Americké štáty požadujú ešte väčšie sprísnenie pravidiel pre Microsoft

9. dec 2001 o 18:21 TASR

Washington 9. decembra (TASR) - V kartelovom procese proti Microsoftu 9 amerických štátov zosilnilo tlak na softvérový gigant. Chcú Microsoft prinútiť, aby základnú verziu operačného systému Windows ponúkal bez programov ako Word alebo internetový prehliadač Internet Explorer. Tým by sa zvýšili šance pre jeho konkurentov.

Microsoft by sa mal okrem toho zaviazať, že bude ponúkať populárny kancelársky program MS Office aj pre operačný systém Linux a nestiahne ho z trhu pre systém Macintosh spoločnosti Apple Computer.

Nový operačný systém Windows XP by mal opäť podporovať od platformy nezávislý programovací jazyk Java spoločnosti Sun Microsystems. Štáty okrem toho požadujú aj nezávislého kontrolóra, ktorý by mal dozerať nad obchodnými praktikami Microsoftu a mal by presadiť požadované zmeny.

Mimosúdna dohoda medzi americkým ministerstvom spravodlivosti a Microsoftom je podľa zástupcov jednotlivých štátov príliš chabá. Pri prezentácii ich návrhu smerom k Microsoftu uviedli, že dohoda ponecháva nedotknuté výhody, ktoré si Microsoft zabezpečil ilegálnym monopolným správaním.

Ministerstvo spravodlivosti a štáty sa začiatkom novembra tohto roku s Microsoftom mimosúdne dohodli na zmene niektorých obchodných praktík. Kompromis predpokladá, že Microsoft musí výrobcom počítačov poskytnúť viac práv pri naviazaní jednotlivých komponentov prevádzkového systému Windows. Okrem toho by mal Microsoft poskytnúť kód, ktorý je potrebný na to, aby konkurenčné programy mohli bežať pod operačným systémom Windows.

