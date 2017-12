Nové pásmo pre poskytovateľov internetu zlepší kvalitu bezdrôtového pripojenia

25. okt 2004 o 14:51 TASR

Bratislava 25. októbra (TASR) - Poskytovatelia prístupu do internetu a poskytovatelia iných dátových služieb budú od 5. novembra môcť využívať na svoje služby aj ďalšie "voľné" pásmo 5,470 - 5,725 GHz. Tento krok by mal umožniť zlepšenie kvality bezdrôtového pripojenia do internetu vo všeobecnosti.

Začiatkom novembra vyhlási Telekomunikačný úrad (TÚ) SR vo svojom vestníku všeobecné povolenie na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení malého výkonu pre prenos dát, pracujúcich na princípe rozprestretého spektra (HIPERLAN). Ako povedal hovorca TÚ Roman Vavro, všeobecné povolenie umožní poskytovateľom prístupu do internetu využívať nové frekvenčné pásmo 5,470 - 5,725 GHz len na základe splnenia stanovených podmienok. To znamená, že za používanie týchto frekvencií sa nebude platiť úhrada a nie je ani potrebné oznamovať ich prevádzku TÚ. "Rádiové zariadenia prevádzkované na základe tohto povolenia však nebudú mať právo na ochranu pred rušením inými zariadeniami oprávnenými pracovať na týchto frekvenciách," dodal Vavro.

"Nové pásmo by malo priniesť zlepšenie kvality bezdrôtového pripojenia do internetu vo všeobecnosti," uviedol marketingový riaditeľ Slovanetu, a. s., Bratislava, Roman Greguš. Dôvodom bude prechod časti užívateľov na nové frekvencie, ako aj uvoľnenie frekvencií v pásme 2,4 GHz. Slovanet už možnosti frekvenčného pásma 5,470 - 5,725 GHz testuje v laboratórnych podmienkach, je prakticky pripravený začať ho okamžite používať. Podľa Greguša firma plánuje využiť nové pásmo najmä v rámci internej siete na prepájanie uzlov, bezdrôtové pripojenie do internetu na nových frekvenciách však budú môcť využiť aj zákazníci. Nakoľko zariadenia umožňujúce pripojenie do internetu v novom pásme sú pomerne drahé, služby tohto druhu budú využívať skôr firemní zákazníci.

Poskytovatelia prístupu do internetu často využívajú ako alternatívne prístupové prostriedky rádiové zariadenia RLAN, ktoré pracujú v zmysle všeobecného povolenia na frekvenciách 2400 - 2483,5 MHz s maximálnym vyžiareným výkonom 100 mW. Frekvencie v pásme 2,4 GHz sú však najmä vo väčších mestách doslova preplnené. Okrem zariadení RLAN je v súčasnosti možné využiť aj zariadenia HIPERLAN. Tie pracujú v zmysle všeobecného povolenia na frekvenciách 5150 - 5350 MHz, no sú určené výlučne na vnútorné použitie, teda napríklad v budovách či kongresových halách. Na základe nového všeobecného povolenia budú môcť poskytovatelia využiť na vonkajšie účely už aj zariadenia HIPERLAN pracujúce na frekvenciách 5470 5725 MHz. Maximálny povolený vyžiarený výkon týchto zariadení bude až 1 Watt, čo je 10-krát vyšší výkon ako v pásme 2,4 GHz.