť alebo sedem.

V aktuálnej ankete na Sme.sk 61 percent čitateľov uviedlo, že vlastne ani nevie, čo to blog je. Dôvodom nízkeho záujmu o tento fenomén je slabá miera internetizácie spoločnosti. Na Slovensku preto zväčša dominujú blogy odborného, a to zväčša počítačového zamerania, kým osobných a umeleckých blogov je stále menšina.

Slovenskí weblogeri sa za informáciami musia zväčša obracať na zahraničie. "Vzhľadom na jazykovú blízkosť sa na internete pohybujem bez problémov v rámci priestoru Česka aj Slovenska" tvrdí Robert Madaj, ktorý je ako Slovák v Čechách medzi weblogermi veľmi známy svojimi príspevkami o mobilných zariadeniach a PDA. České médiá o weblogoch prinášajú neustále nové a nové informácie, existuje nespočetne veľa spoločných tém, na ktoré blogerská scéna zvykne z času na čas diskutovať. Nedávno dokonca vyšla kniha "Jsem fakt impotent?!" ktorá bola zostavená z príspevkov bloggera Kostěja a jeho internetových priateľov.

Osobnosti a témy

Na Slovensku si väčšiu popularitu v tlačených médiách získal zatiaľ len Gabriel Šípoš, ktorý vo svojom blogu SlovakPressWatch (slovakpresswatch.blogspot.com) vystopoval niekoľko prípadov porušenia autorských práv v slovenských novinách. Postupne sa však začínajú na našej scéne profilovať i ďalšie osobnosti. Medzi inými napríklad Robert Madaj, svojimi neustále kritickými postrehmi zaujal tiež Markoff alebo Oto Žiak, ktorý sa zase zaslúžil o rozširovanie technológie RSS v slovenských médiách. Na stránke www.blogosfera.sk nájdete v sekcii Dvorana slávy ďalších významných weblogerov. Niektorí z nich už svoje blogovanie síce zanechali, no ostalo po nich mnoho podnetných príspevkov. O to, ktorý weblog bol na Slovensku prvý, sa nedávno viedli spory. Viacerí sa zhodujú na tom, že to bol rano-internetový magazín Sieťovka, ktorý písal internetový fanatik Jaro Filip. Ukázalo sa však, že toto označenie si prisvojujú i ďalšie webstránky, a tak niektorí ďalší bloggeri pristúpili k recesistickému riešeniu - na svoju webstránku si taktiež pridali text "prvý slovenský weblog". Vyhľadávanie tohto výrazu v Google potvrdzuje, že na Slovensku už prvenstvo patrí celému kolektívu blogerov.

Blogy a masy

Dlho diskutovaným bolo spustenie služby www.blog.sk firmou Singularity. Táto umožňuje hocikomu založiť si svoj jednoduchý blog, no podľa kritikov obsahuje veľa nedostatkov. Medzi tie najzávažnejšie patrí prílišná šablónovitosť a nemožnosť zasahovať do vzhľadu stránok.

S príchodom Blog.sk na Slovensko sa však predsa oživil záujem o blogovanie z radov internetovo nie najskúsenejších ľudí. Mnoho tu začínajúcich autorov síce pridá iba jeden až dva články, no periodicky pribúdajú noví a noví. Ľudia zrazu píšu o svojich raňajkách, práci a láske. Donedávna nevídaný jav. Svoj vlastný systém na prevádzku blogov minulý týždeň spustil aj internetový server denníka SME, nové blogy v ňom bude možné zakladať od decembra.

Čo je to blog

Weblogy sú webové stránky, často osobné alebo nekomerčného charakteru, aktualizované denne alebo v pravidelných intervaloch, venované jednej alebo viacerým témam. Niektoré poskytujú komentáre k denným udalostiam, s prípadnou linkou na originálnu správu, iné zasa hovoria o politike, technike, internete, ďalšie sú písané humornou formou popisujúce denné zážitky so štipkou irónie a satiry. Sú excentrické, jedinečné, originálne a necenzurované, ale hlavne sú vášnivo oddané svojej téme. (Ladislav Hruška, bloguje na blog.hruska.ch)

História výrazu weblog

Na námorníckych lodiach údajne už pred stáročiami poznali výraz logbook, kde sa nachádzal akýsi lodný denník. Slovo log sa i neskôr používalo na pomenovanie istých záznamov, krátkych výpisov a to i na internete.

Prvýkrát sa slovo weblog objavilo koncom roku 1997. Skrátená podoba v tvare blog a z nej odvodené výrazy blogovať a bloger pochádzajú z roku 1999, vďaka slovnej hračke, ktorú na svojich stránkach prvýkrát použil Peter Merholz, jeden z prvých významných blogerov vôbec, keď namiesto weblog v pravom pruhu svojej stránky napísal we blog (my blogujeme). Od tohto času vzniklo už aj mnoho ďalších slovných odvodenín, ako napríklad - bloger, blogovať, blogosféra a podobne.





Najznámejšie slovenské blogy

blog.ziak.sk , spravodaj.madaj.net , www.markoff.biz weblog.frk.sk www.ambience.sk, www.ine.sk, http://www.fczbkk.com/



17 slovenských weblogerov sme požiadali o zoznam slovenských weblogov, ktoré čítajú. Tu sú:

