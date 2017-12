Robot možno bude čistiť ľudské cievy

Mikroskopické roboty, ktoré vyvíjajú čínski vedci, by mohli raz poslúžiť aj na prenášanie liečiv alebo na čistenie ciev v ľudskom tele. To by samozrejme znamenalo úplne nové možnosti liečby najrôznejších chorôb.

21. okt 2004 o 0:00

Písmo: A - | A + 0 Tri milimetre dlhý trojuholníkový stroj zostrojil Tao Mei z čínskej akadémie vied v Pekingu s kolegami z Univerzity vedy a techniky Číny. Plávajúci robot predstavili na medzinárodnej konferencii o inteligentných robotoch v japonskom Sendai. Robot poháňa magnetické pole, ktoré ovláda miniatúrne plutvy. Tie sú zo zliatiny, ktorá sa účinkom poľa sťahuje. Rýchlym priblížením poľa sa malé plutvy pohnú dopredu, jeho oddialením sa zas vrátia do pôvodnej polohy. Rýchlosť pohybu teda možno kontrolovať zmenou rezonančnej frekvencie magnetického poľa. Ďalšou úlohou vedcov je zostrojiť robota s plutvami, ktoré odpovedajú na rôzne magnetické rezonancie. To umožní operátorovi ovládať plutvy samostatne a robotom otáčať. Mei uznáva, že na projekte ešte treba tvrdo pracovať, verí však, že diaľkovým ovládaním pohybu robota naozaj bude možné dopravovať lieky do určitej časti ľudského tela. Doteraz čínski vedci testovali plávajúce vynálezy s rozmermi 3x2x0,4 mm, pracujú však už na modeli s dĺžkou 1 mm. "Radi by sme vytvorili robota veľkého iba 0,1 mm, ktorý sa dostane do krvného riečiska," povedal Mei pre New Scientist. "Možno vďaka použitiu nanotechnológií bude ešte menší." (der)