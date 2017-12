Chris Sawyer´s Locomotion – plnohodnotný nástupca Transport Tycoonu?

Transport Tycoon môžeme s kľudným svedomím zaradiť medzi kultové hry, o čom svedčí aj početná komunita hráčov zaoberajúcich vylepšeniami tohto staručkého kráľa ekonomických stratégií. Či našiel konečne schopného konkurenta v podobe Locomotion sa dozviete

28. okt 2004 o 11:45 Erik Kapsdorfer

Určite mi všetci priaznivci tycoonov dajú za pravdu, že najlepším tycoonom všetkých čias je Transport Tycoon (v článku budem používať skratku TT). Minimálne pre mňa áno. Zhruba pred polrokom sme si naň zaspomínali v našej retro recenzií, dnes tu máme plnohodnotnú recenziu na druhý diel, za ktorým stojí nikto iný ako veľký tycoon mág Chris Sawyer preslávený prvým dielom, ale taktiež RollerCoaster Tycoonom. Na dvojku sa čakalo takmer 10 rokov, vieme, že na hre pracuje len samotný Chris Sawyer (ak samozrejme nerátame 5-6 ľudí, čo mu trochu vypomáha :)) čo môže byť na jednej strane výhoda a na strane druhej zas nie. Spomeňme si napr. na druhé pokračovanie RollerCoaster Tycoon – čo sa zmenilo oproti prvému dielu? – prakticky nič podstatné, pribudlo pár nových atrakcií a menších vylepšení takže toto pokračovanie sa dalo nazvať skôr datadiskom. Pre túto skutočnosť v očiach mnohých ľudí stratil tento vývojár svoj image. Druhý diel podostával najrôznejšie mierne nadpriemerné hodnotenia a všetci dúfali, že Chris v prípade Transport Tycoon 2 bude omnoho inovatívnejší. Bohužiaľ, už na začiatku musím povedať – príliš nie je. Druhý diel Chris Sawyer´s Locomotion, môžeme inováciami prirovnať k druhému RollerCaster Tycoon, takže mnohí budú Chrisa zatracovať ešte väčšmi. Mrknime sa na toto pokračovanie podrobnejšie, pretože to, že sa nič rapídne nezmenilo nemusí byť úplne na škodu (veď mrknite záverečný verdikt ;).

V prípade, že niekto nevie hlavný princíp prvého a druhého dielu prezradím, že hráč sa vžíva do role riaditeľa dopravnej spoločnosti, ktorý má za úlohu zarobiť čo najväčšie množstvo peňazí a rozhýbať priemysel v danej krajine. V TT a Locomotion staviame cestné, železničné, vodné a vzdušné komunikácie a prevážame naťažený materiál do továrni a následne distribučných reťazcov. Myslím, že k princípu hry týchto pár viet úplne stačí, pozrime sa radšej aké novinky prináša Locomotion oproti Transport Tycoonu.

Už dlhšiu dobu bolo známe, že Locomotion bude svojou vizážou takmer totožný so svojim predchodcom. Áno, grafika tá istá, všetci dúfajú, že zmeny sa dočkáme v iných prvkoch hry. Niečo už naznačuje úvodné menu, kde po voľbe singleplayeru máme na výber 5 úrovní obtiažnosti (Beginner až Expert), v každej obtiažnosti sa nachádza približne 10-15 misií, do ktorých plnenia som sa pustil aj ja. V každej úrovni máme za úlohu vyriešiť určitý problém – napr. z papierničky vyexportovať 300 000 ton papiera, dosiahnuť určitý finančný zisk, získať určité postavenie, či jednoducho byť tým najlepším dopravným magnátom. V minulom diely sme nič podobné nemali, stretli sme sa jedine s open-end scenármi, mapami, v ktorých sme nemuseli plniť žiadne úlohy, počítač nám náhodne vygeneroval mapu a my sme sa pustili do stavania nášho dopravného impéria. V TT sme sa stretli so štyrmi typmi máp – mapy situované do mierneho pásma, polárneho klimatického pásma, púšte a do akejsi hračkárskej krajiny (všetci si veľmi dobre pamätáme ťažbu cukru, plastu, karamelu alebo plantáže s cukrovou vatou). Locomotion sa snaží byť v tejto oblasti viac realistický – tipujete správne, žiadne odľahčenie v podobe hračkárskeho sveta sa tu nekoná, niektoré mapy predstavujú skutočné krajiny. Nájdeme tu napr. Britské ostrovy s reálnymi názvami miest, západnú či východnú časť USA, Alpy, púštnu krajinu avšak žiadne pralesy :(.

Významnejšia novinka sa týka stavby tratí a ciest. Tá je v Locomotion od základov prerobená, skopírovaná z RollerCoaster Tycoon. Presne tak, cesty a železničné trate sa v Locomotion stavajú tak isto ako horské dráhy v RCT (pôvodne bol tento systém navrhnutý pre Transport Tycoon). Výhody tohto systému v Locomotion môžeme hľadať len ťažko. Myslím, že v TT bol úplne ideálny, veľmi rýchly spôsob budovania tratí. Tento nový je viac „babračkový“, každé políčko na mape musíme osobitne odklikať, veď veľmi dobre to poznáme z RCT. Ďalšia inovácia sa týka stavby tunelov. Najnovšie je možné prepnúť pohľad pod zem a stavať tunely aj so zatáčkami, ďalšia blbosť prebraná z RCT – tunel môžeme začať stavať iba do kolmej steny.

Ďalšia novinka – možnosť budovania električkových tratí a električiek. Priamo na cestnej komunikácií je možné vystavať koľajnice pre električky, postaviť električkové zastávky a vypustiť do prevozu samotné dopravné prostriedky. Výhoda električiek je tá, že sa môžu pohybovať len po koľajniciach takže nedochádza, ako v prípade autobusov, k situácií, že sa dostanú do slepej uličky a nedokážu sa z nej vymotať (viac v časti Náročnosť & Inteligencia). Električky vynášajú pomerne rovnaké peniaze ako autobusy, finančné náklady potrebné na zriadenie električkovej trate však siahajú do obrovských výšin. V hornatých, zasnežených oblastiach Álp je možné stavať špeciálne upravené železničné trate, ktorých koľaje sú od seba vzdialené o niečo menej ako pri klasických železniciach. Žeby to boli zubačkové dráhy – nie som si celkom istý, avšak je to niečo na tento spôsob.

V Locomotion nenájdeme žiadne železničné alebo automobilové depá, do ktorých sa umiestňujú nakúpené dopravné prostriedky a prebieha kontrola s opravou opotrebovaných vozov. Chris Sawyer sa hru jednoducho snažil zjednodušiť aj takýmto spôsobom – dopravné prostriedky sa opravujú priamo za chodu, nedochádza ani k starostiam, ktoré v TT súviseli s obmenou starých strojov za nové.

V prípade, že sa hráčovi darí a jeho finančné konto utešene narastá do slastných výšin, hráč môže začať stavať vlastné fabriky – rafinérie na spracovanie ropy, ropné vrty atď.. V TT mohol hráč kupovať konkurenčné spoločnosti a aj takýmto spôsobom sa zbavovať prebytočnej konkurencie. V Locomotion nepochopiteľne táto možnosť absentuje. V prípade, že hráč bankrotuje existuje možnosť záchrany – pôžička od banky, ktorú však musí hráč v najbližších rokoch splácať (kedy a po koľko si však určí sám). Našu hospodársku situáciu môžeme sledovať v niekoľkých číselných prehľadoch a grafických ukazovateľoch.

Ako plynie deň za dňoch, týždeň za týždňom, mesiac po mesiaci, rok za rokom, mení sa celkový vzhľad miest a na trh prichádzajú stále novšie a novšie dopravné prostriedky. Parné lokomotívy vystriedajú dieselové, tie v neskoršom období elektrické mašinky disponujúce vyššou rýchlosťou a spoľahlivosťou (keďže hra sa definitívne končí až niekedy okolo roku 2100 stretneme sa tu aj s futuristickými, extrémne rýchlymi strojmi). Vzhľad a rozvoj miest môže výraznou mierou ovplyvniť aj samotný hráč. V prípade, že prepojí niekoľko dediniek cestnou komunikáciou, resp. železničnou traťou dopomôže k rýchlejšiemu rozvoju, modernizácií miest (za pomerne krátku dobu sa tak z malej vidieckej osady môže stať veľkomesto).

Súčasťou hry je taktiež nenáročný, ľahko pochopiteľný editor máp a vlastných scenárov – pre tých, ktorým sa bude cca 50 kampaňových máp zdať málo.

GRAFIKA 5 / 10

RollerCoasteru Tycoon 2 bolo vyčítané, že v tejto oblasti ostal takmer úplne na vlas rovnaký ako prvý diel. U Locomotion to platí taktiež. Grafická stránka hry je takmer na tej istej úrovni ako pôvodný Transport Tycoon. A to je tak troška na zamyslenie. Nie som žiadnym odporcom klasickej 2D izometrie, avšak dokážem si ju predstaviť aj v omnoho krajšom grafickom prevedení. Spomeňme napr. tycoony ako Industry Giant, Zoo Tycoon, Car Tycoon, ktoré mali naozaj veľmi slušivý grafický kabátik. Locomotion mohol byť na tom podobne. Bohužiaľ to je už zrejme daň za to, že na hre pracuje iba pár ľudí a väčšinu práce tak či tak odvádza Chris Sawyer – za tých 10 rokov čo uplynulo od premiéry prvého dielu ho však mohol vážne vylepšiť. Výhody súčasnej grafickej stránky sú minimálna záťaž na hardvér a výborná prehľadnosť. Po určitom čase však musím predsa len priznať, že vizuálna stránka je oproti prvému troška detailnejšia – uvedomíte si to predovšetkým v dobe mrakodrapov, ktoré oproti prvému dielu vyzerajú naozaj o niečo detailnejšie. Zákruty už nie sú ako v prvom diely hranaté, ale pekne zaoblené. Taktiež poteší, že napr. v takej púštnej, alpskej či britskej oblasti sa stretneme s rôznymi typmi automobilov, typických pre danú oblasť (samozrejme vozový park sa postupom času obmieňa o stále novšie a novšie vozidlá). Hra už nehýri takými pastelovými farbami ako TT, sú o niečo reálnejšie.

INTERFACE 8 / 10

Oproti predchádzajúcemu dielu je Locomotion po stránke interfacu výrazne oklieštený. V Transport Tycoon celu hornú časť obrazovky tvorila dlhá lišta skladajúca sa z cca 20 ikoniek, ktorými ste vyvolávali najrôznejšie ukazovatele. Bolo to veľmi fajn pretože k všetkým potrebným informáciám sa hráč dostal jediným kliknutím. Ako už spomínam, v Locomotion to Chris Sawyer oklieštil hornú luštu tvorí niečo cez 10 najnutnejších tlačítok potrebných pre stavbu tratí a kupovanie vozového parku. Ku grafom, informáciám o spoločnosti sa tak hráč dostane trochu komplikovanejšie. Nič hrozné to však nie je. Hra sa ovláda takmer rovnako ako prvý diel, úplne si vystačíme s myškou. Zmenou prešlo len budovanie tratí, o ktorom som sa dostatočne podrobne rozpisoval niekoľko odstavov dozadu. Podobne ako v prvom diely vyskakujú v dolnej časti obrazovky novinky s aktuálnymi informáciami o jednotlivých spoločnostiach a priemysle. V Locomotion je však tento informátor vizuálne príťažlivejší. Ak ste napr. v roku 1900 vyskakujú novinky s čiernobielymi obrázkami, papier je navyše zožltnutý, postupom času sa farby zlepšujú a v období nástupu farebnej fotografie sa aj noviny oblečú do nového šatu :).

HRATEĽNOSŤ 8 / 10

Po stránke hrateľnosti a zábavnosti hra nesklamala. Ešte dnes si pamätám ako ma pár rokov dozadu úplne ovládol Transport Tycoon, strávil som hodiny a hodiny v jeho prítomnosti a ani po XY hodinách ustavičného hrania ma nezačal nudiť. Keď som spúšťal Locomotion priznám sa, tento pocit som pri ňom nezažíval. Prakticky čakalo ma tu to isté čo som už raz zažil, na prvý pohľad žiadne nové vylepšenia. Úprimne povedané, po prvej hodine hrania som hru vypol - čakal som od nej viac. Z hodinky hrania samozrejme nemôžem spraviť objektívnu recenziu, tak som Locomotion chtiac-nechtiac testoval ďalej, tentokrát dlhšie a to bola ta najlepšia vec akú som mohol spraviť. Hra ma po každej odohratej hodinke začínala čoraz viac baviť, stávala sa čoraz hrateľnejšou a dostával som sa do stavov z čias jeho predchodcu. Jednoducho paráda. Z Locomotion sa stal požierač môjho času, pri tejto hre ubieha čas hrozne, hrozne rýchlo a človek si ani poriadne neuvedomí a pri tomto tycoone presedí štvrť dňa :). Takouto hrateľnosťou sa môže popýšiť vážne len máloktorá gamesa.

MULTIPLAYER

Hra obsahuje aj multiplayer. Ten je však možné hrať jedine po sieti, maximálne dvaja živí súperi čo je tak troška sklamanie v dobe, kedy je štandardom multiplayer pre 8 hráčov. Multiplayerovu zložku hry som netestoval takže ju ani nebudem hodnotiť.

ZVUKOVÉ EFEKTY 7 / 10

Mnoho zvukových efektov je prebratých z minulého dielu a vidno tu taktiež inšpiráciu z RollerCoaster Tycoon, pretože niektoré zvukové efekty sú prevzaté z neho. Celkovo však zvukovej stránke nemám čo vytknúť. Nie je to nič podpriemerné, na druhej strane ani nič, čo by nejak výraznejšie prevyšovalo priemer. Oproti jednotke však krok vpred.

HUDBA 6 / 10

Po stránke hudobnej je na tom hra vcelku prijateľne. V hre si vypočujete niekoľko prijemných MIDI songov, ktoré sa striedajú podľa obdobia a lokácie v ktorej sa daný scenár odohráva. Osobne sa mi však žiadna skladba z Locomotion nevryla do pamäti, takže nehrozí žeby som si ju počas dňa v duchu pohmkával.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 7 / 10

Inteligenciu vlastných autíčok, vlakov, lietadiel, lodí, električiek budem tentokrát kritizovať, pretože mi niekedy vážne liezla na nervy. Začnime cestnými vozidlami. Prečo ak nejakému automobilu zadáme trasu: choď z mesta A do mesta B, tak ten automobil vyhľadáva tie najnezmyselnejšie cesty aby sa dostal do toho mesta B? Ono je to vážne frustrujúce pozerať sa na autíčko ako uviazlo v nejakej slepej uličke a nedokáže sa z nej vysekať (pritom samozrejme existuje druhá cesta ako sa dostať do miesta B) – hráčovi neostáva nič iné len danému automobilu pomocou waypointov presne krok za krokom naordinovať trasu po ktorej sa má pohybovať. Prejdime k takým vláčikom. Podobne ako v pôvodnom Transport Tycoon aj v Locomotion je možné stavať dvoj a viackoľajové nástupištia (dokonca až 10-koľajové). Tie sa však v Locomotion stavajú úplne iným spôsobom než v TT. Tesne vedľa seba je potrebné vystavať daný počet nástupíšť, ktoré sa automaticky spoja do jedného veľkého železničného nádražia. Vláčiky sa samozrejme môžu deliť aj o jedno nástupište, v tom prípade však netreba zabudnúť na semafory, aby sa vlaky pri príjazde a výjazde na nástupište navzájom nezrazili. Tu však nastáva jeden nepríjemný problém. Ak sa nejaký vlak v tom nástupišti zdrží o nejakú sekundičku dlhšie, druhému vlaku sa to prestane páčiť, jednoducho sa otočí a vráti tam odkiaľ prišiel. Inteligencia našich/vašich súperov je taktiež jedna veľká alfa a omega. Na jednej strane je konkurencia veľmi inteligentná – súperi majú veľmi dobrý čuch nato preprava čoho vynáša najviac bubákov, na strane druhej je nepochopiteľné ako realizuje svoje ciele. Konkurencia jednoducho mrhá svojimi finančnými prostriedkami – kľudne na začiatku hry vystáva cez jazero dlhý most problém jej nerobí taktiež stavba dlhých tunelov či vyvýšených železničných tratí čo je na finančné prostriedky naozaj nákladná položka.

Ako som už spomínal mapy sú rozdelené do piatich „obtiažnostných“ skupín.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 8 / 10

Pôvodne som hru plánoval ohodnotiť troma hviezdičkami. Moje tycoonmi ovplyvnené srdiečko mi však túto možnosť nepovolilo. Vravelo mi: „Menej ako štyri hviezdičky sa tomu neopováž dať. Veď pozri ako ťa tá hra zaujala! Konečne po dlhej dobe sa ti do PC dostala hra, pri ktorej si bol schopný presedieť aj niekoľko hodín denne čo sa podarí vážne len veľmi malému počtu titulov. Má to síce na dnešnú dobu dosť zastaralú grafiku, ale veď to až tak veľmi nevadí – dôležité je, že je to prehľadné a výborne hrateľné. Ešte vždy si myslíš že ta hra si zaslúži len priemerných, resp. ľahko nadpriemerných 3 kusov hviezdičiek? Určite nezaslúži, takže chlapče neblbni a hodnoť ako ti srdce káže“. Srdiečko ma nahovára na štyri tak budú štyri. A myslím, že Chrisa Sawyera nemusíme zatracovať preto, že nevymyslel niečo viac inovatívne, zdokonalil to čo už výbore fungovalo v pôvodnom Transport Tycoon. Na Slovensku bude titul distribuovať spoločnosť SevenM a už onedlho sa objaví na pultoch našich obchodov. V Čechách sa hra predáva za 750Kč, v našej republike môžeme rátať s cenou okolo 1000Sk čo je na takýto titul pomerne vysoká čiastka. Tí, ktorí nehrali prvý diel a inklinujú sa k budovateľských stratégiám nemajú čo riešiť – kúpa sa im vyplatí. Ťažšie rozhodovanie budú mať hráči, ktorí sa dôkladne vybláznili na Transport Tycoone – im táto hra až tak veľa neprinesie. Prečítajte si preto ešte druhý názor na hru, našu druhú stranu mince.

DRUHÁ STRANA MINCE od Michala Klembaru 8 / 10

Staručičký Transport Tycoon patril medzi moje najobľúbenejšie hry už od útleho detstva. Preto som s napätím očakával ako dopadne jeho pokračovanie. Prvé (dá sa povedať, že skoro všetky :) reakcie na Locomotion vôbec neboli kladné. Ja však potom, čo som si ho sám zahral, na to nevidím dôvod. Treba povedať, že hra na prvý pohľad neprináša až tak veľa vylepšení, ale po dlhšom hraní sa odkrývajú skutočné kvality. Mám z Locomotion celkovo taký lepší pocit ako z prvého dielu. Nie je také jednoduché vybudovať dopravné impérium ako predtým, ale človek má z toho väčšiu radosť, keď rozbieha firmičku s pár šupkami vo vrecku niekedy na začiatku storočia, po pár rokoch splatí bankovú pôžičku a má dosť financií na expanziu. Vylepšila sa umelá inteligencia protivníkov, ktorý už nestvárajú také cestné/železničné kreácie ako v prvom diely, teda aspoň nie v takom rozsahu. Zabezpečili to nové herné mechanizmy, ktoré motivujú počítač a aj hráča vytvárať čo najkratšie transportné trasy.

Prevláda názor, že grafika Locomotion je dokonca horšia ako v Transport Tycoone. Z tým opäť nemôžem súhlasiť. Nie je toto najlepšie, čo môžeme pri podobných stratégiach vidieť, ale rozhodne je na tom po grafickej stránke lepšie ako jeho predchodca. Jediná vec, ktorá mi tu chýba, je možnosť pohltiť konkurenčnú spoločnosť, ako tomu bolo v Transport Tycoone. Ono to tam možno aj je (stále dúfam, že to tam nájdem:), ja som však na to zatiaľ nenarazil. Viacero vecí je inak vyriešených ako v prvom diely (väčšinou lepšie), a tak trochu trvá zorientovať sa v tom.

Zdroj screenshotov: www.trgamer.com