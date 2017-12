SOI zakázala v EuroTeli predávať Siemens CXT65

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) minulý týždeň zakázala mobilnému operátorovi EuroTel predávať telefón Siemens CXT65 ...

26. okt 2004 o 17:09 Marián Pavel - SME online

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) minulý týždeň zakázala mobilnému operátorovi EuroTel predávať telefón Siemens CXT65 a označila ho ako nebezpečný výrobok. Svoje rozhodnutie odôvodnila informáciami o chybnom softvéri telefónov série 65, ktorý bol príčinou príliš hlasného tónu počas hovoru, ak mal telefón takmer vybitú batériu.



Siemens však informácie o tejto chybe zverejnil už v auguste. V tom čase na Slovensku predal len niekoľko desiatok telefónov série 65 a zákazníkom chybu okamžite odstránil na vlastné náklady.

Ďalšie telefóny s označením CX65 a CXT65, ktoré prišli v septembri do predajnej siete operátora Orange a v októbri do EuroTelu sú podľa vyjadrenia Miloša Krála zo Siemensu bezpečné a majú nahratú novú verziu softvéru.

SOI dostala informácie o možnom riziku až 11. októbra z celoeurópskeho systému RAPEX, v ktorom si orgány trhového dozoru vymieňajú informácie o nebezpečných výrobkoch. Do systému ich koncom septembra vložili Gréci.

Keďže v systéme chýbali ďalšie aktuálnejšie informácie o odstránení chyby, na základe notifikácie vykonala SOI námatkovú kontrolu v EuroTeli a rozhodla o zákaze predaja.

Operátora Orange, ktorý predáva podobný model CX65 sa toto opatrenie nedotklo. Na základe písomného stanoviska, v ktorom EuroTel preukázal, že pozastavené mobily boli dodané na trh SR už s odstráneným rizikom spôsobujúcim nebezpečnosť, SOI včera zákaz predaja zrušila.

Podľa Miloty Šedajovej, vedúcej odboru metodiky technickej kontroly SOI je mobilný telefón Siemens CXT65 už voľne v predaji ako bezpečný výrobok.



Eurotel neplánuje žiadnu reakciu voči inšpektorom, hoci ich rozhodnutie mu načas obmedzilo predaj úspešného modelu. SOI totiž postupovala podľa zákona, takže prípadné snahy o vymáhanie škôd by zrejme neboli úspešné.

REDAKCIA MOBIL.SME.SK ZÍSKALA VYJADRENIE SLOVENSKEJ OBCHODNEJ INŠPEKCIE LEN NIEKOĽKO MINÚT PO ZRUŠENÍ ZÁKAZU PREDAJA:

"Je pravdou, že dňa 20.10.2004 inšpektori SOI pri kontrole prevádzkarne EuroTel, a.s. na Trojičnom námestí v Trnave uložili opatrením podľa zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu zákaz predaja mobilných telefónov Siemens CXT65.

Zákazové opatrenie bolo uložené na základe notifikácie RAPEX č. 0224/04, ktorú SOI obdržala dňa 11.10.2004 od Ministerstva hospodárstva SR ako kontaktného bodu systému RAPEX v SR. Predmetný mobil bol v nej notifikovaný ako nebezpečný výrobok pre hlasitosť signálu mobilu, ktorý v tomto dôsledku mohol spôsobiť vážne škody na sluchu používateľa. Iné ďalšie informácie týkajúce sa notifikovaného rizika tohto výrobku SOI do dnešného dňa už neobdržala.

Uloženie zákazového opatrenia bolo teda plne v súlade s povinnosťami ktoré vyplývajú zo zákona o ochrane spotrebiteľa pre SOI ako orgán trhového dozoru. Na základe písomného stanoviska firmy EuroTel a.s. ktorým preukázala že predmetné pozastavené mobily boli dodané na trh SR už s odstráneným rizikom spôsobujúcim nebezpečnosť bolo dňa 26.10.2004 zákazové opatrenie SOI zrušené a predmetný typ mobilu je toho času už voľne v predaji ako výrobok bezpečný.

SOI vykonáva kontroly národného trhu námatkovým výberom kontrolovaných prevádzok, v tomto prípade teda išlo o prevádzkáreň firmy EuroTel. Je teda ale možné, že inýkrát by vykonala kontrolu v prevádzkárni iného podnikateľského subjektu."