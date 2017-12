Warhammer 40000: Dawn of War - pozoruhodná RTS od autorov Homeworldu

Meno Relic je celkom iste známe každému správnemu hráčovi real-time stratégií. Ich ostatným počinom je pozoruhodná RTS s licenciou známeho fantasy sveta stolnej hry Warhammer 40 000. Dosahuje kvality konkurencie? Všetko sa dozviete v recenzii.

25. okt 2004 o 10:55 Stano Bandzi

Meno Relic je celkom iste známe každému správnemu hráčovi real-time stratégií. Veď hry ako Homeworld či Impossible Creatures iste netreba nikomu predstavovať. Relic s každou svojou RTS-kou priniesol niečo nové, nielen na miliónty spôsob obmenené zaužívané konvencie, čo je v dnešnej dobe skutočne husársky kúsok. Medzi zdrvujúcou jesennou záplavou hier sa objavil aj ich ostatný počin – pozoruhodná RTS s licenciou známeho fantasy sveta stolnej hry Warhammer 40,000.

Dawn of War (DOW) sa na pohľad netvári príliš revolučne. Vlastne ani príliš revolučnou hrou nie je. Veď prakticky všetko, čo hra obsahuje, sme už mali možnosť niekde vidieť. Zatiaľ nikomu sa však nepodarilo stmeliť tie najlepšie z najlepších výdobytkov do jedného robustného celku, akým je DOW.

Každý skúsený stratég sa v hre už od začiatku cíti ako doma. Máme tu robota-robotníka, ktorý stavia a opravuje budovy, v budovách postavíme jednotky a potom ich upgradujeme. Budov však nie je mnoho a upgrady sú takisto veľmi jednoduché, ale zato vitálne. Táto jednoduchosť odbremeňuje hráčov od toho, že na začiatku každej misie musia dve hodiny budovať budovy, výskumy a upgrady. Tu na to stačí len niekoľko minút. Nie je to však samoúčelné, pretože sa veľmi skoro, omnoho skoršie ako v iných, klasických RTS-kách, musíte venovať boju. Nemáte totiž k dispozícii žiadne kryštály, ropu, uhlie a neviem aké suroviny, ale peniaze vám plynú z toho, koľko strategických miest na mape máte obsadených. Strategické miesta sú reprezentované zástavkou, ktorú musíte obsadiť pechotou, čo trvá nejaký ten čas, zakiaľ je jednotka nehybná. Och, a aby som nezabudol, nekontrolujete vojakov po jednom, ale po celých jednotkách, resp. squadoch. Ako čoskoro zistíte, má to veľkú výhodu v prehľadnosti a ovládateľnosti hry. Ale to nie je všetko. Squady totiž môžete vylepšovať a dokonca obnovovať na mieste. V praxi to funguje tak, že kliknete na squad, naklikáte si štyroch vojačikov (z barakov vám jednotky vybehnú vždy v menšom počte), veliteľa a pridáte im nejaké zbrane.

Okrem pechoty sú v hre k dispozícii aj vozidlá, ktoré sa už vyrábajú po jednom a nemôžu obsadzovať strategické body. Nesú však silný pancier a ťažkú palebnú silu, takže sa bez nich v boji nezaobídete.

Herné módy, ktoré hra ponúka, sú úplne štandardné. Môžete hrať kampaň, rýchly skirmish proti počítaču, no a samozrejme multiplayer proti živým protivníkom. Kampaň je lineárna, a obsahuje nejakých 11 misií. Má to však jeden zádrhel – a to, že hra obsahuje kampaň len za jednu stranu, konkrétne vesmírnych mariňákov, čo je veľká škoda. Štýlom je kampaň dosť podobná Warcraftu III, kladie veľký dôraz na príbeh, ktorý posúvajú rozsiahle animácie na konci a začiatku každej misie.

GRAFIKA 9 / 10

Po grafickej stránke sa táto hra radí medzi absolútnu špičku. Detailne vymodelované prostredie, ešte detailnejšie vymodelované jednotky, kvalitné textúry a pestré farby. Čo však DOW posúva ešte o krok ďalej pred akúkoľvek konkurenciu, tak to sú animácie a efekty. Predstavte si to najdokonalejšie, ako môže boj v RTS-ke vyzerať a vynásobte to dvomi. Pohyb každého vojačika je dokonale spracovaný a je nekonečne pestrý. Keď sa k tomu pridá nejaký väčší robot, zážitok je dokonalý. Len sedíte, s vyvalenými očami čumíte na monitor a sledujete ako mech po jednom zdvíha zmietajúcich sa človiečikov, roztrhá ich na dva kusy a odhodí, pričom ich telo sa odkotúľa a napodiv pritom dodržuje všetky známe Newtonove zákony. A predstavte si ešte, že do toho zasiahnu tanky a artiléria. V mieste dopadu strely vznikne veľký čierny kráter a úbohí zasiahnutí vojaci vyletia doslova do vzduchu a popadajú na zadky. Otrasú sa, pozviechajú a utekajú naspäť do boja... Ťažko sa to všetko popisuje, treba si to proste zahrať a uvidieť na vlastné oči.

Všetka tá paráda si však niečo žiada, a to je samozrejme výkonná mašina. Dávno sú preč tie časy, keď panoval názor, že stratégie sú menej náročné na hardware ako napr. strieľačky. Možno vám tu síce postačí slabšia grafická karta (teda, relatívne slabšia...), odporúčam aspoň 512 MB RAM a najdôležitejší sa tu zdá byť výkon procesora, pretože pri veľkých bitkách mi hra začala dosť sekať. Ak si DOW chcete teda naplno vychutnať, mali by ste mať minimálne 2 GHz procesor.

INTERFACE 9 / 10

V tejto položke takisto DOW preskakuje všetku dostupnú konkurenciu. Dovolím si tvrdiť, že DOW je jednou z najlepšie ovládateľných a najprehľadnejších RTS v celej histórii. Prvou výhrou je to, že po kliknutí na jednotku sa označí celý squad, a ak počas bitky potrebujete skontrolovať stav armády, proste natiahnete myš cez bojisko a na prvý pohľad vidíte, ktorý squad je na tom najhoršie a ktorý potrebuje posilu. Ten si potom jednoducho označíte a nakúpite niekoľko posíl, príp. zbraní, ak o ne jednotka prišla. Ďalšou perfektnou vecou, ktorá súvisí aj s AI, je možnosť prednastavenia dvoch modelov správania každej jednotky. V prvom zvolíte, ako agresívne sa má jednotka správať vo vzťahu k utekajúcemu príp. vzdialenému nepriateľovi, a v druhom si zvolíte, či má na útok používať diaľkové zbrane, alebo sa pri najbližšej príležitosti vrhne na nepriateľa, alebo si môže zvoliť sama taktiku podľa uváženia. Je to veľmi užitočné a narozdiel od ostatných hier, tu to aj funguje. Veľmi efektívne to potom môžete skombinovať napríklad s vybavením (jednotku s taktikou boja zblízka vybavíte plameňometmi a jednotku pre podpornú paľbu vybavíte raketometmi a puškami).

HRATEĽNOSŤ 8 / 10

Keby som mal hodnotiť len hrateľnosť kampane, musel by som asi ešte aspoň pol hviezdičky (skôr jednu celú) strhnúť. Ako som už povedal, kampaň je pomerne krátka a hrateľná len za jednu stranu, čo je takmer trestuhodné zanedbanie. Navyše väčšina misií postráda nejakú hlbšiu myšlienku a vačšinou vám stačí len prebíjať sa ďalej (ak si to porovnáme s mojím obľúbeným Starcraftom, kde v každej misii išlo o niečo úplne iné, alebo, netreba zájsť ďaleko – aj misie v Homeworlde boli každá niečím zaujímavá). Zaujímavý príbeh a samotná zábavnosť hry vás však zaručene priklincuje k monitoru a postačí vám proste len chuť bojovať ďalej.

MULTIPLAYER

Bohužiaľ som nestihol multiplayer otestovať, tak ho ani nebudem hodnotiť, ale nepochybujem o tom, že je perfektný.

ZVUKOVÉ EFEKTY 8 / 10

Ani zvukové efekty nezaostávajú za ostatnými položkami technického spracovania. Jednotky sú nahovorené skutočne bravúrne a pri ich počúvaní ma znovu napadlo porovnanie so Starcraftom (i keď Starcraft by asi to porovnanie nakoniec aj tak vyhral :) Hlášky sú síce repetitívne, ale tak je tomu koniec-koncov v každej RTS.

HUDBA 9 / 10

DOW obsahuje vynikajúci soundtrack. Hudba je väčšinou orchestrálneho typu a je vyslovene atmosferická a bombasticky sa hodí do ponurého, krvavého fantasy sveta Warhammeru.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 8 / 10

Nepomôžem si, ale AI je ďalšou zložkou tejto hry, z ktorej si konkurencia môže akurát tak vziať príklad. Či už sa jedná o bezchybný pathfinding (nestane sa vám že jednotka bude pobehovať sem-tam a nepochopí, že prekážku treba obísť), alebo už spomínané dodržiavanie navolenej taktiky. Takisto AI virtuálneho súpera nie je zanedbateľná a dá zabrať aj ostrieľaným, machom obrasteným stratégom. Jediné menšie nedostatky vznikajú pri tom, keď sa snažíte pretlačiť jednu veľkú armádu na malom priestore cez inú veľkú armádu, no ale s tým asi budú próblemy vždy, nech je AI akákoľvek. Čo sa týka náročnosti, vrelo vám odporúčam zvoliť si aspoň hard, kde má hra už nejakä tú šťavu, skúsený hráč s ňou však zaručene nebude mať problémy. Najvyššiu náročnosť insane som netestoval.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 9 / 10

Musím sa priznať, že som touto hrou unesený. C&C Generals môže byť zábavná, Warcraft III tiež, ale DOW u mňa vyhráva. Určite sa kde-kto bude so mnou hádať, no v tejto hre som našiel skoro všetko to, čo od kvalitnej RTS očakávam – dokonalé techniké spracovanie, skvelú atmosféru, AI, a hlavne dokonalú hrateľnosť, prehľadnosť a ovládateľnosť. Zároveň je obdivuhodné, že i keď je DOW do značnej miery akčnou stratégiou, samotné strategické prvky tu sú nie v úzadí, ba práve naopak, sú veľmi silné a dôležité. Skúste poslať dvadsať vojakov proti dvom mechom... za pár minút z nich ostanú franforce. Ak si však napomoc vezmete nejaký ten tank, alebo aspoň squad vyzbrojený raketometmi, všetko sa zrazu zmení. Tank, na druhej strane, samotný v boji veľmi platný nie je... a takto by sa dalo pokračovať, jednotky získavajú bonusy v určitých miestach na mape (v kráteroch, za prekážkou a pod.) a okrem zdravia majú aj morálku, ktorej množstvo radikálne vplýva na ich výkon v boji....atď... O tejto hre by sa dalo napísať mnoho, ale najlepšie spravíte, ak si ju proste zahráte. Keď neveríte, skúste voľne dostupnú demoverziu. Warhammer 40 000: Dawn of War je skutočne výnimočná stratégia.