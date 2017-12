Sony Ericsson S700i na redakčnom stole: veľká recenzia

Úspešnú sériu, ktorú Sony Ericsson otvoril novým a úspešným modelom K700i zatiaľ završuje model S700i. Je to dobre vybavený manažérsky telefón s veľkým displejom ...

28. okt 2004 o 7:57 Marián Pavel - SME online

Úspešnú sériu, ktorú Sony Ericsson otvoril novým a úspešným modelom K700i zatiaľ završuje model S700i. Je to dobre vybavený manažérsky telefón s veľkým displejom, štýlovým dizajnom a netradičným spôsobom otvárania klávesnice. Pozreli sme sa teda, či S700i stojí zato.

Dizajn a klávesnica

Aj Sony Ericsson naskočil na módnu vlnu telefónov, ktorých kryt po otočení skrýva klávesnicu. Zatiaľ čo napríklad Motorola vo svojom Rotomoto modeli V80 po otočení krytu preklopí obraz na displeji, Sony Ericsson na to ide inak – ak je telefón zatvorený, klávesnica je hore nohami. Pri otvorení sa všetko obráti naopak, no napokon všetko sadne tam kde má. Na kĺb v spodnej časti si však treba chvíľu zvykať.

Telefón nie je žiadna malá hračka do ruky – na prvý pohľad upúta robustným vzhľadom, hlavne vďaka nadštandardnej hrúbke. Ak je zatvorený, na prednej strane upúta veľký displej s rozlíšením 240 x 320 bodov. Pod ním je zaujímavý dizajnový prvok – veľké kruhové päťsmerové tlačidlo a okolo neho pravidelne rozmiestnené štyri funkčné tlačidlá.

Na pravom boku telefónu je slot na kartu Memory Stick, tlačidlo spúšte fotoaparátu a tlačidlá na priblíženie či oddialenie objektu (v pohotovostnom režime po stlačení zobrazuje stav telefónu). Na ľavom boku je infraport a hneď vedľa neho ďalšie zaujímavé riešenie – posúvacie tlačidlo, ktorým pri bežnom režime zamknete klávesnicu a pri fotografovaní zapnete prisvietenie scény LED diódou. Nad ním je už len pohotovostná dióda. Vo vrchnej časti sa nenachádza žiaden aktívny prvok ovládania, v spodnej časti sú staré známe konektory, ktoré ani v modeli S700i neprešli žiadnou zmenou.

Zadná časť patrila doteraz k nezaujímavým miestam na mobilných telefónoch. Nové telefóny Sony-Ericsson to zmenili. Firma si totiž vymyslela zaujímavý koncept telefónu otočeného na šírku, s ktorým sa fotí rovnako ako s bežným fotoaparátom. Tomu prispôsobila dizajn – telefón otočený na šírku vyzerá zozadu skutočne ako fotoaparát. V prípade S700i to platí dvojnásob – tu je podobnosť najväčšia. Vpravo je umiestnený ergonomický výstupok, vďaka ktorému sa telefón dobre drží v ruke a nekĺže, vľavo je masívny vystúpený objektív spolu s priehľadným krúžkom LED diódy na prisvietenie scény. Kruhový kryt je z kovu s gravírovanými nápismi. Priamo v ňom je zapustená plastová krytka, ktorá posunutím malej páčky odkryje šošovku. Veľmi dobrý nápad – optiku fotoaparátu tak účinne chránite pri bežnom každodennom používaní.

Ak telefón otvoríte otočením displeja, musíte ho celý manuálne otočiť v ruke. Odkryje sa vám klávesnica, ktorej veľké klávesy sú zapustené do povrchu krytu. Klávesy sú zároveň dostatočne od seba vzdialené a klávesnica sa preto veľmi dobre ovláda.

Otvorený telefón sa zároveň drží dobre v ruke, pozor však na otvorený kryt objektívu, zvykne doň zablúdiť prst a zbytočne si obchytkáte ochranné sklíčko šošovky.

Klávesnica je podfarbená silným modrým svetlom.

Displej

Veľký 2,3-palcový displej má úctyhodné rozlíšenie 240x320 bodov. Zároveň zobrazí 262000 farieb, takže užívateľ v telefóne nájde jeden z najlepších displejov, ktoré sú momentálne na trhu. Vysoké rozlíšenie príde veľmi vhod – grafika má jemné prechody a dobre čitateľné je aj malé písmo. V miestnosti je displej veľmi dobre čitateľný, na dennom svetle je to už horšie, no aj tak predstavuje nadpriemer.

Ovládanie

Ovládanie telefónu sa nemení, aj S700i má charakteristický systém, ktorý nájdete v telefónoch Sony Ericssonu od modelu T610. V menu sa pohybujete prostredníctvom päťsmerového tlačidla a tlačidiel „späť“ a „C“. Voľby potvrdíte ďalšími dvomi funkčnými tlačidlami. Tlačidlá sú na prednom kryte dobre rozmiestnené, rozpaky v nás vyvolalo len päťsmerové tlačidlo. Je netradične riešené – uprostred kruhového tlačidla so štyrmi drážkami je malé bodové tlačidlo pripomínajúce joystick. Celý blok tlačidiel je však tuhý a pri pohybe do strán v menu sa nám telefón príliš dobre neovládal.

Menu telefónu

Menu telefónu je takmer zhodné s modelom K700i. Aj v S700i Siemens ťaží z nového grafického 3D procesora, ktorý začal montovať do svojich telefónov. Celé grafické prostredie telefónu je veľmi príťažlivé, plné farebných prechodov a efektných animácií.

V základnej matici menu je až 12 ikoniek – play now, internetové služby, zábava, rádio, správy, fotoaparát, správca súborov, telefónny zoznam, prehrávač záznamov, nastavenie, organizátor a pripojenia.

Submenu je, ako býva zvykom, textové v riadkoch pod sebou s malou ikonkou charakterizujúcou obsah odkazu.

Pohyb v menu je konečne rýchly a pohodlný.

Funkcie

Po zapnutí nabehne praktický sprievodca nastavením telefónu. Ako prvý nastavíte jazyk, potom vám telefón prostredníctvom animovaných krokov vysvetlí ako fungujú jednotlivé funkčné klávesy. Nastavíte ešte aktuálny čas, dátum a telefón vás vyzve na skopírovanie čísiel zo SIM karty. Odporúčame to, nové Sony Ericssony totiž nedokážu uspokojivo pracovať s internou pamäťou a SIM kartou zároveň.

Kontakty

Niektoré kroky Sony Ericssonu sú nevyspytateľné – napriek tomu, že model S700i má pozíciu špičkového manažérskeho telefónu, jeho telefónny adresár ostáva s 510 pozíciami na úrovni najstaršieho T610. Práca s kontaktmi je rovnaká ako v K700i.

Kontakty uložené v telefóne ponúkajú okrem mena a čísla ďalšie položky: e-mail, web adresu, titul, spoločnosť, ulicu, mesto, štát, PSČ, krajinu a dodatočné info.

V zozname sa zobrazuje meno s číslom, ak je ku kontaktu uložených viac čísiel, možno medzi nimi prepínať horizontálnym pohybom joysticka.

V kontaktoch vyhľadávate zadaním prvého písmena, viac písmen telefón nepodporuje.

Nastaviť si môžete deväť čísiel rýchlej voľby. Ak ich nemáte nastavené, po dlhom stlačení sa automaticky zobrazí telefónny zoznam nastavený na písmeno klávesy.

Praktická je aj vlastná vizitka, ktorú môžete pri stretnutiach posielať ďalej.

Kontakty sa dajú ukladať do skupín, môžete k nim pridať obrázok volajúceho, vlastné zvonenie i hlasový príkaz.

Spolupráca so SIM kartou je konečne výborná – telefón si pamätá, či chcete prioritne požívať zoznam v internej pamäti alebo na SIM karte. Zároveň si môžete nastaviť, či chcete kontakt ukladaný do internej pamäte zároveň automaticky uložiť aj na SIM kartu. Zlepšená je aj správa kopírovania kontaktov. Oceňujeme tiež možnosť odoslať všetky kontakty v jednom balíku ako súbor VCF cez infraport alebo Bluetooth.

Správy

Telefón podporuje SMS, MMS i e-mail so správou 10 kont súčasne.

Odkaz v menu Správy je prehľadne zoradený – nájdete v ňom položky Nová správa, Doručené správy, Moji priatelia (funkciu slovenskí operátori nepodporujú), e-mail, koncepty a ďalšie. Štruktúra menu a spôsob zobrazenia správ (s možnosťou nastavenia, ako sa má zoznam zobraziť) nám trochu pripomínala riešenie použité v konkurenčnom Windows Mobile 2003, každopádne je veľmi prehľadná a jednoduchá.

Pri písaní SMS sa nezobrazuje počet napísaných znakov, na prechod do druhej SMS vás upozorní až informačná bublinka spolu so zvukom. Odozva pri písaní správ je veľmi rýchla.

V telefóne nechýba slovník T9 (podporuje režimy s diakritikou, ale aj bez).

Aj v S700i nájdete novú funkciu – ponuku telefónnych čísiel, na ktoré sa naposledy posielali správy. Funkcia síce podporuje iba čísla v internom zozname, no stačí si vybrať a správu bez ďalšieho zdržiavania pohodlne odošlete.

Telefón, samozrejme, podporuje aj EMS, možnosti sú štandardné. Rovnako štandardné je aj vytváranie a posielanie MMS správ, tie však môžu mať maximálne 100 kB.

E-mailový klient je prehľadný, ľahko sa nastavuje a podporuje až 10 kont zároveň. Chýbajú mu niektoré pokročilejšie možnosti nastavenia, no na druhej strane podporuje všetky prílohy e-mailov. Dokáže pracovať aj s takými, ktoré nepozná (napríklad ich odoslať cez infraport alebo bluetooth).

Manažérske funkcie

Kalendár je nadštandardne spracovaný– jeho grafické prostredie je nielen veľmi prehľadné, ale aj pekné. Nastaviť sa v ňom dá mesačné, ale aj týždenné zobrazenie (dni sa v ňom zobrazujú po hodinách). Nechýba pripomienkovač, poznámky, časovač, stopky, kalkulačka. Oceniť musíme aj utilitku Pamäť kódov, do ktorej si po zadaní hesla môžete uložiť a neskôr vyhľadať rôzne dôležité informácie.

V položke Aplikácie možno nájsť ďalšie dva praktické programyv Jave – graficky veľmi pekne pripravený konvertor veličín a svetový čas s prehľadne označenými časovými pásmami na mape sveta.

V budíku si môžete nastaviť jednorazové zvonenie, ale aj opakované, pričom sa dajú vybrať dni kedy sa má aktivovať.

Budík sa dokáže aktivovať pri vypnutom telefóne, okrem zvonenia bliká aj displej. Po aktivácii môžete zvonenie buď vypnúť, alebo odložiť.

Multimédia

S700i podporuje 40-tónové polyfonické zvonenia, i MP3, takže nebudete mať žiaden problém s výberom originálnych tónov. Navyše, Sony Ericsson v každom telefóne predinštaluje vlastný hudobný set zvonení, ktoré sú na vysokej úrovni. S prehrávaním rôznych MP3 zvonení telefón problém po celý čas testovania nemal.

Nové grafické prostredie telefónu vyzerá podstatne lepšie ako v starších modeloch a všeobecne ho môžeme označiť medzi to najlepšie, čo na našom trhu môžete nájsť. Celé témy prostredia nájdete predinštalované priamo v telefóne, ďalšie si možno stiahnuť z internetu.

Hry

V telefóne sú predinštalované dve 3D hry. V hre Darts hádžete šipkami do terča, k dispozícii je niekoľko druhov hier. Super Real Tennis má nádhernú 3D grafiku a môže bez hanby konkurovať napríklad hernej konzoly Nokia N-Gage.

Zábava

S aplikáciou MusicDJ môžete dať dohromady zaujímavé nové zvonenie. Ako zvonenie sa však dá použiť aj nahratý zvuk, mikrofón je dostatočne citlivý.

V telefóne je aj zabudovaný hudobný prehrávač s podporou MP3. Ak si dokúpite dostatočne veľkú pamäťovú kartu, môžete telefón použiť ako jednoduchý MP3 prehrávač, skladby sa dajú počúvať aj na celkom kvalitnom externom reproduktore. Kvalitu zvuku si môžete upraviť cez jednoduchý ekvalizér buď automatickými predvolenými nastaveniami, alebo ručne.

Prehrávač sa dá aj minimalizovať a pracovať ďalej s telefónom s hudbou na pozadí.

Rádio

V telefóne je aj FM rádio, ktoré sa aktivuje po pripojení slúchadiel (tie zároveň slúžia ako anténa). Naladiť si môžete stanice vo frekvenčnom rozsahu 88 – 108 MHz, v pamäti je miesto pre 20 staníc.

Rádio prijíma v slúchadlách signál stereo, prepnúť si však môžete aj na externý reproduktor a svoj telefón zmeniť na jednoduchý tranzistorák. Aj rádio sa dá aj minimalizovať a pracovať ďalej s telefónom s hudbou na pozadí.

Súborový manažér

Aj v S700i nájdete prakticky vyriešený súborový manažér. Môžete v ňom hromadne označovať súbory a ľubovoľne ich presúvať z adresára do adresára, či medzi telefónom a pamäťovou kartou.

Nastavenie telefónu

Telefón ponúka už tradične bohaté možnosti nastavenia. Medzi nimi sa dajú nájsť aj nečakane praktické možnosti.

Okrem klávesových skratiek, ktoré urýchľujú prístup k vybraným funkciám si môžete nastaviť aj funkcie pre pohyb joystickom. Ďalšie zjednodušenie prináša vytáčanie hlasom doplnené o ovládanie telefónu hlasom. V pamäti telefónu je k dispozícii celkovo 25 sekúnd na hlasové príkazy, hlasom môžete nielen aktivovať funkcie, ale aj prijímať alebo odmietať hovor. Výrobca myslel aj na tých, ktorí často používajú handsfree - špecifickým hlasovým príkazom môžete aktivovať ovládanie hlasom, kde si potom zvolíte čo potrebujete.

Ďalším praktickým a príjemným prekvapením sú užívateľské profily, ktoré ponúkajú takmer všetko, čo ste kedy chceli v telefóne mať. Je ich sedem a okrem nudných nastavení typu zvonenia a hlasitosti si môžete zvoliť množstvo ďaších akcií: presmerovanie hovoru, príjem hovorov iba z vybranej skupiny volajúcich, mód odpovede, či typ pripojeného príslušenstva (handsfree, autosada a pod.).

Prepracovaný je aj manažér hovorov, v ktorom si nastavujete presmerovanie a blokovanie hovorov – sú v ňom všetky sieťou podporované možnosti, takže sa nemusíte otravovať so sieťovými kódmi.

Konektivita

Telefón podporuje GPRS triedy 10 a WAP 2.0. Okrem toho má integrovaný bluetooth i infraport. Telefón môžete synchronizovať aj s počítačom, v balení nájdete CD so softvérom.

Pamäť

K telefónu dostanete pamäťovú kartu Memory Stick s kapacitou 32 MB, ďalších 32 MB je prístupných priamo v internej pamäti telefónu.

Fotoaparát

Sony Ericsson S700i má pod masívnym okrajom schovaný 1,3 megapixelový fotoaparát. Fotoaparát sa nezapne dovtedy, kým telefón nezatvoríte – Sony Ericsson týmto užívateľa doslova núti k tomu, aby telefón používal podľa jeho predstáv. Senzor dokonca rozozná, či ste odkryli kryt šošovky. Fotoaparát sa aktivuje dlhým stlačením tlačidla spúšte.

Fotiť môžete v troch režimoch snímania: v normálnom, v sérii 4 za sebou idúcich obrázkov a s rámom. Obrázky sa dajú ukladať v 4 obvyklých veľkostiach: 1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240 a 160 x 120 bodov.

Samostatne si môžete nastaviť aj úroveň bielej, na výber sú však len predvolené profily.

Okrem efektov upravujúcich farebnosť obrázku sa môžete pohrať aj s veselými rámčekmi. Pri fotografovaní v šere vám pomôže nielen nočný režim, ale aj silná LED dióda, ktorou si môžete prisvietiť scénu. Svieti naozaj výborne. Nechýba ani samospúšť.

Nastaviť sa dá aj bodová telemetria, čas, po ktorom sa foťák automaticky vypne, predvolené názvy súborov a cieľový adresár, kam sa budú fotky ukladať.

Video sa dá nakrúcať v dvoch veľkostiach: 128 x 96 a 176 x 144 bodov. Môžete na neho použiť rovnaké efekty ako pri fotografovaní. Nastaviť sa dá aj nelimitovaná dĺžka, samozrejme, obmedzená kapacitou pamäte.

Príslušenstvo

K telefónu dostanete CD so softvérom na synchronizáciu dát s počítačom a aplikáciami Mobile Networking Wizard, Sound Editor, MMS Home Studio, Image Editor, Adobe Photoshop Album 2.0 Starter Edition, File Manager a s ovládačmi modemu.

V malom balíčku sa tiež skrývajú slúchadlá handsfree sady.

Batéria

Batéria Li-Ion s kapacitou 780 mAh vydrží pri bežnom používaní približne tri - štyri dni, čo je čas, ktorý zodpovedá nárokom dobre vybaveného telefónu s veľkým farebným displejom.

Celkové hodnotenie

Sony Ericsson S700i je vlajkovou loďou firmy v segmente telefónov, ktoré nepoužívajú operačný systém Symbian. Má podobné parametre ako K700i, no navyše dostane užívateľ netradičný dizajn, veľký displej zobrazujúci 262000 farieb a podporu pamäťových kariet.

V novom softvéri Sony Ericsson odstránil väčšinu chybičiek krásy, ktorými telefóny tohto výrobcu trpeli a v tejto podobe mu nemožno nič vážnejšie vyčítať. Iba ak cenu, ktorá podľa predbežných informácií ľudová nebude...