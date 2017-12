Second Sight aj pre PC

20. okt 2004 o 16:23 Ján Kordoš

Jediná úloha pre našeho hrdinu logicky znie: dostať sa z tohto ústavu preč. Únik môžete zorganizovať klasickými zbraňami (13 kusov), ale výhodnejšie bude skrývať sa v temných kútoch, presviedčať svojimi schopnosťami stráže, že vás nevidia, presúvať predmety pomocou telekinézy, vysielať ničivé psychické vlny alebo si oddelíte dušu od tela a vydáte sa tak neohrozene na prieskum okolia. Celé je to okorenené striedaním minulosti so súčastnosťou, pričom činy vykonané v minulosti ovplyvnia budúci vývoj. Znie to zaujímavo a uvidíme ako dopadne prevod z PS2/Xbox/Gc.

Zdroj: www.ggmania.com, www.bluesnews.com, tlačová správa