Elektrický prúd zlepšuje vyjadrovanie

Londýn 31. októbra (TASR) - Stimulovanie mozgu slabým elektrickým prúdom zlepšuje vyjadrovacie schopnosti.

31. okt 2004 o 22:41 TASR

Americkí vedci zistili, že mozog stačí dráždiť externými elektródami na čele po dobu 20 minút prúdom s intenzitou dva miliampére - približne toľko treba na fungovanie digitálnych hodiniek. Okrem slabého svrbenia okolo elektród nemá táto metóda žiadne vedľajšie účinky, uviedol časopis Nature na svojej internetovej stránke.

Vedci z Národného ústavu zdravia (NIH) v Bethesde požiadali 103 dobrovoľníkov, aby za 90 sekúnd povedali čo najviac slov začínajúcich sa na určené písmeno. Priemer na jednu osobu bol 20 slov. Keď vedci použili stimuláciu prúdom, dobrovoľníkom napadlo asi o 20 percent viac slov ako ľuďom v kontrolnej skupine. Títo boli tiež napojení na elektródy, ktorými však netiekol prúd. Výsledky nepriniesol ani jednomiliampérový prúd.

Na vysvetlenie tohto javu chcú vedci uskutočniť ďalšie pokusy. Domnievajú sa, že prúd ovplyvňuje elektrické vlastnosti oblasti mozgu nazývanej prefrontálny kortex, v ktorej sa okrem iného tvoria slová. V dôsledku toho si nervové bunky rýchlejšie odovzdávajú signály a celý mozgový región je pôsobením prúdu aktívnejší.

Vedci by chceli po ďalších testoch liečiť prúdom pacientov s frontotemporálnou demenciou. Toto ochorenie pripomínajúce Alzheimerovu chorobu postihuje čelové a spánkové laloky mozgu. Postihnutí trpia často rečovými poruchami. Ochorenie by sa tým síce nevyliečilo, ale táto metóda by mohla doplňovať účinok liekov.