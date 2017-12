FIFA 2005 - futbalový svet ožíva

Niektoré veci sa v živote menia a niektoré nie. Nikto to nezmení a ak si nebudeme nič nahovárať, tak sa o zmenu ani nikto nesnaží. Každoročne sa tak so železnou pravidelnosťou stretávame so simuláciou futbalu od športových mágov z EA. Svojej práci istotne

22. okt 2004 o 11:57 Ján Kordoš

rozumejú a do minulého roku boli považovaní za jednotku vo svojom obore. Ste zvedaví ako dopadne tohtoročný súboj FIFA vs. Pro Evo?

Na konečný verdikt si ešte istú dobu počkáme, Pro Evolution Soccer 4 sa na naše obrazovky len chystá a Fifa 2005 môže teda využiť tento náskok na presvedčenie svojich priaznivcov, že je stále číslo jedna, prípadne prehovoriť do duše aj zatracovateľom, ktorí už roky plačú nad minimálnymi inováciami. Lenže nie všetko zelené je tráva a kedže my v redakcii uznávame heslo "hrateľnosť nadovšetko", nebudeme sa tu hrať s číslami a vysvetľovať systém prihrávok Off-the-Ball, to je vec propagačných letákov. Dôležitá je atmosféra zápasu a celkový dojem. A ten je trochu lepší ako minule.

Dobre, recenzia sa začína ako zo škatuľky a dokonca si možno niektorí čitatelia už začali aj myslieť, že v tejto recenzii sa neobjaví žiadna sexistická narážka, no recenzovať futbal je trochu ošemetná záležitosť. Na jej simulácii sa totiž nedá nič razantne zmeniť, preto je tradícia Fify nahlodaná takmer neviditeľnými zmenami. Rozmery ihriska sa nemenia, tráva je zelená, po tej divnej guľatej veci napustenej vzduchom sa naháňa 22 maníkov a všetko to kazí "černá svině". Pravidlá sa nemenia, takže som sa nedočkal ani špeciálneho bonusu v podobe motorovej píly a krv na ihrisku nás svojou neprítomnosťou tiež nepotešila. To ale ani nikto nečakal. Aj keď...

Unavujúce vymenovanie jednotlivých módov (tréning, zápas, liga, šampionát atď.) sa objavuje každý rok a kariéra nás zabaví na celých 15 sezón, takže si užijeme aj menenie zostavy, nákup nových hráčov, predaj nepotrebných a starých, navrhovanie taktiky, ale to už poznáme a otrepanú frázu "Rok sa stretol s rokom a my tu máme nový ročník Fify", si strčíme za klobúk. Prvé trhanie mojich nádherných vláskov bolo možno až príliš hysterické, ale nepochopím absenciu slovenskej futbalovej reprezentácie. Naštvalo ma to aj preto, že som už mal pripravenú recenziu doplnenú citátmi z nemenovaného mienkotvorného denníka (ktorý asi, že :) o úspechoch našej "repre" v kvalifikácii na MS. To však nemusí nikoho zaujímať, viacero hráčov určite dostane, že nebudú mať možnosť zažiť ošiaľ z úspechov našich chlapcov aj na monitoroch. Uznávam, že minulá kvalifikácia nám príliš nevyšla, ale určite máme naviac ako tím Maďarska alebo Walesu. Za toto si zaslúžia pekne napáliť z bieleho bodu do hlavičky od R.Carlosa, ale teraz je to už zbytočnejšie ako nosenie fosgénu na poštu. Ehm.

Takmer štyridsiatka reprezentácií, 18 ligových súťaží - okrem klasiky Eng, Ita, Spa, Fra, Ger a mnoho ďalších sa dočkáme aj božích líg z Rakúska, Nórska alebo Kórei. Počet hráčov som nezisťoval, ale je ich veľa. Ešte si však musím znovu odpľuť nad absenciou našich chlapcov. Tfuj!. Tak som z čírej zúfalosti rozohral rakúsku ligu a zisťoval novinky v podradnej súťaži.

Po pár dňoch festovného hrania vám môžem ponúknuť podrobný report o prepotených dresoch, nadávaní na "sudího" a úsmevoch pri podarenej (a hlavne gólom ukončených) akcií. Keď sme už pri tých akciách, škoda, že nepracujem v Dusle, ale to už znovu kecám a chrupiho výstražný prs(t)ík mi nahovára, že by bolo vhodné začať hodnotiť.

GRAFIKA 8 / 10

Pri letmom pohľade okoloidúcich som počul výroky typu: "Ty, voe, to vyzerá ako skutočný match, voe... to hráš ty? Voe, nahraj mu!", takže spracovanie si znovu získalo naše sympatie, masochisti si môžu meniť kameru, ale pre prehľadnosť postačuje klasická televízna, kde neoceníte detaily hráčov, ale pri spomalených záberoch nespozorujete žiadne "krabicoidné tvary" hráčov, animácie z defaultného looku poskytujú fanúšikovi pohľad na efektné kľučky, reálne pohyby vytvorené pomocou známej techniky motion capturing. Pri preberaní prihrávky, aktívnemu pressingu alebo pohotových zákrokoch brankárov to vyzerá skutočne ako pri priamom prenose z reálneho matchu. O tom niet pochýb. Hrdzavým drôtom do oka však dostanete po pár hodinách poctivého hrania – animácie pri pádoch alebo spomalených záberoch striel sa začnú príliš často opakovať, ale pri podarených nožničkách sa ten nezmyselný pocit na pár minút vytratí.

Tvrdé skriptovanie si povšimnete aj po nepodarenej akcii a spustenia jednej zo zopár animácií, ktoré vôbec nesúhlasia s miestom odohranej akcie a postojom hráčov. Diváci sú snáď 1.5D a tak ohavne šediví, že by aj šatník bezdomovca pripomínal pri porovnaní módnu prehliadku magora zameraného na nezvyčajné farby s dôrazom na svetlú oranžovú. Ale o divákoch a opakovačkách futbal nie je, no kazí to dojem z najpopulárnejšieho športu na našej matičke Zemi. Nechcem, aby to vyzeralo ako zbytočné rýpanie, ostatné veci sa totiž podarili.

INTERFACE 6 / 10

Znechutenie masochistickou konzolovitosťou. Ak by som celú recenziu rozčlenil do nadpisov s odstavcami, zrejme by ste v tomto hodnotení našli vyššie uvedený textík. Najprv si však nalejeme vychladenú dvanástku (každý si dosadí svoju obľúbenú značku) a ohodnotím ovládanie hráčov. Zlepšilo sa. Zrejme vám toto skonštatovanie nebude stačiť, tak pekne prenikneme hlbšie. Klávesnica ponúka okrem pohybu prihrávku, streľbu, lob, zrýchlenie, prehodenie hráča, pomoc spoluhráča (väčšinou si nabehnú do výhodnej pozície – za toto pusa na čelo) a známy off-the ball systém, kedy dostávate možnosť ovládať aj iného, v blízkosti sa vyskytujúceho, hráča. Je to trochu ťažšie na zvládnutie, mnohokrát som vďaka tejto funkcii domrvil prečíslenia, ale po jeho zvládnutí, sa môžete ukájať nad dokonalou akciou.

Výhodnejšie je však použitie gamepadu, najlepšie s dvomi analógovými páčkami. Dôvod? Jednou ovládate hráča a druhou pohyb telom. Výhoda je vidieť hlavne pri preberaní prihrávky, kedy stačí naznačiť pohyb do jednej strany, no loptu si hodíte do opačnej a táto fintička dokonale zmätie protihráčov (a niekedy aj samotného hráča :).

Prepracovanie pohybov som popísal už v grafike, ale aby som ho vyzdvihol ešte viac, spomeniem to znovu pri vylepšení ovládania. Lopta už nie je prilepená na kopačku playera, ale si ju musí predkopávať a to je už príležitosť k vypichnutiu. Alebo už nefunguje systém: stlačím tlačidlo streľby a maník vypáli bombu. Nie, najprv spraví ešte zopár krokov, aby dostal loptu na správnu nohu a dostal sa do najlepšej pozície. Vyzerá to skutočnejšie a po troche cviku budete praktizovať prihrávky na jeden dotyk s kolmou na nabiehajúceho útočnika. Počas zápasu nebudete mať žiadny problém a dá sa to ovládať aj klávesnicou, no prídete o dokonalejší ergonomický zážitok a zopár fintičiek (a tých je v Pro Eve 3 oveľa viac).

Princíp rohov, zahrávaní priamych i nepriamych kopov sa vôbec nezmenil a ja ho považujem za nepodarené. Na začiatku si určíte štýl akcie (napríklad pri rohu center k bližšej žrdi alebo vzdialenejšej a pod.) a potom si vyberiete jedného z trojice hráčov, s ktorým si nabehnete na dané miesto a pokúsite sa skórovať. Nudné a skôr mi vlezie špina pod nechty ako tento systém. Navyše neefektívny, hlavne v mojom podaní.

Spomínaný masochizmus poteší fanúšikov latexu a reťazí v menu. Neprekvapilo by ma, ak by sa pohybom v menu, hľadaní štatistík, určovaní zostavy alebo čímkoľvek, pripravoval masový vrah na ďalšiu svoju prácičku. Adrenalín to zdvihne po pár sekundách. Kým sa dostanete k danej položke, preklikáte sa cez nenormálne množstvo menu, submenu a subsub menu a potom nasleduje save. Čo to obnáša? Najprv otázku, či chcete zmenu uložiť? Enter. Prepísať už existujúcu pozíciu? Logicky šípka nadol, Yes a Enter. Sava úspešný, potvrďte. Enter. To v spojení s postupným vystupovaním menu s pozadia (poznáte to napríklad z prezentácii v Powerpointe) a zvukom vžuuum, vžuuuuum, ma pripravilo o detské ilúzie o kráse života. Štatistky hráčov sú číselné, ale ak chcete vidieť výsledky v prebiehajúcej sezóne, nasleduje minútový prechod desiatkou ďalších menu. Môžete používať aj myšku, ale v záujme zachovania zdravia vám to neodporúčam.

Zdá sa to ako frflanie debílka Kordoša? Pche, v tom prípade si to skúste sami (napríklad aj v demoverzii, kde toho síce nemáte veľa, takže klikacie orgie vynásobte desiatimi) a zistíte, že reinštalácia Windowsu je vlastne zábava.

HRATEĽNOSŤ 8 / 10

Zlepšilo sa to. Už to konečne nepripomína zápas robotov a čírej hrateľnosti Pro Eva sa Fifa priblížila takmer na vzdialenosť jedného štupľu z kopačky, ale je potrebné vziať do úvahy príchod štvrtého futbalového zázraku od Konami. Lenže ten je ešte ďaleko a ja som sa prichytil, že sa znovu pri hraní Fify bavím. Naposledy to bolo pri 2000ke a to je už pekne dlhá doba. Zžitie sa s hráčmi netrvá príliš dlho, darí sa vám ovládať hru, zmeny v taktike sa prejavia aj v samotnom podaní hráčov a pre zachovanie správnej atmosféry okamžite zmeňte otrepané rozostavenie hráčov 4-4-2 na útočnejšiu 3-4-1-2 a hra naberie útočný charakter a správny smer. Prelína sa z jednej strany na druhú, budete brániť do posledného dychu, kŕčovito ovládať hráča pri sóle, chytať sa za hlavu pri nepremenej tutovke a jednoducho prežívať hru. Ku 100% prenosu na štadión tomu síce niečo chýba (konkrétne to je ozvučenie), ale konečne je cítiť tú správnu atmosféru.

MULTIPLAYER 8 / 10

Hra proti živému protihráčovi má špeciálny nádych a je logické ohodnotiť túto položku rovnako ako hrateľnosť. Zahráte si po nete i na LAN party, ale ja si myslím, že NHLko je pre viac hráčov lepšie prepracované. To je však len vec vkusu.

ZVUKOVÉ EFEKTY 4 / 10

Orgastické vžuuum a klik v menu ma úplne dostal :). Prioritou je však hluk v zápase. A ten sa nepodaril. Kulisa je akási krotká, diváci pokrikujú len občas, chorály zaznejú zrejme len v slabých okamihoch obecenstva a pripadalo mi to, akoby boli všetci deň pred zápasom na koncerte, kde si vykričali hlasivky. Dnes je už samozrejmosťou, keď diváci fandia domácemu mužstvu, tu býva príliš mŕtve, čo ma prekvapilo po výbornej kulise z Euro 2004, kde bolo publikum neskutočne výborné a proste mi to chýbalo. To je poriadna podpásovka a "vďaka" tejto novinke je atmoška slabšia.

Komentár je príliš fádny a nudný. Počet fráz by sa dal spočítať na prstoch horných končatín a občas zaznejú nádherné perly. Vyhrával som už 3:0, keď som v závere zápasu pridal súperovi ešte jeden kúsok a komentátor zakričal „Góóóól“ a básnil o ňom akoby bol prvý v zápase, v poslednej minúte a rozhodol o majstrovi sveta. Niekedy sú jeho reakcie spomalené a nevyhol som sa ani trápnej situácii, keď som sa po jednoduchej nahrávke na stredného útočníka "predral" cez obranu (= stopér sa jednoducho uhol), strelil gól, čo si vyslúžilo komentár o dokonalosti a súhre hráčov. Keď som však pripísal nádherný zásah po asi 5 prihrávkach na jeden dotyk do prázdnej bránky, dočkal som sa len slabého ohodnotenie gólu.

HUDBA 6 / 10

Záleží na vkuse a počujete ju len v menu. Plný zoznam skladieb sme vám priniesli v jednej našej krátkej správe a ja spomeniem len na Air, Faithless a hlavne Paula Oakenfolda, ktorý naspieval špeciálnu pieseň len pre sériu Fifa, ale nemám ho príliš v láske, tak neviem posúdiť kvalitu nahrávky. Na ozvučenie si zvyknete a aspoň spríjemňovalo muky v menu.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 8 / 10

Na výber sú štyri druhy náročnosti. Na najľahšej je nemožné dostať gól a súperova obrana redefinuje pojem "diery ako v ementále". Pri najťažšej je to už poriadne náročné, počítač rozbehne nádherné divadlo s nepríjemných koncom pre vás. Odporúčam začať na druhej, kde už zažijete aj pressing, obrana reaguje, ale útočná sila je poslabšia. Nájdete si však tú svoju.

Spoluhráči sa snažia nájsť si výhodnú pozíciu, môžete im ovládaním pomôcť, ale pri hre na jeden dotyk sa mi stalo, že moji ostávali stáť za hráčom, čo mi úsmev na tvári nevykúzlilo. Súper sa snaží reagovať podľa zvolenej náročnosti a príjemné je, že aj oni sú len ľudia a robia chyby. Síce takí maličkí kremíkoví ľudia, ale dôležité je prijateľný výskyt nepresnejších prihrávok a zahodených šancí.

Posudzovanie rozhodcu je vec maximálne subjektívna, mne sa zdalo, že vždy pískal proti mne, lenže to je tak vždy. Už sa mi však stalo, že za rovnaký faul, s rovnakou animáciou na takmer rovnakom mieste som bol ja ohodnotený žltou kartou a súper dostal len napomenutie. Rozhodcovi mrkvu!

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 8 / 10

Konečne sa objavilo viac noviniek oproti minulému ročníku a tvorcovia hry si zrejme uvedomili, že ich niekto zosadil z trónu. Hrateľnosťou sa Fifa 2005 a Pro Evolution Soccer 3 rovnajú, ale čoskoro sa dočkáme nového Pro Eva, tak mi niečo nahovára, že by som vám mal odporučiť radšej si počkať na konkurenta Fify. Ak ste však tvrdými fanúšikmi Fify, nič vás neodradí od kúpy. Je to kvalitná hra, ale konkurenčné prostredie sa rozvinulo do podoby, kedy si výsledný verdikt nechám až na recenziu Pro Evo 4.