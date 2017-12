Vianočná ponuka Orange: telefóny, paušály a aktivácie za korunu

Orange dnes predstavil tohtoročnú vianočnú ponuku. Prvýkrát v histórii mobilnej komunikácie na Slovensku ponúkne Orange od 4. novembra všetky telefóny v akciovej ponuke už od jednej koruny.

3. nov 2004 o 17:49



Rovnako jednu korunu zaplatia zákazníci Orangeu pri aktivácii mesačného programu ako aj za využívanie ktoréhokoľvek paušálu počas celého prvého fakturačného obdobia.

Každý nový zákazník získa pri aktivácii paušálu špeciálny stierací kupón s možnosťou vyhrať až milión korún na služby spoločnosti Orange Slovensko.

Každý mobilný telefón z aktuálnej ponuky môžu noví zákazníci získať už za jednu korunu, ak využijú akciovú ponuku. Suma, ktorú zákazník zaplatí za telefón závisí od aktivovaného paušálu. Z ponuky si vyberie každý záujemca, nakoľko všetky modely telefónov sú dostupné už od Paušálu 50+SMS.

Zákazníci, ktorí využijú akciovú ponuku Orangeu si môžu počas celého prvého fakturačného obdobia vyskúšať ľubovoľný mesačný program od Paušálu 50+SMS po Paušál 1000 za symbolickú korunu (s DPH) a zistiť tak, či daný mesačný program skutočne zodpovedá ich komunikačným potrebám.

Všetci zákazníci, ktorí si aktivujú niektorý z Paušálov 50+SMS až 1000 a využijú akciovú ponuku telefónov, dostanú pri podpise zmluvy a dodatku k zmluve aj špeciálny výherný kupón.

Každý kupón obsahuje výhru v hodnote najmenej 100 Sk na telekomunikačné služby spoločnosti Orange Slovensko. Prvé stieracie pole skrýva sumu od sto do milión korún, ktoré zákazník automaticky získa na svoj účet za služby spoločnosti Orange Slovensko.

Z tejto čiastky potom bude hradiť všetky telekomunikačné služby, ktoré bude v budúcnosti využívať.

V druhom poli sa skrýva informácia o tom, či bude zákazník bezplatne využívať službu Orange World maxi po dobu jedného, dvoch, alebo troch mesiacov od aktivácie.

Orange World umožňuje mobilný prístup k internetu a WAPu (zákazník má k dispozícii každý mesiac 1000 MB predplatených dát) prostredníctvom mobilného telefónu a navyše obsahuje každý mesiac 20 bezplatných obrazových správ, 20 SMS správ, 20 lokalizácii z menu portálu Orange World, vlastnú e-mailovú schránku a 50 SMS správ z internetu do slovenských mobilných sietí.

So službou Orange World nájdu zákazníci 24 hodín denne na displeji svojho telefónu množstvo aktuálnych informácií, spravodajstvo, kultúrne a televízne programy, cestovné poriadky, e-maily, kalendár a mnoho ďalších služieb.

Záujemcovia o Paušál 30 maxi si môžu vybrať z ponuky dvoch telefónov: Siemens A65 alebo Sony Ericsson T230 získajú v akciovej ponuke za jednu korunu. Pri aktivácii Paušálu 30 maxi zákazníci nemajú možnosť aktivovať si na jedno fakturačné obdobie ľubovoľný mesačný program za korunu ani výherný kupón.

Až do vypredania zásob pokračuje aj mimoriadna akcia, v rámci ktorej si môžu zákazníci pri aktivácii ľubovoľného mesačného programu od Paušálu 50+SMS po Paušál 1000 kúpiť dva mobilné telefóny (Siemens M55 a Siemens A57) na jednu zmluvu za jednu korunu.