Need For Speed: Underground 2 – podrobné dojmy a preview

31. okt 2004 o 16:17 Erik Kapsdorfer

Pred pár dňami bolo do sveta internetu vypustené demo na najočakávanejšiu závodnú arkádovku tohto roka Need For Speed: Underground 2, ktorá je už v poradí ôsmym dielom slávnej série NFS. Demoverziu sme odskúšali a naše dojmy prinášame v tomto článku.

Už ôsmy diel série

Rozpisovať sa o histórií série Need For Speed nemá zmysel, keďže by zabrala jeden samotný článok. Stačí ak spomeniem, že prvý diel uvidel svetlo sveta v roku 1995 a dnes, takmer desať rokov neskôr sa tešíme na v poradí už ôsme pokračovanie. Pre mňa osobne bolo najvydarenejšie tretie (NFS: Hot Pursuit), piate (NFS: Porsche) a siedme pokračovanie (NFS: Underground). K realite mal najbližšie piaty diel, ostatné časti boli čistokrvné arkády, čo však tejto slávnej sérií nemožno vyčítať. Azda najarkádovejšie bol pojatý posledný, siedmy diel – NFS: Underground, ktorý znamenal akýsi prelom v celej sérií. Autori upustili od pretekov odohrávajúcich sa v nádherných prírodných scenériach a siedmy diel zasadili do industrializovanej, husto urbanizovanej zóny – skratka preteky sa odohrávali v uliciach jedného moderného veľkomesta. Autori sa nechali očividne inšpirovať filmami typu Rýchlo a zbesilo a obohatili sériu možnosťou tuningovania klasických, sériovo vyrábaných automobilov. Presne rok po siedmom dieli prichádza pokračovanie, ktoré sa má ešte väčšmi vzdialiť od štandardu prvých šiestich. Need For Speed: Underground 2 si berie inšpiráciu nielen z akčne ladených filmových snímkov, ale autori tiež otvorene priznávajú inšpiráciu v najkontroverznejšej hre súčasnosti Grand Theft Auto (GTA). Ako to spolu funguje?

Obsah demoverzie

Demoverzia toho obsahuje vcelku dosť. Úvodné intro, mód Quick Race v ktorom si môžeme vybrať z troch disciplín: Drift, Okruhový pretek a Knockout. Driftovanie si precvičíme na trati nazvanej Hollyburn Ridge situovanej v okrajovej časti veľkomesta, kde si zrejme žijú tí najbohatší snobi (súdiac podľa okolia trate), klasické okruhové preteky a knockout zas na trati City Hall situovanej kdesi v samotnom centre mesta. K dispozícií je taktiež možnosť online hry, avšak najväčšiu pozornosť budí úplne nový mód Free Roam, v ktorom si autori brali inšpiráciu práve zo spomínaného GTA. Na spomínaných tratiach si bude možné zapretekať len s automobilom Nissan 350Z, ktorý je v demoverzii v štyroch prevedeniach. V plnej verzii by sme sa mali stretnúť s cca 30 typmi áut, čo je už vážne dosť slušný počet.

Free Roam - voľnosť v štýle GTA?

Po výbere tohto módu sa ocitáme v centre obrovského mesta, ktoré je rozdelené na niekoľko častí. V demoverzii bola bohužiaľ prístupná len jedna, avšak aj tak pomerne veľká časť tohto veľkomesta, ktoré je údajne inšpirované americkými mestami New York a Los Angeles. V meste sa môže hráč so svojim autom ľubovoľne pohybovať, avšak bude môcť taktiež navštevovať rôzne obchody, v ktorých si môže do ľubovôle tuningovať svoj automobil – meniť farbu karosérie, skrášľovať si ju najrôznejšími vynilmi, meniť staré, málo výkonné súčiastky za nové, výkonnejšie (tuningovať bude možné až 20 častí automobilu). V samotnom meste sa takýchto obchodov nachádza približne desať kusov a v každom je k dostaniu niečo iné (obchody však musíme objavovať sami a ako náhle daný obchod objavíme, budú k dispozícii možnosti daného obchodu aj v tých ostatných, takže sa nestane, aby sme museli kvôli nejakej súčiastke jazdiť z jednej časti mesta do druhej).

Tuning je však nesmierne finančne nákladná záležitosť, preto budeme musieť nejaké tie peniažky zarobiť nelegálnymi závodmi. Hráč si môže ľubovoľne vyberať, aké preteky bude navštevovať, k dispozícií je okolo 150 najrôznejších pretekov, ktoré sa delia do - údajne - až siedmich disciplín. V demoverzí sme natrafili len na dve miesta, na ktorých sa dalo jazdiť – trať City of Hall pre okruhové preteky a Hollyburn Ridge pre Drift. V prípade, že takéto miesto objavíme (na mape je vyznačené farebným krúžkom), stačí ak stlačíme klávesu ENTER a hor sa do závodenia.

V demoverzii bola k dispozícií aj dvojica obchodov. V tom prvom sme si mohli vybrať jeden zo štyroch Nissanov 350Z, do toho druhého sa dostať nedalo, takže hráč si môže prečítať len nejaký ten pokec o ňom. Úplne novou disciplínou, ktorá bola k videniu aj v demoverzii, je Outrun a čaká na vás v tomto móde. V meste sa okrem vás preháňa ešte mnoho ďalších pretekárov, ktorých na mape vidíme ako oranžové šípky. V prípade, že sa priblížite k danému autu, môže sa stať, že vás súper vyzve na súboj a v tom prípade stačí stlačiť klávesu ENTER a preteky sa môžu začať. Cieľom Outrunu je vzdialiť sa súperovi na vzdialenosť 300 metrov. Všeobecne platí, že kto je na prvom mieste, udáva smer jazdy. Mesto v NFS: Underground 2 má obsahovať až 200 km ciest, čo je 5-krát viac ako v diele minulom. Rozlohou má byť mesto až 3-krát väčšie a jeho prevýšenie má dosiahnuť 600 metrov. Už v samotnej demoverzii sme si to mohli potvrdiť. Predovšetkým trate určené pre Drift sú veľmi z kopca, čoho dôkazom je trať Hollyburn Ridge. Trať City of Hall zas obsahuje pomerne slušné množstvo skratiek, avšak zamrzí, že ani v tomto dieli sa nedá vyjsť mimo trať.

K orientácií v meste výborne poslúži mapka, ktorá sa nachádza v ľavom dolnom rohu - sú na nej vyznačené všetky odhalené obchody, okruhy či trate určené na Drift, taktiež vaši vyzývatelia. Výbornou pomôckou je satelitný navigačný systém GPS, ku ktorému sa dostanete po stlačení klávesy M – na obrazovku vyskočí veľká mapka, na ktorej si zvolíte miesto, ku ktorému sa chcete dostať a GPS vypočíta čo najkratšiu trasu, akou sa dá k danému miestu dopraviť, pričom smer vám ukazuje modrá šípka umiestnená v hornej časti obrazovky.

Jazdné vlastnosti a model poškodenia

Zdá sa, že trate v Need For Speed: Underground 2 budú viac kľukatejšie a tým pádom aj náročnejšie. Ovládanie auta sa nijak výraznejšie nezmenilo, vždy je to arkádový štýl. Myslím však, že v Underground 2 trošku viac priblížený k realite. Predsa len tie zákruty sa už nedajú prechádzať na plný plyn ako v minulom dieli. V Underground 2 som preto objavil čaro ručnej brzdy. A ktovie, možno to bolo tým Nissanom, predchádzajúci diel som takmer kompletne odjazdil za volantom Dodge Viper. Ďalšia novinka oproti minulému dielu je dynamicky sa meniace počasie. V priebehu jazdy sa tak môže trať zmeniť zo suchej na mokrú a tým aj správanie sa automobilu na vozovke.

Predpokladalo sa, že autori zabudujú do hry model poškodenia automobilov. Nič také tu však nenájdeme, takže v prípade že v rýchlosti 200 km/h narazíte do nejakej prekážky, môžete s kľudom pokračovať ďalej – všetky súčiastky ostanú na mieste, auto neutŕži žiadne škrabance a jazdné vlastnosti automobilu sa nezmenia.

Drift

Zmenou prešla vynikajúca disciplína Drift, v ktorej ide jednoducho o to, čo najdlhšie sa prednými kolesami kĺzať po trati (zadné kolesa sú prakticky zablokované), za čo sme bodovo hodnotení – čím dlhší a krajší drift, tým vyššie bodové ohodnotenie. Zatiaľ čo v minulom dieli sa táto disciplína jazdila na pomerne krátkom okruhu niekoľko kôl dokola, v Underground 2 si budeme musieť zvyknúť na to, že jazdiť sa bude predovšetkým z kopca – z miesta A do miesta B, takže žiadne okruhové trate.

Už na trati Hollyburn Ridge (len pre zaujímavosť: je takmer 7 kilometrov dlhá) sme si mohli všimnúť, že trate určené na Drift nebudú pokryté len asfaltom – nájdeme na nich taktiež iné povrchy, ktoré dopomôžu k ešte efektnejšiemu driftovaniu. Čo ma troška pri Drifte sklamalo bol fakt, že v móde Free Roam sa jazdí za asistencie iných dopravných prostriedkov (Trafficu), takže vyhnúť sa kolízií s protiidúcim vozidlom, ktorá automaticky znamená stratu dosiahnutých bodov, je vážne umenie. Našťastie, v móde Quick Race sa dá hustota premávky obmedziť, dokonca úplne vypnúť. Taktiež nepoteší fakt, že vopred viete aký počet bodov získali vaši traja protivníci, čo minimalizuje to napätie, tie nerváky, ktoré sme zažívali v minulom dieli Škoda.

Interface

Menu hry sa oproti minulému dielu nijak výrazne nezmenilo – je praktický to isté, v demoverzii dosť oklieštené o niektoré módy. V samotnom meste je to taktiež rovnaké. Ak som už spomínal, vľavo dole sa nachádza mapka mesta, v pravom dolnom rohu zas ukazovateľ rýchlosti a množstva N2O. V prípade zapnutého GPS sa v hornej časti obrazovky zjaví modrá šípka. V samotných pretekoch je to taktiež starý známy Underground – v pravej hornej časti obrazovky sa nachádza ukazovateľ vašej pozície a časovej straty na jednotlivých pretekárov. Pri Drifte pribudol percentuálny ukazovateľ prejdenej dĺžky trate. V móde Free Roam je veľmi dobré sledovať ľavý horný roh obrazovky, ktorý slúži ako istý druh informátora informujúci o výzvach protivníkov či SMS správach, ktoré vám v priebehu jazdenia prichádzajú – vyvoláte ich stlačením klávesy TAB.

Audiovizuálna stránka

Po vizuálnej, grafickej stránke sa toho v hre oproti minulému dielu mnoho nezmenilo. Mesto oproti prvému dielu pôsobí ešte živším dojmom, menej stereotypným – nájdeme tu rôzne druhy architektúry – od mrakodrapov situovaných do centra mesta, na predmestiach sú situované honosné vily, v inej časti mesta nájdeme rôzne divadlá či kostoly, inde zas parky zarastené stromami. Nájdeme tu taktiež mosty a podzemné tunely. Celkovo vzaté, mesto pôsobí oveľa krajším dojmom. Autori troška prepracovali a zdokonalili svetelné efekty, ktoré pôsobia prirodzenejšie ako minule (jazdiť sa nebude len v nočným hodinách, autori taktiež sľubujú preteky za východu či západu slnka). Inak je to prakticky rovnako vyblýskaný NFS Underground, aký ho poznáme už jeden celý rok – čiže veľmi krásny. Prijateľné sú aj HW nároky, ktoré sa oproti minulému dielu podľa môjho názoru vôbec nezvýšili. Na mojej, každým dňom staršej a staršej konfigurácií (Athlon 2000+, Radeon 9100 64 MB V-RAM, 256 MB RAM) sa hra hýbala vcelku plynule na rozlíšení 1024x768 (všetky detaily zapnuté na najvyššiu možnú úroveň ;) – avšak pri vypnutom FSAA.

Veľmi pekne je spracovaný replay, ktorý pôsobí veľmi akčným dojmom – v plnej verzii hry si bude možné opakovačky ukladať na disk.

Na hudobnej stránke hry si dali chlapci z Black Boxu opäť veľmi záležať a povyberali tie najlepšie kúsky – kompletný zoznam titulov, ktoré nájdeme v plnej verzii sme vám predstavili v tejto novinke. V demoverzii vyhrávajú len tri typy skladieb predstavujúce tri rôzne žánre. V menu je to hip-hopový Chingy, v samotných pretekoch odznie jedna skladbička od Paula Van Dyka a jedna od kapelky Queens Of The Stone Age náramne pripomínajúca fínsku formáciu HIM. Zvukové efekty sú opäť na veľmi dobrej úrovne. Zdá sa, že každé autíčko bude disponovať iným zvukom motora (či reálnym, to vám neviem povedať). V prípade búrky počuť hrmenie, v prípade kolízie troška nepochopiteľne rinčanie skla (ak vezmeme v úvahu nulový model poškodenia).

Multiplayer

Aj ten bol v demoverzii zastúpený avšak iba možnosť zahrať si cez internet. V prípade tejto voľby vám hra ponúkne možnosť vytvoriť alebo prihlásiť sa už k vytvorenému účtu na serveroch EA. Po úspešnom zvládnutí tejto procedúry si už môžeme zazávodiť prípadne pochatovať s hráčmi celého sveta :). O hráčov v súčasnosti nie je núdza.

Brooke Burkeová

Do hry sa dosala aj známa britská herečka a modelka Brooke Burkeová, ktorá v NFS: Underground 2 stvárni rebelku a organizátorku jedných pretekov. V demoverzii spríjemňuje loadovacie (nahrávacie) obrazovky. Aspoň podľa môjho názoru však na nich pôsobí dosť umelým dojmom. Ale pekná rozhodne je ;).

Záver

Tieto dojmy z dema spojené z preview plnej verzie sú dlhé až-až (nechajme si niečo do recenzie), takže sa rýchlo vrhnime na záver. Celkovo vzaté som sa pri demoverzii NFS: Undeground 2 skvelo zabával. Výbornou vecou je nový mód Free Roam a plusom je, že autori popracovali na dizajne samotného mesta, takže je radosť sa po ňom preháňať. Niekoho zamrzí absencia modelu poškodeniu, avšak mne až tak veľmi nechýbal. Underground 2 má byť predovšetkým arkáda, tak načo do nej pchať niečo, čo patrí predovšetkým do simulácií typu Live For Speed či GTR. Na základe tejto demoverzie si dovolím tvrdiť, že plná verzia Underground 2 bude opäť skvelé hrateľná a hráčske publikum ho prijme kladne. Ktovie aký bude ďalší diel? Osobne by som už privítal niečo v štýle Need For Speed: Porsche zasadené niekde do malebnej prírody, možno trošku menej arkádovejšie, viac reálnejšie. Ale to už predbieham, zatiaľ si počkajme na plnú verziu osmičky a až po jej dohratí snívajme o ďalšom pokračovaní.