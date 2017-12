Znečistený vzduch ničí detské pľúca

28. okt 2004 o 0:00

Americkí vedci v dlhodobej štúdii odhalili ďalšie veľmi škodlivé účinky znečisteného ovzdušia. Zistili, že deti z oblastí, kde je najviac splodín z áut a fosílnych palív, sú v porovnaní so zdravými rovesníkmi náchylnejšie na horšiu funkciu pľúc až o 80 percent. Výskum, ktorý podporil Národný inštitút vied environmentálneho zdravia (NIEHS), publikoval časopis New England Journal of Medicine .

"Je to doteraz najdlhšia štúdia týkajúca sa znečistenia vzduchu a zdravia detí," povedal Kenneth Olden, riaditeľ NIEHS. "Ukazuje, že súčasná úroveň znečistenia nepriaznivo vplýva na vývoj pľúc vo veku od 10 do 18 rokov."

Vedci zbierali osem rokov informácie o 1759 deťoch žijúcich v Los Angeles a jeho okolí. Deti z najznečistenejších oblastí v centre mesta boli postihnuté najviac.

"Vývoj pľúc u tínedžerov určuje ich kapacitu po zvyšok života," povedal John Peters, profesor preventívnej medicíny na Keckovej lekárskej fakulte Univerzity južnej Kalifornie. "Dlhodobé účinky zníženej kapacity pľúc sú alarmujúce, pretože zvyšujú riziko respiračných ochorení a infarktu. Je to po fajčení druhý rizikový faktor úmrtia."

Zlá funkcia pľúc prináša aj iné problémy.

"Ak deti alebo mladí ľudia so zníženou funkciou pľúc prechladnú, hrozí im dlhšia choroba alebo vážnejšie symptómy," dodal W. James Gauderman, docent preventívnej medicíny na Keckovej lekárskej fakulte, prvý autor štúdie.

Pľúca rastú počas dospievania, najväčšiu kapacitu má človek po osemnástke. Po dvadsiatke sa ich kapacita pravidelne znižuje približne o jedno percento ročne. Mechanizmus účinku znečistenia na vývin pľúc zatiaľ nie je jasný. Vedecký tím bude účastníkov tohto výskumu sledovať ďalej, až do ranej dospelosti.

(der)