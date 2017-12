Nové hry: Shrek 2: Team Action a Batman Begins

2. nov 2004 o 10:38 Juraj Chrappa

Uvidíme či kvalita hry bude na vyššej úrovni ako bol posledný Shrek 2: The Game. Team Action vychádza vo svete v týchto dňoch. Hru si lepšie prezriete na týchto screenshotoch.

Zatiaľ to vyzerá tak, že Batman Begins by mal mať temnejšiu atmosféru rovnako ako film a zameriava sa na počiatky Batmanovho pôsobenia v Gotham City. Pozitívom je, že ani vývojári ani vydavateľ nechcú spraviť lacnú marketingovú hru ale plnohodnotný titul, ktorý by dopĺňal film. Uvidíme, ako im to vyjde. Hra sa zatiaľ pripravuje iba na konzoly (PS2, Xbox, GC, PSP, GBA). Film Batman Begins by sa spolu s hrou mali objaviť budúce leto.

Zdroj: tlačováspráva