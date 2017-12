Sony Ericsson konečne predstavil nové dva modely v triede low-end

26. okt 2004 o 11:11 Marián Pavel - SME online

Sony Ericsson včera prekvapujúco predstavil dva nové modely v triede low-end – J200 a T290. Práve v tejto triede tento rok Sony Ericsson zaostával, reprezentoval ju totiž na trhu len pomerne starý model T230.

Prvý dobrý dojem však skazia ďalšie správy – Sony Ericsson technologicky neprináša takmer nič výnimočné. Oba nové mobily sú vhodné pre tých užívateľov, ktorí potrebujú len hovoriť a odosielať správy.

J200i je nový telefón, ktorý pripomína vyspelejšie modely K500 a K700 a predávať sa začne iba na ázijských trhoch ešte do konca tohto roka.

Má pasívny STN displej s rozlíšením 128 x 128 bodov, zobrazujúci 4096 farieb, pamäť s kapacitou 600 kB, adresár kontaktov s kapacitou 200 miest, kalendár, budík a 40-tónové polyfonické zvonenia.

Model T290i je oprášená verzia staršej T230, predávať sa začne na čínsky Nový rok a hneď na to sa dostane aj do iných krajín vrátane Slovenska. V porovnaní s T230 bude novinka mierne väčšia, no ostatné parametre sú takmer zhodné. Pribudne len podpora 32-tónových polyfonických zvonení, externý mikrofón na hlasné hovory a rýchlejšie odozvy ovládacieho softvéru.