Knights of Honor - real-time simulácia dobývania kráľovstva

Stratégie, využívajúce simuláciu ekonomiky, budovania i bojov už oddávna majú svojich skalných fanúšikov, aj keď nie vždy boli vydarené. Z tých známejších môžeme spomenúť napríklad Rise of Nations alebo Civilization. Tieto dve som nespomenul náhodou, EA t

26. okt 2004 o 15:55 Mário Dubec

otiž prichádza s novým projektom z dielne Black Sea Studios, ktorý možno práve s nimi porovnávať.

Ako tvrdia reklamné materiály pribalené k demu, Knights of Honor (KoH) je prvá "real-time simulácia dovývania kráľovstva". Čo sa týka hrateľnej ukážky, je obmedzená na tutorial, ktorý je však komplexný a so zvukovým doprovodom. Ďalej tu máme možnosť hrať voľnú hru za dve krajiny: Čechy a Škótsko, vyskúšať si rýchly boj a multiplayer. Osobne som bol s vypracovaním dema veľmi spokojný.

Charakteristika hry

Venujme sa však charakteristike hry. Simulácia stredovekej Európy v KoH je naozaj rozsiahla. Najviac ma zaujala diplomacia, ktorá je omnoho prepracovanejšia ako napríklad vo voľnej kampani Rise of Nations. V Európe sa stále niečo deje, a ak na chvíľu zaspíte alebo si poriadne nezistíte vzťahy medzi jednotlivými kráľovstvami, môže vás to stáť aj trón. Zdanlivo jednoduchý systém uzavrieť s každým naokolo spojenectvo nie je tiež výhrou, lebo sa často stane, že spriatelené kráľovstvo vás požiada o pomoc v boji proti jeho nepriateľovi, ktorý je pritom ďalším z vašich spojencov. Aj aktivity ostatných kráľovstiev sú dobre naprogramované, a preto musíte byť stále v strehu.

Kráľovstva sa rozdeľujú na provincie, a každá má hlavné mesto a prípadne nejaké špeciálne suroviny rozširujúce vaše budovateľské možnosti. Provinciu získate len tak, že ovládnete hlavné mesto. Vyrabovaním dediniek totiž iba demoralizujete obyvateľstvo hlavného mesta. V spojení so špionážou a za podpory vašich spojencov je aj toto cesta, ako s malým vojskom získať veľké územia.

Vojsko a herné systémy

A dostali sme sa k vojsku a systému boja. Po mape sa pohybujete štýlom, aký sa využíva napr. v Civilizácii III. Keď však narazíte na nepriateľskú armádu, môžete prepnúť do priameho boja a bojujete štýlom, akým ste zvyknutí z Rise of Nations (RoN) alebo Age of Empires alebo nechať boj na vašom veliteľovi. Mimochodom, každé vojsko musí mať veliteľa a jedlo (dopĺňa sa vo vašich hlavných mestách). Veliteľov je obmedzený počet, no po každom boji získajú skúsenosti, ktoré možno využiť na zdokonaľovanie ich schopností. Môže ich byť maximálne deväť, ale okrem nich potrebujete aj obchodníkov, špiónov, kňazov, pánov provincií a staviteľov... ani jeden z nich nie je v hre nevyhnutný, ale každý vám dodá nejaké bonusy, resp. možnosti, takže spôsobov vedenia vášho impéria je veľa. Popri tom si ešte musíte sledovať dedičov a ich svadby, aby ste náhodou ako rod nevymreli.

Pri všetkej tejto taktike a bojoch nesmiete zabúdať ani na rozvoj hlavných miest, ktorý je taký istý ako v spomínanej Civilizácii. Pristavujete nové budovy, opevnenia a vylepšenia (znova len obmedzený počet, to znamená, že žiadne mesto nemôže mať všetko, čo potrebujete).

Výhodou je, že nemusíte ťažiť žiadne suroviny. Využívate totiž len nábožnosť, vzdelanosť (knihy) a peniaze, ktorých je dosť, keď viete ako na to. Najväčším príjmom sú obchod a dane, s ktorými sa však neradno zahrávať – ľudia na to boli hákliví už v stredoveku.

Všetko, čo robíte ovplyvňuje zdanlivo nenápadne postoj susedov a silu impéria (podobnú sile lokalít z RoN) a teda aj konanie ostatných vládcov. Čo si o vás susedia myslia, zistíte z ich občasných komentárov ale i "klebiet", ktoré sa z jednotlivých kráľovstiev šíria.

Ovládanie a grafika

Zdalo by sa, že sa to všetko nedá sledovať. Nie je tomu tak. Ovládanie je veľmi dobre rozdelené do jednotlivých panelov, ľahko prístupné a ak sa predsa len niekde stratíte, je tu prítomná nápoveď, možnosť pozastaviť hru (pričom príkazy stále môžete zadávať) a nastaviteľnosť rýchlosti času od faktoru 0.5 po faktor 8 (veľmi užitočné!).

Všetko zastrešuje zdanlivo "suchá" grafika. Niektorí budú namietať, ale podľa mňa je postačujúca, pre tento štýl hry ideálna a napriek tomu, že je v rozlíšení 1024 x 768, je dobre čitateľná. Oficiálne odporúčané nároky sú síce pomerne vysoké (viď tabulku na konci článku), ale nemal som možnosť si ich opodstatnenosť overiť.



Hudba je typická pre tento žáner a ničím nevybočuje z priemeru, ani pozitívne ani negatívne.

Celkový dojem z dema je veľmi dobrý. Hra má veľa ďalších možností a osobitostí, ktorým sa budeme viac venovať v recenzii. Dokáže vás pohltiť a popri všetkých tých FPS a RPG bude príjemným oddychom. Určená je skôr budovateľským, než akčným stratégom.

Napriek tomu, že som hral demo, nezaregistroval som žiadne chyby a umelá inteligencia bola silným protivníkom. Už sa teším na plnú verziu, ktorá podľa reklamy na konci hry mala vyjsť 1. októbra.