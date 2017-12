Počet ADSL prípojok vzrástol o tretinu

Za posledné dva mesiace vzrástol na Slovensku počet aktívnych ADSL prípojok viac ako o 34 percent. Zvýšený dopyt po vysokorýchlostnom internete prejavujú v súčasnosti najmä domácnosti.

27. okt 2004 o 0:00

Podľa hovorcu Slovak Telecomu Radoslava Bielku zaznamenala firma výrazné zmeny počtu a štruktúry objednávok ADSL pripojenia. Kým do mája tohto roka tvorili firmy až tri štvrtiny všetkých záujemcov o širokopásmové pripojenie, v súčasnosti sa na nových objednávkach podieľajú firemní používatelia 55 percentami a bytoví zákazníci až 45 percentami. Vzrástol však aj počet samotných objednávok. Ešte vlani v októbri mal ST týždenne v priemere 130 objednávok na vysokorýchlostné pripojenie, v lete tohto roka to už bolo 900 a za posledný týždeň tohto mesiaca až 1100 nových objednávok. ST predpokladá, že do konca roka minimálne udrží počet objednávok nad úrovňou jedného tisíca týždenne.

Zvýšený záujem o vysokorýchlostný internet sa prejavil aj nárastom počtu aktívnych ADSL pripojení. Koncom augusta ich podľa informácií hnutia Internet pre všetkých bolo 23 000. V súčasnosti však len spoločnosti Slovanet a ST, dvaja najväčší poskytovatelia pripojenia do internetu, majú spolu takmer 31 000 zákazníkov využívajúcich vysokorýchlostný internet. Teda za necelé dva mesiace došlo k rastu o viac ako 34 percent. Cieľom ST je mať 38 000 zákazníkov s vysokorýchlostným internetom do konca roka.

Príčinu uvedeného vývoja vidia obe firmy v znižovaní cien za internetové pripojenie v uplynulých mesiacoch.

(tasr)