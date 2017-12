Tony Hawk´s Underground 2: World Destruction Tour - imidžový sk8er

Tony Hawk si drží na poli počítačovej zábavy pomerne stálu, ba až monopolnú pozíciu. Okrem štyroch dielov Pro Skatera, ktoré neohrozil prakticky žiadny iný konkurenčný titul sme sa dočkali aj dvoch dielov Undergroundu, čo je v podstate len mierne upravený

27. okt 2004 o 12:09 Tomáš Mašek

koncept klasického Pro Skatera. Treba dodať, že prvý diel Tony Hawk´s Underground (THUG) bol prístupný len na herných konzolách a až dvojka sa dostáva aj na monitory PCčiek. Samozrejme, že aj THUG 2 je primárne určený pre Xbox, čomu nasvedčuje aj grafika, ktorá nesie stopy prevodu z tejto konzoly.

Prvé štyri časti Tony Hawk's Pro Skater sa navzájom len veľmi málo odlišovali, nové diely prinášali vždy len drobné zmeny, tak som bol na Tony Hawk´s Underground 2: World Destruction Tour veľmi zvedavý. Nakoľko nemám prístup k žiadnej hernej konzole, bolo to moje prvé stretnutie s touto novou sériou. Na úvod chcem len poznačiť, že nadšenie z prevratných zmien sa nekonalo (priznávam, málokedy ma dokáže počítačová hra nadchnúť)...

O čom teda THUG 2 je? Prvé rozkukanie sa v štýlovo spracovanom menu začne vašu dlhočiznú púť na skejte, naprieč celým svetom. V kampani, ktorej názov je aj podtitulom hry – World Destruction Tour – totiž navštívite skutočne veľa miest, štátov, či dokonca kontinentov. Najviac samozrejme najazdíte po Amerických mestách, ale nechýba tu dokonca Berlín, Barcelona, či Sydney. Prv, než začnete, je nutné vytvoriť si svojho skatera, ktorého budete preháňať cestami–necestami a zažije si s vami nespočítateľné množstvo pádov, z ktorých by minimálne 80% bolo smrteľných. Tvorba postavy je príjemná záležitosť, dá sa nastavovať veľké množstvo položiek, z nich väčšina má však iba vizuálny efekt. Skrátka, môžete vytvoriť samého seba a to do slova a do písmena, pretože hra vám dokonca umožňuje naimportovať si svoj portrét.

Potom už nasleduje samotný začiatok. Story Mode vám na úvod ponúkne krátky tutorial, ktorý je však tiež šikovne zapracovaný do „deja“ hry. Po splnení mini úloh, ktoré vám zadáva sám Tony Hawk (mimochodom, v každom meste sa s ním stretnete) sa ocitáte v prvom meste, Bostone. Systém postupu medzi úrovňami je riešený bodovým systémom – na postup potrebujete získať určitý počet bodov, obvykle okolo 500. Tieto body získavate plnením úloh alebo ak chcete – „questov“. Prvú sériu máte zadanú okamžite po vstupe do nového mesta, tie však spravidla nestačia, resp. sú len veľmi ťažko splniteľné. Preto musíte hľadať nové zdroje, ktoré nájdete napríklad v podobe tajných postáv a pro skaterov (to sú tí, na ktorých úroveň sa chcete aj vy, ako začínajúci skater, dostať). Do každej takejto „bonusovej“ postavy sa môžete prepnúť a plniť questy jej prislúchajúce, takže takto môžete stanovený počet bodov jednoduchšie nahonobiť. A komu by bolo málo, môže sa pokúsiť splniť úroveň na 100%, pretože na postup stačí spomínanych 500 bodov (z 1000).

Tajné postavy sú kapitolou samy o sebe, pretože nikdy nejazdia na skateboarde. Vždy sedia / ležia / stoja na nejakom extravagantnom vozítku, raz to je motokára, inokedy invalidný vozíček, či motorová kolobežka. Vtip je v tom, že na všetkých týchto „dopravných prostriedkoch“ dokážete robiť rovnaké triky ako na skejte. Aj vďaka kvalitne animovaným postavami sa tento nápad veľmi dobre vydaril a vyzerá to fakt efektne.

Okrem Story Mode, ktorý je oproti starším dielom vlastne tou najväčšou zmenou, môžete hrať aj v tzv. Classic Mode. Tento štýl poznáte zo všetkých štyroch dielov Pro Skatera, dostanete na začiatok určitý počet úloh a nejakú časť z nich musíte splniť, aby ste postúpili do ďalšieho mesta. Žiadne skryté postavy, žiadne extra questy, budete len zbierať rôzne písmenká (v jednom kombe pozbierať napr. písmená C-O-M-B-O), snažiť sa nahrať určité skóre (pro alebo high), za čo tiež dostanete cenné bodíky. A všetko vám to ešte znepríjemňuje dvojminútová časomiera. Mne osobne Classic Mode viac vyhovoval ako Story, ale pravdepodobne to bol tým, že na tento štýl som bol zvyknutý zo starších Pro Skaterov.

Akoby toho nebolo dosť hra obsahuje aj Free skate mód, kde jazdíte bez akýchkoľvek časových obmedzení, bez questov, jazdíte si skrátka len–tak pre radosť. Je to ideálny mód, keď sa chcete v pohode odreagovať, pretože v ňom nič nemusíte, takže ani nič nepokazíte.

GRAFIKA 7 / 10

Grafické spracovanie je trochu poznačené prevodom z konzoly Xbox. V nižších rozlíšeniach (pod 1024x768) je obraz nejasný a rozmazaný, ale v 1024x768 je už všetko v poriadku. Všetky triky sú pekne animované a aj napriek tomu, že hra obsahuje len minimálne množstvo špeciálnych efektov, výsledný dojem je vcelku slušný. Prispieva k nemu aj hardwarová nenáročnosť enginu, ostatne tak to bolo zvykom aj u starších dielov Pro Skatera.

INTERFACE 7 / 10

Interface sa dá len pochváliť, páčilo sa mi najmä spracovanie úvodného menu, ktoré je v podobe tzv. „kolesa šťastia“ (určite poznáte z STV). Je to pekné a zaujímavé, občas však možno trochu nepraktické. Čo by som však hre vytkol, je niekedy nelogické umiestnenie položiek v menu. Napadlo by vás hľadať „Save game“ pod položkou Options?

HRATEĽNOSŤ 8 / 10

Hrateľnosť ostáva na vysokej úrovni, ale nedá sa povedať, že by bola oveľa vyššie ako v starších Pro Skateroch. Pravdou je, že nový Story Mode hru oživuje a prináša konečne niečo nové, ale nie je to spracované na takej úrovni, ako by sa patrilo. Tipujem, že veľa hráčov, ktorí začínali Pro Skatermi si Story Mode len na chvíľku vyskúšajú, ale nakoniec sa vrátia ku klasickému štýlu hry, ktorý je zabehnutý a výborne premyslený. Hrateľnosť trochu negatívne ovplyvňuje skutočnosť, že množstvo lokácii, v ktorých budete jazdiť poznáte aj zo starších dielov hry, čo autorom veru neslúži ku cti... Trochu problematické je aj ovládanie hry, ale na to si už PCčkari, ktorí nemajú gamepad zvykli... Ako celok však THUG 2 nemôžem hodnotiť negatívne, išiel by som proti sebe a hlavne asi proti celému radu fanúšikov, ktorí hrávali Tony Hawk's Pro Skater 1 – 4. Koncept hrateľnosti sa totiž nezmenil.

MULTIPLAYER

Hra sa dá hrať po internete, cez servery Gamespy. Predpokladám, že multiplayer bude kvalitatívne na tom rovnako ako napr. Pro Skater 4, ktorý bol hojne hrávanou hrou. Prispeje k tomu aj množstvo nových sieťových módov. Zatiaľ však hodnotenie treba nechať otvorené.

ZVUKOVÉ EFEKTY 6 / 10

Sú na štandardnej úrovni, ale zdalo sa mi, že od čias THPS 2, čo bol môj prvý stret s touto sériou, sa toho veľa nezmenilo. Stále rovnaké zvuky pri „slajdovaní“, rovnaké rinčanie rozbitých výkladov, rovnaké náreky pri pádoch. Autori sami seba trochu vykradli.

HUDBA

10 / 10

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 7 / 10

Náročnosť je veľmi dobre vývažená a odstupňovaná do troch úrovni (easy, normal, sick). Story Mode sa mi však postupom hry začal zdať až príliš náročný a niektoré questy boli skutočne takmer nad ľudské možnosti. Takisto Classic Mode je o niečo náročnejší ako sme boli zvyknutí. O umelej inteligencii sa tu samozrejme hovoriť nedá, lavičky, ktoré budete slajdovať IQ nemajú...

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 7 / 10

Tony Hawk´s Underground 2: World Destruction Tour je trochu kontroverzným produktom. Vidno na ňom, že autori chceli len zarobiť nejaké tie káčerovky a preto pospájali všetky dobré vlastnosti starších dielov, pridali nový herný mód a vydali ako plnohodnotnú hru. Čo sa kvality hry týka, veľa sa toho vyčítať nedá, ale tí čo hrávali Pro Skaterov sa pri Tony Hawk´s Underground 2 príliš nezabavia, resp. nezabavia sa o nič viac ako pri starších dieloch.. A nie je to potom škoda peňazí, kupovať takú hru?