Easy a Prima balíky - november 2004 - ZMENA!

Orange zlacňuje dva telefóny v ponuke Prima balíkov

30. nov 2004 o 14:40 Marián Pavel - SME online

Orange spustil vianočnú kampaň. Prima balíky obsahujú okrem mobilného telefónu tiež Prima štart balík s novým telefónnym číslom, službou CLIP na mesiac zdarma, aktivovaným profilom Prima variant mesiac a kreditom 300 korún. Od 1. decembra tiež zlacňuje Prima balík s Nokiou 1100 a Siemensom A55.

Každý zákazník EuroTelu, ktorý si do konca roka kúpi mobilný telefón s EASY kartou s programom EASY TEAM získa športovú tašku Reebok. Tým zákazníkom, ktorí už majú mobilný telefón ponúka EuroTel EASY kartu za zníženú cenu 299 Sk alebo EASY kartu s Mobil MultiBankingom za 399 Sk a to až do konca roka.

Vysvetlivky:

Modrá farba: ponuka EuroTelu



Oranžová farba: ponuka Orange



- (pomlčka): telefón operátor neponúka