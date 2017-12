Systém varovania prostredníctvom mobilov bude Holandsko stáť 2,5 mil. EUR

26. okt 2004 o 12:15 TASR

Bratislava 26. októbra (TASR) - Holandská štátna správa poverila spoločnosť Logica CMG, ktorá má svoje zastúpenie aj na Slovensku, vybudovaním systému prenosu varovania do mobilných telefónov v určitej lokalite.

Holandsko plánuje vytvoriť celoštátny systém, ktorému postačia len tri minúty na to, aby varoval pred nebezpečenstvom všetkých obyvateľov vlastniacich mobilný telefón. Systém je založený na technológii cell broadcasting, využiteľnej v každej GSM sieti. Táto technológia, ktorá umožní zaslať správu bez znalosti všetkých telefónnych čísel účastníkov, pripomína skôr rozhlasové vysielanie ako klasické sms-správy.

Holandské ministerstvá vnútra, zdravotníctva, dopravy a hospodárstva bude uvedený systém stáť spolu 2,5 milióna EUR (99,2 mil. Sk). Počas nasledujúcich dvoch rokov však plánujú poskytnúť komerčným subjektom až 60 % prenosovej kapacity.

LogicaCMG je svetovým dodávateľom a prevádzkovateľom IT riešení, konzultačnou firmou i systémovým integrátorom. Zvlášť silnú pozíciu má na európskom trhu, kde patrí k dominantným dodávateľom IT služieb. Zamestnáva asi 20 000 ľudí v 34 krajinách. Na Slovensku má viac ako 60 pracovníkov, organizačne je včlenená do stredoeurópskej skupiny Logica CMG CEE. Stredoeurópska skupina spoločnosti dodáva IT služby pre Slovensko, Českú republiku, Maďarsko, Poľsko a Chorvátsko. Slovenská Logica CMG vlastní certifikáty podľa medzinárodných štandardov ISO 9001:2000 a TickIT Issue 5.0.

(1 EUR = 39,969 Sk)