Nová Playstation a hry v slovenských obchodoch

31. okt 2004 o 17:50 Juraj Chrappa

Pôvodná konzola sa dopredáva v kombinácii s platinum hrami This is Football 2003 a Ratchet and Clank. Nová, menšia Playstation 2 už nemá priestor na hardisk (vyžadujú ho niektoré tituly na online hru), takže máte poslednú možnosť kúpiť si Playstation aj s podporou hardisku. Rozhodnutie je na vás. Buď budete mať nový dizajn alebo hardisk (online hry však na Slovensku nie je možné hrať). Viac o noverj verzii Playstation 2 nájdete v tomto článku.

Prinášame vám tiež slovenské dátumy vydania herných titulov od Sony:

Crisis Zone (v obchodoch)

Jackie Chan Adventure (v obchodoch)

TIF 05 (v obchodoch)

Sly Racoon 2 (v obchodoch)

WRC 04 (v obchodoch)

EyeToy Play 2 (v obchodoch)

EyeToy Play 2 bundle (v obchodoch)

Getaway 2 (17.11. 2004)

Ratchet & Clank 3 (17.11. 2004)

SingStar Party (24.11. 2004)

SingStar Party bundle (24.11. 2004)

Killzone (1.12. 2004)

Jak 3 (1.12. 2004)

Gran Turismo 4 (Q1 2005)

Ghost in the Shell (Q1 2005)

Ace Comabt 5 (Q2 2005)

Death by Degrees (Q2 2005)

EyeToy: Kinetic (Q2 2005)

Everybody´s Golf 4 (Q3 2005)

Ico 2 (Q3 2005)

Z ďalších pripravovaných hier môžeme spomenúť Brave, Dark Cloud 2, Moto GP 4, Nina, SingStar 3 a 4 a Stuart Little 3. Tieto tituly však zatiaľ nemali stanovený dátum vydania, len vieme, že sa pripravujú.

Zdroj:e-mail