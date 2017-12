Odborníci riešia problém: ako sa stravovať cestou na Mars

Paríž 21. októbra (TASR) Stravovanie kozmonautov, ktorí sa v budúcnosti zúčastnia na dlhých letoch do kozmu, predstavuje hlavolam, ktorý sa už teraz pokúšajú ...

21. okt 2004 o 14:06 TASR

Paríž 21. októbra (TASR) Stravovanie kozmonautov, ktorí sa v budúcnosti zúčastnia na dlhých letoch do kozmu, predstavuje hlavolam, ktorý sa už teraz pokúšajú vyriešiť odborníci viacerých špecializácií z oblasti poľnohospodárstva, výživy, gastronómie aj psychológie.

Doteraz si astronauti nosili všetko, čo počas letu potrebovali, so sebou buď v raketopláne, alebo v kozmickej lodi, uviedol vedec z Európskej vesmírnej agentúry (ESA) Christophe Lasseur.

Pre astronauta zásoby stravy zodpovedajú množstvu piatich kilogramov na deň. Pre šesťčlennú posádku na 1000 dní čo je pravdepodobný čas potrebný na cestu na Mars - treba 30 ton potravín a ďalších zásob. So súčasnými raketami je to nemožná úloha, uviedol Lasseur.

Jediným riešením bude, aby si astronauti počas letu na Mars sami produkovali potraviny a vodu, pripravovali si stravu a recyklovali odpad. A to všetko s drastickými obmedzeniami v uzavretom priestore.

ESA v rámci svojho projektu MELISA pracuje na budúcej strave vo vesmíre v spolupráci so spoločnosťou GEM, zaoberajúcou sa vývojom predmetov a prístrojov, a so spoločnosťou Alain Ducasse Formation pri príprave receptov.

Štúdie sú zamerané na celkovo osem rastlín (napríklad paradajky, ryžu, zemiaky, obilie a podobne), a to konkrétne na ich pestovanie aj spracovanie. Vedecké práce sa týkajú i psychologického a fyziologického zdravia astronautov.

Obmedzujúcimi podmienkami sú hmotnosť a čas na prípravu pokrmov pre posádku. Rozhodovať sa treba medzi veľmi výživnou rastlinou, ale vyžadujúcou veľa miesta. Medzi plodinou veľmi bohatou na proteíny, ale produkujúcou nespracovateľný odpad, ktorý by si vyžiadal veľa energie na recykláciu. Ale aj medzi receptami jedál, na prípravu ktorých by bol potrebný dlhý čas a astronauti by sa teda nemohli venovať vedeckým pokusom.

Predstaviteľ spoločnosti GEM Michel Timsit uviedol, že pre astronautov je potrebná stráviteľná a rozmanitá strava. Kozmonaut nereaguje (na pokrm) tak, ako obyvateľ na Zemi, podčiarkol.

Nutričné potreby pri nulovej gravitácii nie sú v skutočnosti známe, ani akceptovateľnosť nejakej potraviny organizmom v beztiažovom stave z dlhodobého pohľadu, uviedol.

Spoločnosť Alain Ducasse Formation dostala dôveru na vypracovanie receptov, podľa ktorých by si kozmonauti cestou na Mars pripravovali stravu. Ide o pokrmy zo zeleniny. Nateraz sú vypracované štyri predkrmy, osem hlavných jedál a štyri dezerty.

Podľa predstaviteľa ESA astronauti si okrem toho povezú so sebou aj dosť druhov aróm, ktoré z pohľadu dopravy nie sú ťažké.