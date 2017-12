EuroTel dnes spustil vianočnú kampaň

EuroTel aj tento rok posúva Vianoce - jeho vianočná kampaň sa začala už 25. októbra. Zatiaľ oznámil akciu pre zákazníkov Easy.

25. okt 2004 o 9:41

Každý zákazník, ktorý si od 25. októbra do 31. decembra 2004 zakúpi mobilný telefón s EASY kartou s programom EASY TEAM, získa športovú tašku Reebok.

V ponuke má trinásť mobilných telefónov, ich cena sa začína na 1 990 Sk.

Tým zákazníkom, ktorí už majú mobilný telefón a chcú si užívať výhody EASY, ponúkame EASY kartu za zníženú cenu len 299 Sk alebo EASY kartu s Mobil MultiBankingom za 399 Sk a to do konca roka.

Noví zákazníci si budú môcť aktivovať aj služby ako je EASY BONUS, EASY DUO a EASY EXTRA. So službou EASY BONUS zákazníci získajú 1 Sk za každú minútu hovoru prijatého z inej siete. So službou EASY EXTRA zákazníci posielajú SMS správy už od 1 Sk a so službou EASY DUO môžu telefonovať so zľavou na vybrané číslo v sieti EuroTel alebo Slovak Telekom.