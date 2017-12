Počet ADSL prípojok vzrástol o tretinu

Bratislava 24. októbra (TASR) - Za posledné necelé dva mesiace vzrástol na Slovensku počet aktívnych ADSL prípojok viac ako o 34 %. Zvýšený dopyt po vysokorýchlostnom ...

24. okt 2004 o 13:00 TASR

Bratislava 24. októbra (TASR) - Za posledné necelé dva mesiace vzrástol na Slovensku počet aktívnych ADSL prípojok viac ako o 34 %. Zvýšený dopyt po vysokorýchlostnom internete prejavujú v súčasnosti najmä domácnosti.

Podľa hovorcu a. s. Slovak Telecom (ST) Radoslava Bielku zaznamenala firma výrazné zmeny počtu a štruktúry objednávok ADSL pripojenia. Kým do mája tohto roka tvorili firmy až tri štvrtiny všetkých záujemcov o širokopásmové pripojenie, v súčasnosti sa na nových objednávkach podieľajú firemní užívatelia 55 % a bytoví zákazníci až 45 %. Vzrástol však aj počet samotných objednávok. Ešte vlani v októbri mal ST týždenne v priemere 130 objednávok na vysokorýchlostné pripojenie, v lete tohto roka to už bolo 900 a za posledný týždeň tohto mesiaca až 1 100 nových objednávok. ST predpokladá, že do konca roka minimálne udrží počet objednávok nad úrovňou jedného tisíca týždenne.

Aj podľa PR manažérky Slovanetu, a. s., Bratislava, Lenky Plavúchovej rastie záujem klientov o širokopásmové pripojenie do internetu. V súčasnosti má firma 310 objednávok mesačne, no do konca roka predpokladá ich dvojnásobný nárast. Hlavným motorom rastu v Slovanete sú tiež domácnosti. Doteraz bol ich podiel na pripojení len 37 %, až polovica nových objednávok však pochádza práve od nich.

Zvýšený záujem o vysokorýchlostný internet sa prejavil aj nárastom počtu aktívnych ADSL pripojení. Koncom augusta ich podľa informácií hnutia Internet pre všetkých bolo 23 000. V súčasnosti však len spoločnosti Slovanet a ST, dvaja najväčší poskytovatelia pripojenia do internetu, majú spolu takmer 31 000 zákazníkov využívajúcich vysokorýchlostný internet. Teda za necelé dva mesiace došlo k rastu o viac ako 34 %. Cieľom ST je mať 38 000 zákazníkov s vysokorýchlostným internetom do konca roka.

Príčinu uvedeného vývoja vidia obe firmy v cenovej politike. Slovanet zmenil ceny tak, aby sa stali dostupnými aj pre obyvateľov s nižšími príjmami a obyvateľov mimo územia Bratislavy, uviedla Plavúchová. ST tiež určil ako dôvod výrazný pokles cien, ale jeho hovorca upozornil aj na zmenu portfólia služieb vysokorýchlostného internetu a neustále rozširovanie dostupnosti ADSL pripojenia.