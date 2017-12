Panasonic u nás oficiálne predstavil kompletný nový rad mobilov X

Panasonic na Slovensku predstavuje šesť nových mobilných telefónov z radu X: X100, X200, X300, X400, X500 a X700.

28. okt 2004 o 23:00 Marián Pavel - SME online

Panasonic na Slovensku predstavuje päť nových mobilných telefónov: tenké štýlové mobily X100 a X200 s VGA fotoaparátom, originálny mobil s kamerou a vyklápacím displejom X300, dizajnovú lahôdku s integrovaným fotoaparátom X400 a smartphone X700 s operačným systémom Symbian a podporou miniSD kariet.

Panasonic X100 a X200

Oba modely sú vybavené kvalitným TFT displejom (65 536 farieb), integrovaným VGA fotoaparátom a podporou GPRS a MMS. Vo výbave ďalej nájdete WAP prehliadač, Java hry (X200), kalendár, kalkulačku, prediktívne vkladanie textu T9 a viachlasné polyfonické zvonenie. Obidva telefóny sú nápadné výrazne tenkým dizajnom, takže sa pohodlne vojdú do vrecka v nohaviciach, alebo do malej dámskej kabelky.

Panasonic X300

Je to prvý mobil na svete s výklopným farebným displejom a svojim dizajnom pripomína dobre známe multifunkčné zariadenia Panasonic D-snap. Aj napriek drobným rozmerom telefónu (92 x 49 x 21 mm) má displej rozlíšenie 128 x 128 bodov a je schopný zobraziť 65 536 farieb. Integrovaný VGA fotoaparát vie natáčať i krátke videoklipy v rozlíšení 320x240 pixelov. Objektív fotoaparátu sa netradične nachádza na ľavom boku telefónu a po odsunutí krytu sa odistí výklopný displej, ktorý sa dá pootočiť až o 90 stupňov. Pamäť telefónu má kapacitu 3 MB a dá sa do nej uložiť až 100 fotografií v maximálnej kvalite, alebo 20 videoklipov v dĺžke zhruba 15 sekúnd.

Vo výbave nechýba kalendár, kalkulačka, ani hry a okrem toho sa Panasonic X300 môže pochváliť aj podporou GPRS, MMS, WAP 2.0 a 40hlasovým polyfonickým vyzváňaním. Cestovatelia iste ocenia i fakt, že tento mobil funguje vo všetkých troch GSM pásmach (900/1800/1900 MHz), takže sa s ním dovoláte prakticky na celom svete. Telefón vydrží až 11 hodín hovoru, alebo 260 hodín v pohotovostnom režime.

Panasonic X400

Novinka od Panasonicu patrí k najtenším véčkam na trhu. Telefón má hĺbku len 17,5 mm a od svojich plastových vyhliadkových konkurentov sa výrazne odlišuje aj farebným prevedením. Čierny klavírny lak v kombinácii s decentnou striebornou, nesklame v žiadnej situácii – ak budete chcieť urobiť dojem na pracovnej schôdzke, alebo okúzliť svojho partnera. V X400 nechýba nič podstatné ani po funkčnej stránke. Výbava zahrňuje integrovaný VGA fotoaparát, aktívny TFT displej s podporou zobrazenia 65 536 farieb, GPRS, MMS, WAP 2.0, Java hry, kalendár, kalkulačku i 16hlasové polyfónne vyzváňanie. Rozmery telefónu sú 84 x 47 x 17,5 mm a jeho hmotnosť je 84 gramov.









Panasonic X500

Vysúvacie telefóny, tzv. slidery sú čoraz populárnejšie a ani Panasonic nezaváhal a zaradil taký do svojej ponuky. Model X500 stavia na štýlovom dizajne a multimédiách. Pri fotení so zabudovaným VGA fotoaparátom sa drží na šírku rovnako ako telefóny Sony Ericsson. Dokáže nahrať i prehrať videoklipy. Má kvalitný displej zobrazujúci 65000 farieb. V telefóne nechýba podpora Javy MIDP 2.0, 4MB internej dynamickej pamäte, GPRS Class 8 a 40-tónové polyfonické zvonenia.



Panasonic X700

Vlajková loď nového radu patrí do kategórie tzv. smartphonov, teda inteligentných telefónov, ktoré užívateľom ponúkajú aplikácie bežné pri vreckových počítačoch. Elegantné „véčko“ sa otvára mechanicky. Má integrovaný digitálny fotoaparát, podporuje miniSD karty a pracuje na operačnom systéme Symbian v kombinácii s platformou Series 60.

X700 osloví užívateľov, ktorí potrebujú štýlový kompaktný mobil pre prácu i pre zábavu. Panasonic X700 umožňuje prehliadanie a editovanie dokumentov a prezentácií vytvorených v aplikáciách Microsoft Word, Excel a PowerPoint. Dokumenty sa ukladajú na miniSD kartu a za pomoci adaptérov sa dajú ľahko skopírovať do počítača. Karta miniSD bola špeciálne vyvinutá pre stále sa zmenšujúce mobily a jej veľkosť je 40 % veľkosti štandardnej SD karty. Panasonic ju bude ponúkať v kapacitách 32, 64 a 128 MB. Telefón je taktiež vybavený programom pre úpravu fotografií a na svoje si prídu aj fanúšikovia Java aplikácií, teda predovšetkým zábavných hier, praktických nástrojov a polyfonických vyzváňaní, ktoré si môžu kedykoľvek stiahnuť z internetu.

Model X700 je prvý mobilný telefón Panasonic, ktorý využíva operačný systém Symbian a platformu Series 60.

S integrovaným fotoaparátom sa dajú fotiť statické snímky i natáčať krátke videoklipy, ktoré je možné ukladať na miniSD kartu, poslať ako MMS, alebo ako prílohu e-mailu. Telefón bude podporovať bezdrôtový štandard Bluetooth.

Napriek tomu, že X700 patrí k najlepšie vybaveným telefónom vo svojej triede, na jeho rozmeroch to nie je nijako vidieť - momentálne patrí k najmenším a najľahším smartphonom na trhu.