DS: Slovenské telekomunikácie chcú zneužiť svoje monopolné postavenie na trhu

9. dec 2001 o 22:41 TASR

Bratislava 9. decembra (TASR) - Podľa Demokratickej strany (DS) chcú Slovenské telekomunikácie (ST) prostredníctvom zvyšovania cien zneužiť svoje monopolné postavenie na trhu. DS preto vyzýva Telekomunikačný úrad SR a Protimonopolný úrad SR, aby preskúmali oprávnenosť takéhoto kroku. Zvyšovanie cien telefonických hovorov a najmä pripojenia do internetu berieme ako krok späť oproti svetovým trendom. Uvádza sa v stanovisku DS, ktoré TASR poskytol predseda strany Ľudovít Kaník.

DS je presvedčená, že ak by boli ST demonopolizované, tak ako to navrhovala už pred ich privatizáciou, vznikla by tým na trhu primeraná konkurencia, ktorá by zabránila ďalšiemu zvyšovaniu cien. Zároveň by sa umožnil rýchlejší vstup mnohým zahraničným investorom. Takýto postup by bol v súlade s opakovanými deklaráciami vlády SR o podpore informačnej spoločnosti a nových technológií.

Slovenské telekomunikácie avizovali zmeny vo svojej cenovej politike od 1. januára 2002. Pôjde o tri fázy zmien - prvá fáza sa uskutoční v 1. štvrťroku 2002, keď dôjde k prechodu všetkých ISDN zákazníkov na sekundovú tarifikáciu po prvej minúte. V druhej fáze počas 2. štvrťroka 2002 bude realizovaný prechod všetkých nebytových (biznis) zákazníkov a v tretej fáze počas 3. kvartálu prechod bytových zákazníkov na sekundovú tarifikáciu po prevej minúte. Sekundová tarifikácia po prvej minúte sa bude vzťahovať na všetky typy volaní (miestne, medzimestské, medzinárodné, do mobilných sietí, internetové) a aj na hovory v rámci voľných minút.

