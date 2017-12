Veselý Stubbs the Zombies od pôvodného tvorcu Halo

29. okt 2004 o 15:55 Juraj Chrappa

Stubbs the Zombies bude celkom určite inovatívnou hrou, ktorá by sa šéfom Microsoft Game Studios (pod ktorých teraz Bungie patrí) asi veľmi nepáčila. A keby sa aj páčila, nikdy by nemali toľko guráže, aby ju vydali. Rebel Without a Pulse je totiž minimálne tak bizarný ako jeho názov. Hlavnú hrdinu v ňom hrá zombík Stubbs, ktorý má iba svoje páchnuce telo a zbrane padlých nepriateľov. Jeho obľúbenou činnosťou je vyjedanie teplých mozočkov (viď nové screeny), pohrávanie sa s vlastnými vnútornosťami, a balenie krásnych dám. Áno, hra je aj serióznou love story! Celkom netradičné činnosti na akčnú počítačovú hru so zombíkom v hlavnej úlohe, že? Rebel Without a Pulse má jednoducho sršať humorom a nadsázkou.

Prvé Halo však nebolo obľúbené kvôli humoru. Podstatná bola špičková hrateľnosť založená na perfektnom hernom dizajne a súbojoch či už single alebo pre viac hráčov. Podobne aj Stubbs the Zombie prináša prepracovaný bojový systém a okrem toho množstvo zaujímavých nápadov vyplývajúcich zo zombie agendy. Ako zombie máte obrovskú silu, ktorú môžete využiť napr. na ničenie dvier alebo v boji proti rôznym ochrancom ľudského pokolenia. Tých veľmi rýchlo uzemníte tým, že sa naobedujete z ich hlavičky, čo má ešte tú výhodu, že sa stanú zombíkmi a pridajú sa na vašu stranu. Takisto máte schopnosť posadnúť myseľ ľudí, ovládať ich a pritom využívať silných ľudských zbraní. Keď sme pri zbraniach, to najsilnejšou bude pravdepodobne sám Stubbs. Jeho telo dokáže vrhať "vnútornostné" explodujúce granáty, zombie chrchle vedia tiež narobiť peknú paseku medzi ľuďmi. A nakoniec máte svoju zombie ruku, ktorá funguje ako výkonná zbraň alebo ako nástroj na vyrabovanie úzkych častí herného sveta, kam by sa celý Stubbs nevošiel.

Hra pobeží na vylepšenom Halo engine, ktorý teraz podporuje už aj pixel shadery a má vylepšené umelú inteligenciu. Grafické prostredie má byť na špičkovej úrovni, pričom uvidíme interiéry aj exteriéry ultramoderného mesta 21. storočia. To je práve vďaka enginu celé zničiteľné. Stubbsovo dobrodružstvo nás zavedie do nákupných centier, do vedeckých základní šialených vedcov, budeme sa potýkať s mestskými policajtmi a mnohými ďalšími podivnostiami. Nepriatelia majú brokovnice, tanky a všetky možné druhý futuristických zbraní. O zábavu je teda postarané.

Zopakujme si na záver ešte ten podivný názov: Stubbs the Zombies in Rebel Without a Pulse a dodajme, že to čo začalo ako pomsta jedného zombíka, skončí ako vojna na život a na smrť živých a nemŕtvych.

