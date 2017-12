Shade: Hněv andělů – každý máme v sebe démona

3. nov 2004 o 10:52 Marián Kluvanec

O tom, že aj na PC môžu vznikať kvalitné hororové akcie, nás presvedčila konzolová konverzia hry The Suffering. Strach má však svojich fanúšikov aj v Čechách a tak sa na pulty predajní dostáva aktuálna 3rd person akčná adventúra s hororovým nádychom – Shade: Hněv andělů (Wrath of Angels) od Black Element Software.

O bohatej histórii titulu Shade už ste možno počuli kadečo. Dobré, aj menej dobré. Akým chýrom dáte za pravdu, je teraz už len na vás, lebo hra je definitívne vonku a o tom, či sa zaradí medzi zimné pecky roku 2004 rozhodnú len a len hráči. Aj keď z mojej strany herného recenzenta môžem urobiť aspoň toľko, že vás vopred varujem...

Hlavný hrdina sa prehadzuje v posteli z boka na bok a sníva sa mu, že sa nachádza v hernom tutoriáli. Engine pripomína snový svet z Maxa Paynea a dojmu plagiátorstva sa nevyhnete asi ani vy. Práve v jeho nočnej more sa spriatelíte s ovládaním, korektne kopírujúcim vzory žánru, ale aspoň si hru v pohode zaradíte a dostane sa vám do krvi takmer ihneď (myslím to ovládanie, hra sa vám tam dostane asi len ťažko).

Po prebudení si náš chlapík prečíta list od brata, ktorého sa čoskoro vydáme hľadať. Vraj niečo objavil, ide tu o archeologický nález tisícročia, svet už nikdy nebude ako predtým. No, hádam bude lepší – ale zombíci, ktorí sa na hrdinu čoskoro vyvalia tomu nenasvedčujú. Poďho do nich päsťami, koltom, zapálenou fakľou a svetelným mečom skoro na štýl Star Wars :-). Počas hrania nájdete viacero zbraní, ktoré je možné zdvihnúť, ale základný arzenál svojou silou celkom postačí.

V Shade sa rozvíja vcelku silný, alebo aspoň zaujímavý príbeh o mnohých svetoch mimo toho nášho, starovekých Bohoch a padlých anjeloch, ktorí sú držaní v zajatí a čakajú na oslobodenie. Práve to bude hlavným cieľom vášho putovania, ak sa do Shade rozhodnete pustiť – musíte získať potrebné artefakty na oslobodenie anjelov, bez ktorých nemôže spadnúť kliatba z úbohého hrdinovho brata. Mýtické rozprávanie, len čo je pravda. Či však pekný príbeh, hororové prvky a zopár nemŕtvych stačí na dobrú hru, to si už prečítajte v nasledujúcich „kolónkach“.

GRAFIKA 6 / 10

Myslím, že aj The Suffering na Playstation2 mal lepšiu grafiku a to ho ani nenadhodnocujem. Shade sa síce rozbieha nádejne, ale na 800x600 si efektný vizuál neužijete – lenže ani po zvýšení rozlíšenia sa zázrak nekoná. Levitujúce kostry, nemŕtvi bojovníci, stredovekí ozbrojenci, kreatúry, duchovia – to všetko a čosi naviac už sme videli v Knights of the Temple a tam to ešte aj vyzeralo o moooooooooc lepšie. A aj tá hrateľnosť bola o kus dynamickejšia, aj keď o dokonalosti tiež nemôže byť ani reči. Český tím si síce očividne dal s lokalitami námahu, ale mohli trochu pridať na detailnosti textúr. Osobne sa mi najviac páčili obrázky medzi nahrávacími dobami, ktoré vyzerajú ako staré rozmazané fotografie a pridávajú na atmosfére dosť veľkou mierou. Len keby som to mohol povedať aj o enginových animačkách...

INTERFACE 6 / 10

Ako už som bol spomínal, je to o zaužívanosti: w s a d, medzerník, klávesa „c“ v kombinácii s myškou a „e“ ako interakcia a „r“ ako premena na démona. Ale také už sú zákonitosti každého literárneho žánru. Ehm...

HRATEĽNOSŤ 5 / 10

Zo začiatku sa to rozbieha nádejne – plynulá, aj keď trochu neprirodzená (napriek motion capturingu) animácia postavy navodí vcítenie sa do jej osudu. Brázdite po vyprázdnenom meste, prehľadávate hotel, kostol, podzemie, v katakombách po kvázilogickej úlohe stretávate prvého anjela a po formálnej konverzácii sa dostávate asi tak do doby temného stredoveku. Znie to dobre, ako aj reči o sľúbených 30 leveloch – lenže tie sú tak nadrobno rozkúskované, že si nestihnete putovanie ani vychutnať, lebo vás hneď zruší nejaká animovaná sekvencia. A s tým klesá hrateľnosť... Nepomôže jej ani možnosť transformácie na démona, ktorý je skôr smiešny ako hrozný a jeho ideálne využitie je akurát tak na vláčenie ťažkých objektov (no dobre, aj na iné „veci“, to ja len tak, ironicky:-)).

MULTIPLAYER

Shade stavia predovšetkým na príbehu a tak musíme hru dvoch a viac hráčov opäť raz v tomto žánri oželieť...

ZVUKOVÉ EFEKTY 6 / 10

Nedoladený bol v testovanej verzii okrem grafiky („vyletúvanie“ textúr) aj zvuk a tak občas stíchol, inokedy bol okej, potom zasa stíchol, atď. Ale z toho, čo som počul, som nijak nadšený nebol – aj keď dabing ujde, mohli hrdinovi vsugerovať aj inú repliku než „it´s blocked“ (takto totiž „glosuje“ väčšinu zatvorených dverí – a v rámci lineárnosti väčšina dverí zatvorených naozaj je). Potom aj tie šepoty a výkriky monštier, či ozvučenie zbraní by si zasluhovali viac pozornosti, ale načo plakať nad rozliatym mliekom... A nakoniec, pre priemernú hru takýto SFX aj postačí.

HUDBA 7 / 10

Filmová hudba je posledné, čo by som v tejto hre skritizoval, veď dosahuje kvalít najkvalitnejších. Orchester sa pohráva s melodickými motívmi heroickosti a občas zaduní ponurými tónmi, aby vás na kritických miestach pripravil na to najhoršie. Nice job!

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 4 / 10

Vcelku ľahkí enemíci robia problémy len pri vašej nemotornosti a nezvládnutí niektorých úderov. Ono je to ale problém, presne sa zahnať vtedy, keď na vás útočia zo štyroch strán a dorážajú ako diví. Hrdina by predsa len mal byť mrštnejší a hoci môže aj strieľať, musíte sa zastaviť a zamieriť – potom už radšej švihácky meč.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 5 / 10

Dlhú životnosť na hráčovom harddisku by som Shade neprorokoval – je to len ďalšia hra z mnohých podobných, s dobrým príbehom, ale nič moc spracovaním. Je česká, tak fajn, tak si ju vážme, ale napr. aj náš Conan: The Dark Axe bol lepší, hrateľnejší. Pri Shade budete skákať, utekať (rýchlosť sa určuje kolieskom na myške), bojovať, bojovať a ešte raz bojovať. Ak vás to baví aj v priemernej hre, potom nech sa páči. Ale nedáte si radšej ešte raz ten The Suffering? Pouvažujte o tom...