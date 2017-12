Prvý test: Bluetooth slúchadlo Siemens HHB-600

Aj na našom trhu začína byť čoraz aktuálnejšie príslušenstvo pre mobilné telefóny, ktoré je postavené na bezdrôtovej technológii Bluetooth.

29. okt 2004 o 11:29 Marián Pavel - SME online

Hlavne, ak ceny neustále padajú a napríklad kvalitné slúchadlá sa dostali pod 3000 Sk.

Rozhodli sme sa teda zoznámiť vás s bezdrôtovým Bluetooth slúchadlami. V prvom teste našej novej série sme zvolili slúchadlo Siemens HHB-600.

Dizajn

Slúchadlo patrí k najmenším, aké môžete na našom trhu dostať. Vďaka skutočne miniatúrnym rozmerom je v uchu veľmi nenápadné a hodí sa práve pre tých používateľov mobilov, ktorí sa s výrazným a veľkým slúchadlom na uchu cítia neistí.

Slúchadlo má moderný, no zároveň decentný dizajn plne podriadený funkčnosti. Samotné telo v tvare hranatej kvapky dopĺňa tvarovaná gumená úchytka na ucho a gumený kryt reproduktoru.

Kryt slúchadla kombinuje tri farby plastu: tmavošedú, matnú a lesklú striebornú metalízu. Na prednej strane je trochu zbytočne výrazné logo výrobcu, na ľavom boku sú tri tlačidlá: plus a mínus na regulovanie hlasitosti a PTT (push to talk). Navrchu je hlavné tlačidlo určené na prijímanie a ukončenie hovoru.

Na pravom boku je len miniatúrny konektor na nabíjačku.

Na zadnej strane je malý prepínač, ktorým sa slúchadlo zapína a LED dióda ukazujúca stav slúchadla.

Siemensu sa podarilo uržať výbornú váhu – len 13 gramov. Oceniť treba aj dve násady, ktoré umožňujú slúchadlo pripevniť tak na pravé, ako aj na ľavé ucho.

Funkcie slúchadla

Pred prvým použitím treba slúchadlo spojiť s telefónom a zaregistrovať ho v ňom. Slúchadlo vďaka štandardom spojíte s akýmkoľvek telefónom podporujúcim Bluetooth, skúšali sme štyri rôzne značky a modely telefónov a vždy úspešne.

Po registrovaní slúchadla možno okamžite volať. Základom je hlasové rozpoznávanie – ak si ku kontaktom v telefóne uložíte hlasové značky, telefón už nebudete potrebovať. Na slúchadle stačí stlačiť tlačidlo na aktivovanie hovoru, povedať meno a telefón sa s kontaktom automaticky spojí. Samozrejme, vytočiť číslo môžete aj priamo z telefónu, no voľbu musíte potvrdiť aj stlačením tlačidla na slúchadle, aby zvuk hovoru smeroval do neho.

Slúchadlo podporuje všetky bežné služby siete: prepnutie na čakajúci hovor, podržanie hovoru, ale aj funkciu „mute“, ak potrebujete niečo diskrétne prebrať práve počas hovoru.

Slúchadlo by podľa špecifikácie malo pracovať v akčnom rádiuse 10 m od telefónu, pričom kvalitu signálu ovplyvňujú aj steny a iné prekážky v budove. Pri našom teste sme dosiahli celkom slušné výsledky: aj vo vzdialenosti 8-9 metrov slúchadlo fungovalo. Treba však povedať, že so zvyšujúcou sa vzdialenosťou od telefónu sa znižovala kvalita zvuku.

Mimochodom, práve kvalita zvuku nás veľmi milo prekvapila – slúchadlo má mimoriadne čistý a jasný zvuk, vďaka dobre vyriešenému ovládaniu hlasitosti je zvuk dobre počuť aj v hlučnejších priestoroch. Zároveň má kvalitný mikrofón, opačná strana sa ani raz nesťažovala na zlú kvalitu zvuku.

Ovládanie

Ovládanie slúchadla je jednoduché, tri funkčné tlačidlá sú dostatočne pohodlné. Malý problém prinášajú práve miniatúrne rozmery – ak máte veľké ruky, tlačidlo nahmatáte a stlačíte trochu obtiažne a rátajte s tým, že budete nechtiac stláčať aj tlačidlo „mute“, pokým si na ovládanie zvyknete.

Výdrž

Podľa údajov výrobcu by malo slúchadlo na jedno nabitie vydržať 3 hodiny hovoru a 150 hodín v pohotovostnom režime. Nám sa podarilo dosiahnuť podobné, pri intenzívnom používaní budete musieť slúchadlo nabíjať každú noc, pri bežnom používaní každý druhý – tretí deň. Čas nabíjania je 2 hodiny 30 minút.

Celkové hodnotenie

HHB-600 od Siemensu je výborné bezdrôtové slúchadlo, ktoré ocenia všetci tí, ktorí na seba nechcú upozorňovať. Jeho parametre sú použiteľné v každom prostredí a vďaka dobre vyriešenej komunikácii s mobilom sa môže napríklad stať výborným zástupcom bezdrôtovej autosady. Stačí ak si telefón v aute upevníte do držiaka, alebo len tak položíte na sedadlo vozidla, ostatné si už zariadite cez slúchadlo bez zložitej manipulácie s telefónom. Príjemným prekvapením je aj cena, ktorá je v porovnaní s konkurenčnými značkami pod priemerom.