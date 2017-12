Prekvapivo nízka cena za Sony PSP

29. okt 2004 o 16:04 Juraj Chrappa

Taktiež bola zverejnená zaujímavá informácia ohľadne výdrže baterky. PSP vám poskytne 4 až 6 hodín hernej zábavy a 4 až 5 hodín pozrenia filmov, pričom výdrž závisí od rôznych nastavení displeja a hlasitosti. Pri štarte konzoly v Japonsku 12. decembra bude k dispozícii 21 titulov. V USA a Európe sa Playstation Portable objaví až na budúci rok na jar, dokonca sa uvažuje až o septembri. Dovtedy by mali vyjsť ďalšie hry najmä od západných vydavateľov. Je tiež dosť možné, že cena bude stlačená na 150 dolárov.

Pre porovnanie Nintedno DS stojí 149 dolárov a bude k dispozícii v USA od 21. novembra z 10 až 12 hrami z každého žánru, pričom do konca prvého kvartálu 2005 by to malo byť 20 až 25 titulov. Okrem DS hier je s novým Nintendom kompatibilných aj vyše 550 hier pre Gameboy Advance.

Zdroj: tlačová správa, www.gameindustry.biz, money.cnn.com