Za podrobný výpis telefonických hovorov sa platí, no nemalo by sa

BRATISLAVA - Na Slovensku sa aj naďalej bude platiť za podrobný výpis hovorov z pevnej linky. Hoci Európsky súdny dvor rozhodol, že rovnaké poplatky v Rakúsku odporujú direktívam Európskej únie, nevzťahuje sa to automaticky aj na nás.

Hovorca spoločnosti Slovak Telecom Radoslav Bielka hovorí, že náš zákon ani regulátor firme neprikazuje, aby podrobné výpisy bezplatne poskytovala, a preto "zatiaľ neuvažujeme o dobrovoľnom bezplatnom poskytovaní výpisu odchádzajúcich volaní".

Zákazníci Telecomu dostávajú každý mesiac výpis s celkovými sumami za miestne volania, medzimestské volania, hovory do zahraničia, do mobilných sietí a za internet. Ak chce niekto vedieť, na ktoré čísla presne volal a koľko ktorý hovor stál, musí si za to priplatiť.

Ak zákazník požiada o detailný výpis za posledné dva mesiace, dostane ho na počkanie za 65,50. Za výpis starší ako dva mesiace zaplatí 238 korún. Za pravidelné posielanie výpisu poštou sa platí 39,27 koruny mesačne. Zadarmo môžu získať výpisy len užívatelia ISDN liniek, dostávajú ich cez internet.

Hovorca ministerstva dopravy Tomáš Šarluška povedal, že Telecom poplatky ani po rozhodnutí súdu zrušiť nemusí. "Nás v podstate nemusí zaujímať rozhodnutie Európskeho súdu, ktoré je vykonateľné v Rakúsku."

Situácia by sa zmenila, keby niekto podal aj žalobu na Slovensko. Európsky súd by zrejme rozhodol rovnako ako v rakúskom prípade, podľa európskeho komisára pre informácie Olliho Rehna ide totiž o dôležitý precedens. "Máte právo vidieť jednotlivé hovory, za ktoré platíte a nemusíte za to extra platiť," povedal pre ČTK.

Smernica, ktorá platí pre Rakúsko, je totiž záväzná aj pre ostatné krajiny. Do stanoveného času ju musia implementovať do svojho práva. Ak to niektorá krajina neurobí, môže sa dočkať žaloby zo strany Európskej komisie. Kým by však súd vyriekol rozsudok, trvalo by to zrejme niekoľko rokov.

Rýchlejšou možnosťou, ako odstrániť poplatky a zosúladiť tak slovenské právo s európskym, je novelizácia telekomunikačného zákona alebo nariadenie Telekomunikačného úradu.

Telekomunikáciám vznikajú pri vyhotovení podrobného výpisu náklady a tvrdia, že by na nich prerábali. "Táto strata by sa mohla odraziť v celkových cenách, čo by v konečnom dôsledku aj tak znášal spotrebiteľ služby," povedal Bielka.

