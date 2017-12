Vlasť znovu volá do zbrane

28. okt 2004 o 0:00

Monumentálna hra Call of Duty sa minulý rok právom posadila na trón akčných hier z druhej svetovej vojny. Jej nadradenosť sa chystá dokázať aj datadisk s titulom United Offensive. Neskončí však zlomený pod paľbou kritiky, ako sa to stalo datadiskom konkurenčného Medal of Honor?

United Offensive vsádza na všetky prednosti originálu. Prináša dohromady trinásť dramatických misií amerických, britských a sovietskych vojakov. Berie si inšpiráciu zo zimných bojov v Ardenách, invázie na Sicíliu a bitky o Kursk. Ak už pôvodný Call of Duty ohromil masovosťou bojov a množstvom vojakov, ktorými disponuje nacistický nepriateľ, datadisk ide ešte ďalej. Opäť ste len malým kolieskom v obrovskej mašinérii vojny. Spolu s veľkou rozmanitosťou misií je to práve tento fakt, ktorý robí aj z United Offensive výnimočnú hru. Na každom kroku ste dopredu hnaný hromadou spolubojovníkov a sugestívna atmosféra, ktorá je takto vytvorená, sa dá doslova krájať. Výrazné inovácie oproti originálu by ste však hľadali ťažko, a jedine v hre pre viacerých hráčov. Aj tak však ide o vojnovú hru, ktorá vás do seba vtiahne ako žiadna iná. Beh udalostí okolo hlavného hrdinu je skvele naskriptovaný a umelá inteligencia nepriateľov je pripravená tak, aby ste sa ani chvíľu nenudili.

Samotná náplň misií - okrem trochu nešťastnej úrovne na palube bombardéra - je ešte kompaktnejšia a uveriteľnejšia, ako v pôvodnej hre. To sa datadiskom často nestáva, a tak má United Offensive ďalšie plus.

Vizuálnu stránku opäť zabezpečuje prestarnutý engine Quake 3. Je však až zarážajúce, čo všetko s ním autori dokázali urobiť, aby sa vyrovnali aj súčasnej špičke, minimálne v pyrotechnických efektoch a celkovej atmosfére. Rovnako, ako v pôvodnej hre, slávia triumf aj špičkové zvuky a orchestrálna hudba znejúca výlučne v tých najvypätejších situáciách. United Offensive je teda skvelým datadiskom skvelej hry. Škoda len jeho ceny, ktorá je na pomery datadisku, navyše nie veľmi dlhého, dosť nadsadená. MICHAL GARDIAN

Odporúčame: Procesor 2000 Mhz, 259 MB RAM, DX8 grafická karta

