Veľká recenzia komunikátora Sony Ericsson P910i

Presne v tomto čase pred rokom sme vám priniesli recenziu komunikátora Sony Ericsson P900. Po roku Sony Ericsson neprichádza s ďalšou absolútnou novinkou, rozhodol sa len zlepšiť vlastnosti modelu P900. Predstavujeme vám P910.

8. nov 2004 o 14:10 Marián Pavel - SME online

Na prvý pohľad na P910 veľa zmien nenájdete. No prvý dojem väčšinou klame. Zásadnými zmenami prešla predovšetkým klávesnica. Má nové, oveľa pohodlnejšie klávesy, masívnejšie kĺby a veľké prekvapenie zozadu: malú, no kompletnú QWERTY klávesnicu.

Výrobca sa tiež prispôsobil trendom na trhu a zvýšil kapacitu internej dynamickej pamäte zo 16 na 64 MB.

Menej badateľná zmena je v displeji – pri rovnakom rozlíšení zobrazí 262000 farieb.

Dizajn a klávesnica

P910 s zachováva rovnaký reprezentatívny vzhľad ako P900. Kryt zariadenia tvorí plast, ten však dokonale imituje kov v troch odtieňoch šedej metalízy. Dizajn telefónu je veľmi konzervatívny a vďaka absencii akýchkoľvek módnych výstrelkov si zachováva veľmi seriózny a presvedčivý vzhľad.

Telefón nepatrí k najmenším – má 115 x 58 x 26 mm a váži rovných 155 gramov. Nám to však nijak neprekážalo – aspoň viete, že máte telefón v ruke :)

Na prednej strane si môžete všimnúť malé dizajnové zmeny v detailoch – inak vyzerá napríklad kryt nad displejom. Nájdete v ňom zapustené dve diódy – jedna indikuje stav telefónu a druhá zas zapnutý Bluetooth. Veľkými zmenami prešla klávesnica.

Pod ňou je už tradične umiestnený konektor na pripojenie nabíjačky a externých zariadení. Na pravej strane je krytka šachty pre pamäťovú kartu Memory Stick a dve tlačidlá – na spustenie fotoaparátu a internetového prehliadača.

Na ľavej strane je infraport, tlačidlo na zapnutie/vypnutie prístroja a kruhové ovládacie tlačidlo JOG DIAL. Nechýba ani konektor na slúchadlá zakrytý gumenou krytkou.

Na zadnej strane je očko fotoaparátu a krytkou zakrytý konektor na externú anténu.

Klávesnici musíme venovať špeciálnu pozornosť. Tak ako P900 aj P910 má samostatnú klávesnicu na vyklápacom flipe. Flip je masívnejší a má lepšie vyriešené kĺby, ktoré ho držia. Klávesnica prešla re-dizajnom, výsledok je podstatne lepší. Na prvý pohľad sa zjednotila s dizajnom ostatných telefónov Sony Ericsson (porovnajte ju s K700i) a vďaka zmene rozloženia sa aj oveľa lepšie ovláda.

Štyri funkčné klávesy sú v P910 rozložené vedľa seba. Pod nimi sú v troch blokoch vedľa seba usporiadané klávesy, ktoré sú vo vertikálnom smere natlačené tesne na seba. Vďaka dobrému tvarovaniu ich však výborne nahmatáte a rozoznáte aj v tme.

Klávesnica sa výborne ovláda, ak telefón držíte v jednej ruke, klávesy sú v optimálnej výške a pri písaní nemusíte kriviť či naťahovať prsty.

Aj keď je vonkajšia klávesnica štandardná, teda viacnásobným stlačením klávesy môžete písať aj znaky, odporúčame vám radšej si ju otvoriť.

Čaká na vás príjemné prekvapenie – úplná QWERTY klávesnica zo zadnej strany. Na nej sú už klávesy podstatne menšie, je to logické, ak chcel výrobca všetky zmestiť do flipu.

Klávesy sú dobre tvarované a aj keď to tak na prvý pohľad nevyzerá, dá sa na nich písať, aj keď máte veľké prsty.

Z prednej strany je klávesnica podsvietená bielym svetlom, plnohodnotná klávesnica však, bohužiaľ, osvetlená nie je.

Ovládanie

Smartphone sa ovláda tromi rôznymi vstupnými zariadeniami: tlačidlom jog dial, klávesnicou a perom na dotykovej klávesnici. Dokonca možno odlíšiť aj ovládanie pri sklopenej a vyklopenej klávesnici.

Ak je klávesnica sklopená, automaticky je deaktivovaný dotykový displej, telefón môžete ovládať len jog dialom. Jeho otáčaním listujete v najčastejšie používaných položkách, stlačením položku vyberiete. Ak chcete svoj výber doplniť dotykovým perom, musíte otvoriť klávesnicu. Zároveň sa tým nastaví detailnejšie zobrazenie.

Ani P910 sa nevyhla nedorobkom, ktoré sme kritizovali v modeli P900. Nami testovaný telefón nedokázal otvoriť kontakty na SIM karte, takže sme si nedokázali overiť, či sa dá telefónne číslo pozrieť aj pri zatvorenej klávesnici. Ani P910 nedokáže priamo z kontaktu odoslať SMS alebo MMS.

Ovládanie dotykovým perom je veľmi komfortné. Nezaznamenali sme žiadne problémy, dotykový displej fungoval výborne a systém dokonale rozoznával všetky zadané pokyny.

Displej

Sony-Ericsson P910 má veľký aktívny dotykový TFT displej s rozlíšením 208 x 320 bodov. Na rozdiel od P900 zobrazuje až 262000 farieb, no na prvý pohľad si rozdiel nevšimnete. Displej je pomerne slušne čitateľný na dennom svetle aj v tme. Pri každodennom používaní je však náchylnejší na poškodenie, odporúčame preto prístroju venovať väčšiu pozornosť pri odkladaní a nosení.

Menu

Symbian 7.0 s novým grafickým užívateľským prostredím si aj dnes, keď s touto verziou operačného systému prišla aj Nokia zachováva punc dokonalosti. Grafické prostredie v P910 je úplne odlišné od konkurencie a zdá sa nám momentálne najdokonalejšie. Uvidíme však, s čím všetkým ešte príde Nokia.

Ako sme už spomenuli, pri zatvorenej klávesnici si možno vybrať z položiek rýchleho prístupu k vybraným funkciám: pošta, kontakty, záznam hovorov, kalendár a všetky aplikácie. Oceňujeme možnosť nastaviť si vlastný výber a poradie položiek.

Ak klávesnicu otvoríte, rozdelí sa do štyroch častí. Úplne navrchu je opäť „rýchle menu“ so 6 vybranými najčastejšie používanými aplikáciami. Opäť si ich môžete ľubovoľne nastaviť. Pod nimi je textový riadok s doplnkovými príkazmi. Nasleduje telo s obsahom a pod ním je stavový riadok so servisnými informáciami: úroveň signálu, hlasitosť, hodiny a stav batérie.

Menu sa zobrazuje v riadkoch pod sebou, s ikonkou pred textovou informáciou. Symbian ho však umožňuje prepnúť do grafického módu s veľkými ikonami, no na displej sa toho zmestí podstatne menej. V prípade, že vybraná funkcia má viac logických položiek, dostanete sa k nim cez praktické záložky.

Rýchly prístup k menu zabezpečuje v zatvorenom stave aj špeciálna klávesa „Menu“ – jej stlačením môžete nastaviť tichý mód, hlasitosť zvonenia, dostať sa k zoznamu hovorov, aplikáciám alebo k informáciám o stave telefónu.



Funkcie

Sony-Ericsson za P910 sa dá používať ako plnohodnotný vreckový počítač.

Dotykové ovládanie podporuje každá jedna aplikácia do maximálnej možnej miery. Rozpoznávanie textu v aplikáciách je na veľmi vysokej úrovni a keď si zvyknete na niektoré špecifické ťahy, správy budete písať veľmi rýchlo a bez chýb.

Obrazovka je pri písaní rozdelená do troch častí malým čiernym zobáčikom – nad ním píšete číslovky, na jeho úrovni verzálky a pod jeho úrovňou malé písmená. Ak obrazovku zaplní text, bez problémov môžete písať aj cez neho, pre systém je dôležitý kurzor a jeho poloha.

P910 podporuje spojené SMS, konečne už aj vidíte priamo pri písaní, koľko spojených SMS správ odošlete.

Poslať môžete aj EMS s editovaným textom. Samozrejmé sú aj MMS, v ktorých má Sony-Ericsson už tradične slušne spracované užívateľské prostredie. MMS podporujú aj prenos videa.

Nechýba ani e-mailový klient s podporou bežných štandardov: POP3, SMTP, IMAP4. Klient si rozumie s diakritikou, zvláda aj prílohy – väčšinu z nich dokáže aj vďaka nainštalovaným aplikáciám otvoriť.

Adresár s kontaktmi je striktne rozdelený na časť uloženú v telefóne a na SIM karte. Kontakty si môžete nakopírovať do ľubovoľného aj vytvoreného adresára, v telefóne je pre každý kontakt k dispozícii až 20 položiek. Každému číslu možno priradiť ľubovoľné zvonenie, obrázok (napr. tvár volajúceho) a poznámky.

Kalendár patrí medzi najpodarenejšie, aké môžete v mobilnom telefóne nájsť. Samozrejme, úlohy si môžete zobraziť denne, týždenne i mesačne, hodilo by sa aj ročné zobrazenie. Ku každému záznamu si môžete nastaviť typ a upozornenie (jednorazovo aj pravidelne).

Z manažérskych funkcií môžete ešte použiť kalkulačku, záznamník hlasu, či aplikáciu Úlohy s nastavením priority, záznamník (jotter), do ktorého môžete dotykovým perom nielen písať, ale aj kresliť. Štýl textu a farba obrázku, či sila linky sa dá editovať.

Budík sa dá ľubovoľne nastaviť a nie je obmedzený len na jedno budenie, takže sa dá výborne využiť pri častom cestovaní. Má však jednu vadu – nezapne sa, ak je telefón vypnutý.

Ponuka hier sa nezmenila, aj v P910 si môžete zahrať len šach a solitaire, ostatné hry si treba kúpiť.

Aj P910 má zaujímavé možnosti personalizácie telefónu – okrem toho, že si môžete nastaviť ľubovoľné pozadie pri zatvorenom a otvorenom displeji a vybrať si z originálnych screensaverov, poteší podpora MP3 zvonení. Predinštalované zvonenia sú mimoriadne podarené a spolu so Samsungom možno Sony Ericssonu propočítať body za originalitu. Okrem MP3 zvonení P910 podporuje aj 24-tónové polyfonické zvonenia.

V telefóne môžete použiť aj šikovný prehrávač zvuku a hlasový záznamník.

Dátové funkcie ostali rovnaké ako v P900 – GPRS triedy 8, HSCSD, WAP 2.0, HTML browser. Nechýba Bluetooth a infraport. Zariadeniu citeľne chýba podpora rýchleho prenosu dát EDGE, ktorá by mala byť pri takomto type telefónu nevyhnutným doplnkom.

Integrovaný internetový prehliadač patrí k najlepším na trhu, v rámci možností zobrazí takmer všetky stránky. V prípade, že vám nebude vyhovovať, z priloženého CD sa dá nainštalovať Opera vo verzii 6.0.

P910 podporuje prehliadanie dokumentov v MS Word, Excel, PowerPoint. Priamo v zariadení sú predinštalované aj editory týchto dokumentov upravené pre vreckové počítače. Pribudol prehliadač PDF súborov. P910 tiež prehráva MPEG4 videá, audio formáty AMR, AU, iMelody, MIDI, WAV, MP3 a zobrazuje grafické formáty: animovaný GIF, JPG, PNG, BMP WBMP a podporuje aplikácie C++, Personal Java, Visual Basic, Java MIDP 2.0 a Mophun 3D.

Pri testovaní sme narazili na zaujímavú perličku: P910 nemá funkciu profilov správania telefónu. Zvoliť si môžete len tichý mód bez zvonenia, alebo si manuálne nastaviť hlasitosť zvonenia. Praktický je aj tzv. flight mód, ktorý vypne vysielač a prijímač a P910 tak môžete používať aj v lietadle. Ak vyžadujete vo svojom telefóne profily, budete sa musieť spoľahnúť na dodatočne nainštalovanú aplikáciu niektorého z poskytovateľov softvéru.

Praktický je aj Sprievodca využitím pamäte, v ktorom si môžete prostredníctvom troch krokov prečistiť zariadenie – odinštalovať nepotrebné aplikácie, či vymazať súbory, ktoré zaberajú miesto. Dokonalý prehľad o celom zariadení získate aj prostredníctvom Súborového manažéra, v ktorom možno adresáre nielen prehliadať, ale aj vytvárať nové a presúvať či kopírovať medzi nimi jednotlivé súbory.

Štandardná pamäť telefónu sa rozšírila na 64 MB. Zatiaľ čo P900 podporuje iba karty Memory Stick Duo do maximálnej kapacity 128 MB, v P910 môžete použiť nové karty Memory Stick Duo Pro s maximálnou kapacitou 1 GB. A to už musí stačiť aj najnáročnejším používateľom.

Nuž a máme ešte jednu dôležitú informáciu: Sony Ericsson ohlásil, že v modeli P910 bude plná podpora českého jazyka. Slovenský trh pre neho nie je príliš dôležitý, takže sa slovenčiny nedočkáme, no aj podporu češtiny možno označiť za pozitívny krok vpred.

Spojenie s počítačom

Sony Ericsson dodáva k telefónu docking station (kolísku), ktorú cez USB pripojíte k počítaču. Synchronizačný program si veľmi dobre rozumie s MS Outlook, Lotus Organiser a Lotus Notes. Synchronizovať môžete kontakty, položky kalendára, úlohy a poznámky, ale aj e-maily.

Fotoaparát a video

V P910 je zabudovaný VGA fotoaparát s podporou videozáznamu.

Okrem najväčšieho rozlíšenia 640 x 480 bodov môžete vyfotiť obrázky s rozlíšením 320 x 240 a 160 x 120 bodov v troch úrovniach kvality.

Vybrať si môžete z piatich profilov – indoor, outdoor, fluorescent, night a auto. Okrem automatického nastavenia si v každom profile môžete nastaviť vlastnú úroveň jasu a kontrastu, softvérové prisvietenie, frekvenciu snímania a samospúšť.

Video snímate v rozlíšení 176 x 144 bodov, ukladá sa vo formáte MPEG4. Dajú sa v ňom nastaviť rovnaké parametre ako pri fotení.

Batéria

P910 nás milo prekvapila výdržou, telefón vydržal pri miernom používaní na jedno nabitie 10 dní! S P910 sme málo telefonovali, zato sme sa pomerne často prehrabávali v menu a pracovali sme s dotykovou obrazovkou. Pri bežnom používaní nebude mať P910 žiaden problém vydržať na jedno nabitie aj 4 dni.

Výbava

K zariadeniu dostanete slušnú výbavu: dock station na pripojenie k PC, stereofónne slúchadlá, kožené puzdro, pamäťovú kartu Memory Stick Duo s kapacitou 32 MB, malý šraubovák a krytku na zaslepenie otvoru po odstránenej klávesnici (ak sa rozhodnete P910 používať len cez dotykovú klávesnicu). Na dvoch CD je softvér na synchronizáciu a doplnkový softvér:

Adobe Photoshop Album – softvér na prácu s obrázkami

AppForge Booster.NET – je to rozšírenie Symbianu, ktoré zlepšuje prácu s mobilnými a bezdrôtovými zariadeniami

AvantGo – služba synchronizácie informácií

DateMate2004 - pripomienkovač

Handy Day 2004 – inteligentný kalendár ovládaný cez príkazový riadok

Handy Expense – program na sledovanie výdavkov

HP Runestone – aplikácia, ktorá umožňuje piamo z P910 cez Bluetooth tlačiť obrázky, text e-mailov, SMS, či položky kalendára

iGo QuickPoint – program umožňuje čítať prílohy v PowerPointe

IM+ - instant Messenger, program na doručovanie rýchlych správ

Media Viewer – prehliadač novín Financial Times

MetrO – aplikácia na navigáciu v hromadnej doprave v 250 mestách sveta

MobiPocket Reader – aplikácia na čítanie elektronických kníh

Opera 6.0 – internetový prehliadač

Photo Editor – program na úpravu fotografií

Promyzer – aplikácia a komunikáciu s maklérmi akcií a bankami

Splash ID – program na bezpečné uloženie informácií

Splash Photo – program na správu obrázkov

Wayfinder Mobile Navigator – navigačný systém v západnej Európe

WorldMate Professional – program na plánovanie a sledovanie obchodných ciest

Image Editor – ďalšia aplikácia na úpravu obrázkov

MMS Home Studio – program na prípravu multimediálnych správ

Zhrnutie

Sony Ericsson v prípade P910 zlepšil niektoré parametre a svoju inovovanú novinku opäť posunul o krôčik bližšie k dokonalosti. Škoda, že vývojári nedokázali do softvéru aplikovať najčastejšie výhrady používateľov. Tým by odstránili aj to málo chybičiek, ktoré zariadenie má. V prípade P910 je skutočne ťažké rozhodnúť sa, či kúpiť symbianový smartphone alebo PDA s Windows. Vďaka plnohodnotnej klávesnici a zdokonalenej verzii Symbianu 7.0 to u nás zatiaľ vyhráva P910... Ťažko však povedať, na ako dlho. Už čoskoro sa totiž na trhu objaví nová verzia PDA Qtek 9090 s Windows Mobile 2003 Second Edition, ktorý má o čosi lepšie parametre ako P910...