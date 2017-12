Vysokorýchlostný internet vzbudzuje stále väčší záujem

Bratislava 21. októbra (TASR) - Záujem Slovákov o vysokorýchlostné pripojenie do internetu rastie, dôvodom je najmä cenová politika poskytovateľov internetu.

20. okt 2004 o 18:29 TASR

Očakáva sa, že tento trend bude naďalej pokračovať.

Ako TASR informoval Patrik Steller z odboru externej komunikácie Slovak Telecomu, a. s., v týchto dňoch zaznamenal Telecom rekordný počet objednávok na ADSL pripojenie. Kým vlani v októbri mal ST týždenne priemerne 130 objednávok na vysokorýchlostné pripojenie, v lete tohto roku to bolo už 900 a za posledný týždeň tohto mesiaca až 1 100 nových objednávok. Príčinu zvýšeného záujmu vidí Steller v prebiehajúcej akcii na zriadenie pripojenia do internetu v Telecome a rozširovaní dostupnosti ASDL na Slovensku.

Aj podľa PR manažérky spoločnosti Slovanet Lenky Plavúchovej rastie záujem klientov o pripojenie do internetu. V súčasnosti má firma 310 objednávok mesačne, no do konca roku predpokladá dvojnásobný nárast ich počtu. Hlavným motorom rastu v Slovanete sú domácnosti. Kým doteraz bol ich podiel na pripojení len 37 %, až polovica nových objednávok pochádza práve od domácností. Dôvodom podľa Plavúchovej je pokles cien vysokorýchlostného pripojenia. Spoločnosť totiž zmenila ceny tak, aby sa stali dostupnými aj obyvateľom s nižšími príjmami.

Hoci veľa subjektov, najmä domácností, stále využíva pomalšie dial-up pripojenia do internetu, spoločnosti poskytujúce ADSL pripojenie ohlásili zvýšený záujem o svoje služby už viackrát. Kým na začiatku tohto roka bolo na Slovensku 4 400 aktívnych ADSL prípojok, koncom augusta ich už bolo vyše 23 000. Podľa aktuálnych údajov však v súčasnosti Telecom eviduje až 27 161 prípojok a Slovanet 3750.

Najvýznamnejšími poskytovateľmi pripojenia do internetu je ST s 50-% podielom na trhu, nasleduje Slovanet s 15 % a na treťom mieste je spoločnosť Nextra s 12 %.