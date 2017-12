V Poľsku sa chystá revolučná ťahová stratégia Soul Quest

28. okt 2004 o 13:20 Ján Kordoš

Svet bojovníkov, mágov a nebezpečných monštier sa stretne v súboji dobra so zlom, uvidíme, či sa tento nekonečný match niekedy skončí. Stratégie na ťahy sa vyznačujú svojou zdĺhavosťou, čo by malo Soul Quest úspešne zmeniť. Najviac sú tvorcovia hry hrdí na engine zvládajúci DirectX 9 efekty s podporou Pixel Shaderov 3.0, čo sľubuje dokonalý vizuálny zážitok a ten v ťahovkách nebýva pravidlom. Prítomný bude aj editor, s ktorým pracujú aj vývojári a pochvaľujú si jeho funkčnosť - bodaj by nie, keď ho vytvorili oni sami :). Soul Quest je v štádiu tvorby a zatiaľ sme nezistili žiadne bližšie informácie, avšak niečo nám nahovára, že sa pred nami začína objavovať turn-based Warcraft 3.

Zdroj: www.ggmania.com, oficiálna stránka