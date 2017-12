Ako tím vývojárov Sony Ericsson vytvoril S700

Tímy spoločností Sony Ericsson a Sony spoločne pracovali na vytvorení prvého skutočne konvergovaného telefónu, kde sú obrazové a komunikačné funkcie rovnocenné ...

28. okt 2004 o 9:53

Tímy spoločností Sony Ericsson a Sony spoločne pracovali na vytvorení prvého skutočne konvergovaného telefónu, kde sú obrazové a komunikačné funkcie rovnocenné svojou funkčnosťou, kvalitou a jednoduchosťou používania.

Výsledkom práce oboch tímov je zariadenie, ktoré je jednoduché, štýlové a má približne rovnaké rozmery a hmotnosť ako priemerný mobilný telefón. Mechanizmus otvárania otočením je novinkou v odvetví, a používateľ má vďaka nemu možnosť urobiť zo svojho S700 tri rôzne zariadenia – fotoaparát, ktorý je možné používať v horizontálnej podobe a držať oboma rukami; ďalej mediálne zariadenie v zatvorenom stave; a klasický telefón v otvorenom stave.

Pre fotoaparát vyvinuli Sony Ericsson a Sony základný prvok CCD, ktorý je určený špeciálne pre mobilný telefón. Senzor má veľmi nízku spotrebu, čo umožňuje po jednom dobití batérií nasnímať stovky fotografií a ukladať ich do internej alebo externej pamäti. Vývojári uplatnili pri vývoji a testovaní rigorózny prístup a kalibrovali až 600 parametrov, pričom nasnímali približne 15 000 skúšobných fotografií s cieľom zabezpečiť požadovanú úroveň obrazovej kvality. Výsledkom je vynikajúca kvalita fotografií, akú dokáže dosiahnuť len spoločnosť Sony vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam v oblasti digitálnej fotografie. S700 sa vyznačuje vysokým rozlíšením a pozoruhodným výkonom pri slabom osvetlení, čo umožňuje fotografovať momentky v reštauráciách či kaviarňach.

Ako teda vznikal tento telefón? Na otázky odpovedal Hiroshi Nakaizumi, viceprezident Sony Ericsson a vedúci dizajnového centra. Rozhovor nám poskytla spoločnosť Sony Ericsson.

Hiroshi Nakaizumi: Rodokmeň S700 siaha k telefónu s fotoaparátom pre japonský trh, ktorý má označenie SO505i. Tento model má veľký farebný displej, ktorý je ideálny na prezeranie obsahu na mobilnom zariadení, a súčasne slúži ako veľmi dobrý hľadáčik typu LCD. Našou úlohou bolo vyrobiť zariadenie s takýmto veľkým displejom, ktoré dokáže rovnako slúžiť ako telefón aj ako digitálny fotoaparát.

Takto vznikla myšlienka otáčavého dizajnu?

Hiroshi Nakaizumi: V zásade áno. Ak jedno zariadenie podporuje také množstvo funkcií, je potrebné vyskúšať niečo nové. V zatvorenom stave sa telefón ľahko drží jednou rukou a používatelia môžu funkcie ovládať kontextovými tlačidlami. V režime fotoaparátu má podobné rozmery ako bežný digitálny fotoaparát a ovláda sa v horizontálnej podobe oboma rukami. Myšlienka otáčania vznikla preto, lebo sme chceli, aby telefón mal aj tlačidlovú klávesnicu. Otočením sa dĺžka telefónu zdvojnásobí a vytvorí sa dostatočný priestor pre klávesnicu s dobrými rozmermi kláves, vďaka čomu sa dá telefón pevne uchopiť a pohodlne používať.

Ako sa S700 líši od svojho japonského predchodcu?

Hiroshi Nakaizumi: Prevzali sme hlavnú myšlienku a dizajnéri ju ďalej rozvinuli tak, aby bol telefón zaujímavý pre rôzne trhy GSM. S700 má viac funkcií a mal by byť atraktívny pre širokú používateľskú základňu s pokrytím rôznych regiónov a vekových skupín, od individuálnych používateľov po ľudí z prostredia biznisu. Telefón preto musel byť elegantný, atraktívny a luxusný.

Sony Ericsson získal ocenenia za dizajn svojich produktov. Akými hlavnými zásadami sa riadite pri navrhovaní produktu ako je S700?

Hiroshi Nakaizumi: Filozofia nášho dizajnu spočíva na troch hlavných pilieroch. Za prvé, vždy myslíme na používateľov a snažíme sa, aby používanie produktu bolo pohodlné. Je veľmi dôležité, aby sa produkty nesnažili len dobre vyzerať vo výkladoch obchodov – produkt si musí obľúbiť používateľ, ktorý si ho odnesie domov, a preto sa musí vyznačovať funkčnosťou. Za druhé, vyrábame produkty, ktoré vzbudzujú emócie, alebo dokážu stimulovať to, čo nazývame šiesty zmysel. Naše produkty ponúkajú niečo atraktívne, k čomu si ich majitelia môžu vybudovať väzbu.

Dá sa povedať, že tieto dve filozofie predstavujú potrebu dosiahnuť rovnováhu medzi stimulovaním ľavej časti mozgu, logickej strany, a pravej časti, emocionálnej strany. To sme dosiahli napĺňaním ústredného princípu – aby sa naše produkty vyznačovali čistotou formy a funkcie.

Naša tretia filozofia nás poháňa vpred. Chceme byť v každej chvíli o malý krôčik pred používateľmi. Ak by sme vyrábali produkty na základe štúdií dnešného trhu, mohli by sme ľahko zaostať. Ako pri všetkých úspešných dizajnéroch, našou silnou stránkou je schopnosť predpovedať, čo príde ako ďalšie.

Váš dizajnérsky tím sídli vo Švédsku, vo Veľkej Británii, v USA a Japonsku. Aké kvality hľadáte pri výbere dizajnérov, hlavne vzhľadom ku geografickej rôznorodosti tímov?

Hiroshi Nakaizumi: Pokrývame kľúčové disciplíny priemyselného dizajnu a dizajnu rozhrania pre interakciu s človekom. Zároveň sa venujeme dizajnu farieb a materiálov, keďže vzhľad našich produktov a dojem, ktorý vyvolávajú berieme veľmi vážne. Avšak vo všetkých týchto disciplínach je dôležitá osobnosť dizajnéra. Áno, musíte si dokázať predstaviť nové produkty a funkcie, ale musíte byť aj koncovým používateľom a mať inštinkt pre to, čo je žiaduce a čo je potrebné. Zároveň musíte mať schopnosť pozrieť sa aj ďalej, za hranice svojej organizácie, a pozrieť sa na problémy akoby zvonka.

Čomu pri navrhovaní produktov prisudzujete väčšiu prioritu – technológii alebo štýlu?

Hiroshi Nakaizumi: Aby som mohol odpovedať na túto otázku, musím sa vrátiť k základným princípom našej filozofie dizajnu. V zásade vždy hľadáme nové spôsoby komunikácie – hlas je veľmi dôležitý, a správy SMS sú na mnohých trhoch veľmi úspešné, a v súčasnosti vidíme, ako komunikáciu významne obohacujú vizuálne obrazy, ktoré samé o sebe prinesú mnohé nové možnosti. Je však ľahké odviesť svoju pozornosť či dať sa zlákať tým, čo ponúka technológia, a stratiť z dohľadu potreby produkovať atraktívne produkty s pohodlným používaním.

Súčasne máme pred sebou technologicky čoraz náročnejšie trhy, hlavne pri mladej generácii, pre ktorú je mobilná technológia životnou podmienkou a považujú ju za samozrejmosť. Preto musíme vyrábať produkty, ktoré sú atraktívne a ktoré prekonávajú očakávania. Na toto sa teda zameriava naša filozofia dizajnu, a zabezpečuje, aby forma nasledovala funkciu v klasickom význame.

hiroshi Nakaizumi, viceprezident, Creative Design Center

Sony Ericsson Mobile Communications

Hiroshi Nakaizumi je viceprezident spoločnosti pre dizajn a pracuje v stredisku Creative Design Center spoločnosti Sony Ericsson Mobile Communications. Do Sony Ericsson prešiel v októbru 2001 zo spoločnosti Sony Corporation, kde pracoval na vytváraní korporátnej identity nového spoločného podniku a vytvoril známy zelený symbol. Ako vedúci dizajnu Hiroshi riadi tímy dizajnérov po celom svete. Tieto tímy vytvárajú priemyselný dizajn, dizajn rozhraní, grafický dizajn, dizajn farieb a dizajn materiálov.

Pre Sony Corporation začal Hiroshi pracovať pred dvomi desaťročiami v roku 1983, kedy nastúpil do PP centra spoločnosti v Tokiu ako grafický dizajnér v skupine pre grafický dizajn. Od toho momentu jeho kariéra v spoločnosti napredovala a zastával viaceré pozície v oblasti dizajnu na pracoviskách Sony Electronics, Sony Corporation a Sony USA v Tokiu, New Yorku a New Jersey.

Počas práce pre Sony Corporation bol koncom osemdesiatych rokov Hiroshi zodpovedný za dizajn takmer všetkých výrobkov Sony pre trh USA. Pod jeho zodpovednosť spadali všetky vnútorné aj vonkajšie stránky dizajnu produktov Sony, ako aj dohľad nad komunikáciou dizajnu a aktivitami dizajnovej skupiny v oblasti vzťahov s verejnosťou. Hiroshi vyštudoval strojársku fakultu Chibskej univerzity v japonskej Chibe.