Novinky vo vývoji: Just Cause, Boiling Point a Civilization IV

25. okt 2004 o 18:48 Juraj Chrappa

Neznámy vývojár Avalanche Studios síce vznikol iba v roku 2003, ale pracujú v ňom ľudia, ktorí robili na takých tituloch ako Battlefield, Chronicles of Riddick a Headhunter. Ich ciele nie sú malé, chcú sa stať popredný vývojárom v rámci Európy, uvidíme, či sa im to s Just Cause podarí.

Ďalšou akčnou novinkou je FPSka s obrovským svetom a otvorenou hrateľnosťou Boiling Point: Road to Hell. Ak vám toto meno nič nehovorí, ani sa vám nečudujem, pretože pôvodne sa jedná o hru Xenus od ukrajinských Deep Shadows. Chvíľu nebolo o tomto ambicióznom titule nič počuť, až teraz keď si ju zobral pod ochranné krídla francúzsky gigant Atari a zmenil jej názov na už spomínaný Boiling Point: Road To Hell.

Hrať sa bude v súčasnosti v dažďových pralesoch Južnej Ameriky, kde zúri guerillová vojna medzi súperiacimi frakciami. Nelineárna hrateľnosť, obrovské otvorené priestory bez načítavania, množstvo ovládateľných vozidiel a stovky rôznorodých misií robia z hry veľkého konkurenta Stalkera, taktiež pochádzajúceho z Ukrajiny, ktorý chce ponúknuť podobný štýl hry. Hru si tiež môžete predstaviť ako Grand Theft Auto v dažďovom pralese, z pohľadu prvej osoby a s ťažkými zbraňami. Uvidíme, ako sa vyvinie táto sľubná konkurencia Stalkera na jar 2005.

Poslednou správou o vývoji novej hry je potvrdenie klebety o Civilization IV. Vývojári z Firaxis na otázku herného časopisu Computer and Video Games, či spoločnosť pracuje na štvrtom dieli hry, odpovedali celkom jednoznačne: "Áno". O hre nechcú nič viac povedať a nie sú známe žiadne ďalšie informácie. Všetci fanúšikovia sú ale určite vďační aj za túto malú informáciu.

Zdroj: tlačová správa, www.bluesnews.com, CVG