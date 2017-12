Counter-Strike: Source - kráľ zomrel, nech žije kráľ!

21. okt 2004 o 2:55 Cave Troll

Counter-Strike je fenomén, ktorého dopad na hráčsku verejnosť sa dá svojou dôležitosťou prirovnať azda len k vynálezu kolesa, stvoreniu atómovej bomby, navrhnutiu bikín a narodeniu Fraňa Žúžoľa z Vyšného Lieskovca (ak pochybujete o tom poslednom, on vám ešte všetkým ukáže). Ste zvedaví, ako sa nám hral najnovší Counter-Strike: Source?

Než sa dostaneme ku vyššie uvedenej otázke na kobylku (nevolajte Slobodu Zvierat, je to len rečnícke spojenie), tradične priblížme princípy hry hypotetickej skupine hráčov, ktorí so značkou Counter-Strike zatiaľ nemali tú česť.

Píše sa jún 1999 a na trhu už približne rok žne úspech Half-Life, jedna z najlepších akčných hier všetkých čias a 50-násobný víťaz titulu "Hra roka". Vďaka ústretovému kroku jej tvorcu, dovtedy neznámej firmičky Valve, ktorá publikovala nástroje pre tvorbu modifikácii hry, tím kreatívnych fanúšikov v tejto dobe dokončuje a vydáva kompaktný výtvor, určený pre multiplayerové súboje virtuálnych tímov teroristov a protiteroristov. Nenápadné dielko však získava nečakanú popularitu a raketovým tempom sa z neho vykľúva najúspešnejšia a najkvalitnejšia stálica multiplayerového neba, ktorá vyslúžila svojím autorom pracovné miesto v spoločnosti Valve, pozíciu v sieni hernej slávy, nehynúcu vďaku hráčov a neskutočné množstvo peňazí, za ktoré si mladíci pokupovali rýchle autá, slonovinové škrabadlá, papuče z pandy a diamantové zubné kefky (teda aspoň podobnými argumentami obhajuje pirátska komunita škody, ktoré krádežami softvéru vývojárom ročne spôsobuje).

Príbeh amerického sna však nekončí ani po piatich rokoch! Píše sa rok 2004 a Counter-Strike je stále na vrchole - možno čiastočne kvôli svojej zrazu aktuálnej tématike, predovšetkým však vďaka hernej vyváženosti a slonej porcii tímovej zábavy, ktorú ponúka. Vydanie pokračovania Half-Life je za rohom a Valve ponúka v rôznych akciách ochutnávku jeho najnovších technológií v zatiaľ poslednej verzii série, Counter-Strike: Source. Po takmer dvoch týždňoch intenzívneho "parenia" si možno vydýchnuť a skonštatovať, že apokalyptickí veštci sa obávali hernej (ne)kvality zbytočne.

Counter-Strike: Source sa nesnaží zmeniť dobre fungujúce základy a naďalej ponúka rôzne módy hry, z ktorých si najväčšiu popularitu vydobili dva: 1) Protiteroristické komando sa snaží oslobodiť civilistov, ktorých drží teroristická skupina ako rukojemníkov. 2) Protiteroristi sa snažia prekaziť snahu teroristov o podmínovanie kľúčových miest na mape. Hráč si zvolí frakciu podľa nálady, dostane na úvod kapitál pre nákup zbraní a vrhá sa do víru akcie plnej taktizovania a adrenalínu. Za splnenú úlohu alebo odstráneného súpera hráč dostáva finančnú odmenu, za ktorú si zaobstaráva arzenál v ďalších kolách. Tím, ktorý vyhrá v časovom limite viac kôl, vyhráva.

Keďže sa jedná primárne o online hru pre viacerých hráčov, iste si niektorí čitatelia kladú otázku, ako sa Counter-Strike v novom engine hýbe. Jediným kritériom, ktorý môže zážitok radikálne ovplyvniť je rýchlosť pripojenia, pretože Valve príjemne prekvapili dôkladne optimalizovaným kódom. Vďaka nemu je hra prekvapujúco svižná aj na starších počítačoch, ktorých výkon len o málo prevyšuje hi-endové kuchynské spotrebiče (rozumej P1.5GHz, 256RAM), takže ich vlastníci nie sú ochudobnení o hlavnú devízu CS: Source - technologický facelifting. Už po krátkom hraní poteší nová, detailnejšia geometria úrovní, krajšie textúry, prepracované modely zbraní a podarené shaderové a svetelné efekty. Prepracovaný časticový systém je v hre úspešne využívaný pre zlepšenie atmosféry: máločo dvihne adrenalín rovnako, ako miniexplózie omietky, drevotriesky a tehál od nábojov, ktoré boli pôvodne určené vám, len ešte akýmsi zázrakom zachraňujete svoju kožu.

Nová úroveň interaktivity s prostredím si napokon zaslúži samostatný odstavec. Tvorcovia spravili z objektov viac, než len deštrukčnú pochúťku pre oči. Krabice, počítače, nábytok, kovové sudy - to všetko možno používať ako chvíľkovú bariéru medzi lietajúcimi poslami smrti, pričom každý zásah mykne predmetom patričným spôsobom, za ktorý by sa nehanbil ani reálny svet. Zásah do skla neroztriešti celé okno, ako sme boli doteraz v hrách zvyknutí, ale v ňom vyrobí dieru s primeraným polomerom, takže rozbitie okna si vyžaduje trošku viac námahy. Fyzikálny systém taktiež dôkladnejšie počíta pravdepodobnosť zásahu. Pokým v minulosti mohli náboje alebo črepiny granátu preletieť polmetrovou stenou a zlikvidovať hráča za ňou, podobným trikom v CS: Source odzvonilo. Naopak tenké materiály takúto bariéru nepredstavujú, čo núti účastníkov zápasu trošku taktizovať.

Pokiaľ možno súdiť z doterajšieho aktívneho zážitku s CS: Source, hra predstavuje renesanciu pre vrhačov granátov. Dymový granát svojím efektom nie len vyráža dych, ale najmä generuje hmlovú clonu, ktorá sa dá takmer krájať. Oslepujúci granát metaforicky vypáli neopatrným hráčom sietnicu s posledným obrazom pred zábleskom, takže zorientovať sa po takomto "odfotografovaní", skutočne nie je malina! Výbuch trieštivého granátu je identický s reálnou explóziou, teda žiadne hollywoodske plamene. O efekt však núdza nie je: všetci hráči v dosahu zažijú rýchlokurz lietania, umocnený realistickou ragdoll fyzikou. Ak ho náhodou prežijú, zanechá ich s dezorientáciou a zvonením v ušiach.

Neplánovaný strategický element sa do hry dá príležitostne vniesť aj vtipným logom podľa vlastného výberu a kreativity, ktorým možno ozdobiť ľubovoľnú stenu v leveli. Na českých a slovenských serveroch sa úspešne osvedčilo strategické umiestnenie plagátu nemenovaného slovenského politika (viď screenshoty) . Podobný premyslený psychologický trik budí v hráčoch dojem posledných volieb a tým ich úspešne stresuje. Zároveň ich číní nepozornými, pretože sa snažia do plagátu strieľať - tým sa stávajú ľahkým terčom pre vašu M-16... vlastne fiktívnu automatickú pušku, pretože CS: Source žiaľ nemá licencie na reálne názvy zbraní. Každopádne stratégia je to vyskúšaná a overená, takže jediným limitom zábavy je vaša fantázia! :)

Dosť ale bolo ód, najlepšie hru skúsiť na vlastnej koži. Ak cítite, že by ste mohli k podobnému žánru inklinovať, bez váhania šup-šup na www.steampowered.com! Kúpou žiadnej hry, ku ktorej sa CS: Source prikladá určite neoľutujete. Na záver obligátne zhrnutie:

GRAFIKA 8 / 10

Doom 3 úspešne schoval nízke rozlíšenie textúr za plastickosť normal mappingu. Source Engine využíva podobné triky len limitovane, napriek tomu však nad týmto bude uvažovať len málokto. Counter-Strike: Source nie je o odleskoch, zrkadlových plochách a podobných čačkách - predstavuje svet tak, ako ho poznáme v reále. Autori zahŕňajú hráča množstvom grafických detailov, dôsledne prispievajúcich k tejto ilúzii; vizuálny rozdiel v porovnaní so starším CS 1.6 predstavuje skok od dýchavičnej Volgy k sľubne pradúcemu Subaru Imprezza. V prvých dňoch hrania je veľmi obtiažne venovať sa hre a nezastaviť sa pri pohľade na sudy kotúľajúce sa hráčom do cesty v de_dust; na rieku omývajúcu machom obrastené majestátne pyramídy v de_aztec; trieštiace sa sklo, drevotriesku a omietku v cs_office; trsy banánov trhané na franforce pod nábojmi na trhovisku v cs_italy... až kým jeden z nich (nábojov, nie banánov) nezablúdi medzi mozgové závity vášho Avatara a *PRÁSK* nepreruší toto rozjímanie.

INTERFACE 10 / 10

Pôvodný interface bol dostatočne funkčný a intuitívny. Primárne zmeny, ktoré padnú do oka, sú preto kozmetické a popri zaoblených oknách menu hra predovšetkým prináša lepší užívateľský komfort. Konečne sa netreba predierať príkazovou konzolou a nastavenia svojej postavy možno jednoducho upravovať, počínajúc od zaoblených kriviek, dlhočizných ebenových nôh, cez zmyselné pery až po... ehm, pardón, možnosť hrať za Beyoncé Knowles, v hre nie je. Zato možno kedykoľvek počas hry zmeniť svoje meno, sprejovú "značku" alebo napríklad zvoliť, či má postava držať bambitku v ľavej alebo pravej ruke. Prekvapujúco hra obsahuje jednotný výzor pre teroristov alebo protiteroristov oproti štyrom variantom na každej strane v staršom CS 1.6, čím v súčasnosti pripomínajú hráči svojou uniformnosťou študentov súkromných gymnázií. V blízkej budúcnosti je však sľúbená náprava, kde by si mal každý prísť na svoje. Určitej zmeny sa dočkal aj zameriavač - pri pohybe hráča alebo držaní kohútika zbrane je rozptyl nábojov výrazný a kurzoru chvíľku trvá, pokým sa vráti do svojej pôvodnej podoby pre presnú paľbu. Z tohoto dôvodu je lepšie nepriateľov obšťastňovať predpísanou dennou dávkou olova (pre chemikov - Pb) po dávkach. Touto radou sme sa však už plynulo dostali k sekcii...

HRATEĽNOSŤ 9 / 10 (v závislosti od účastníkov hry)

Charakteristickou vlastnosťou doterajšieho multiplayerového hráča CS 1.6 bola vyváženosť zbraní a úrovní. CS: Source si túto devízu uchoval. Niektoré mapy sa dočkali miernych úprav poskytujúcich nové strategické možnosti a - podľa tvrdení niektorých spoluhráčov - bola ľahko pozmenená úšinnosť niektorých zbraní. Radikálne zmeny sa však nekonajú a primárny prínos do hrateľnosti CS: Source prináša predovšetkým nový fyzikálny engine. Menším nábytkom sa dá zatarasiť vstup do miestností, zhodené alebo kotúľajúce sa sudy dokážu súperovi (alebo sebe samému ;-) skomplikovať pohyb alebo ich možno využiť ako dočasný úkryt pred guľkami. Jedná sa o detaily, práve ony však hru príjemne oživujú a vnášajú do nej určitý element nepredvídateľnosti.

MULTIPLAYER (viď hrateľnosť)

Counter-Strike: Source bohužiaľ multiplayer neobsahuje a preto ho nebudeme hodnotiť, kým to autori nenapravia patchom... ehm... nachytal sa vôbec na toto niekto v článku pojednávajúcom o pokračovaní najúspešnejšej hry pre viacerých hráčov na svete? Ak áno, tak pre poriadok: Counter-Strike je čisto multiplayerová záležitosť, preto o tomto aspekte pojednáva pasáž "hrateľnosť".

ZVUKOVÉ EFEKTY 9 / 10

Keby neexistoval Medal of Honor: Pacific Assault, Counter-Strike: Source by si vyslúžil plné skóre. Zvuková paleta CS 1.6 bola z veľkej časti vymenená za nové zvuky a ruchy, ktoré príjemne prekvapia svojou kvalitou a čistotou. Aj vďaka nim je dojem z hry veľmi kompaktný a pozitívny.

HUDBA

Ak za hudbu nepočítame krátku, loopujúcu sa sekvenciu v rádiu na mape Italy, hra hudbu neobsahuje. V prípade, že si prajete uvedený ekvivalent Pavarottiho za hudbu počítať, nechám hodnotenie na vás podľa osobných preferencií klasickej hudby (ak vám klasika nevyhovuje, ešte vždy možno rádio rozstrieľať).

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA - 2 / 10 až 10 / 10 (závisí od účastníkov hry)

Ako to už pri hrách orientovaných na multiplayer býva, najviac však hrateľnosť ovplyvňujú hráči sami. Pokým nevyvážený pomer síl dokáže zábavu pokaziť rovnako ako neúspešní vrhači granátov z vlastného tímu či individualisti - Rambovia, postup spolupracujúcich hráčov proti súperom na približne rovnakej úrovni odhaľuje plné čaro hry - a v takom prípade je veru o čo stáť!

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 9 / 10

Aktuálna verzia Counter-Strike: Source obsahuje 9 máp známych z CS 1.6 (Italy, Dust, Dust2, Office, Chateau, Cbble, Havana, Piranesi a Aztec), pričom trestuhodne chýbajú populárne Assault, Train, Nuke, Militia, Prodigy atď, či celkom nové mapy. Spolu s absenciou počítačom ovládaných protivníkov - botov, sa jedná o jediné dve škvrnky na inak čistom štíte vynikajúcej hry. Svetlo do vyhliadky v budúcnosti však vnáša vyjadrenie Valve, ktoré sa nám podarilo získať - v dohľadnej dobe bude zjednaná náprava. V tej chvíli bude možné prirátať k vysokému hodnoteniu hry pol bodík, ktorý jej momentálne chýba k multiplayerovému nebu, avšak už v teraz možno spokojne zvolať: "Multiplayerový kráľ je mŕtvy, nech žije kráľ!"